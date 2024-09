Guía de principiantes para beber bitters

Ah, los días festivos. La indulgencia excesiva es tan importante en esta época del año como la gratitud, la alegría, y la unión. Pero hay un secreto maravilloso que puede ir abriendo simultáneamente tu paladar, liberarte de la miseria de comer casi hasta la muerte, y emborracharte, todo al mismo tiempo.

Estoy hablando de los bitters. Amaros, Fernets, digestivos, aperitivos. Todo lo anterior. Tal vez has bebido Campari en un negroni, o compartiste un shot de Fernet con un amigo bartender, pero el mundo de los bitters va mucho más allá de estos pilares. Una vez considerados medicinales, los bitters ahora son conocidos en su mayoría por las ricas cualidades que su sabor puede agregarle a los cocteles. Pero el hecho de que se encuentren más a menudo en el clóset de bebidas en lugar de en la farmacia hoy en día no significa que no puedan también hacerle bien a tu cuerpo.

Recientemente visité al director de bebidas Sother Teague del bar célebre concentrado en los bitters, Amor Y Amargo, en la East Village de Nueva York para aprender acerca de cómo estas formas complejas y herbáceas de alcohol pueden ayudar a rescatarte de tu propia glotonería de estos días festivos. Con antecedentes de chef (incluyendo la serie Good Eats de Alton Brown) y un enfoque audaz con el sabor, Sother me guiaría en un viaje a través de algunos de sus fernets, amaros, e incluso vermuts, favoritos.

Un error común es que los aperitivos y digestivos son totalmente diferentes en su composición o efecto. Por el contrario, destaca Sother: «Ambos son aperitivos y digestivos, todos. Simplemente creamos estos dos casilleros. Asociamos los más cítricos, de color más claro, como lo que bebes antes de una comida. Los más oscuros son los que bebes para después. Pero no importa. La funcionalidad es exactamente la misma y es un poco, no sé, de mala educación». Fomentan la salud y el movimiento de tu tracto digestivo, digamos.

¿Cómo funcionan? Te sientas y tomas, tal vez, una copa de Campari, y ése pone el sistema en movimiento», explica Sother. «Tu cerebro asocia los sabores amargos con veneno, ¿verdad? Tu cerebro dice: ‘Oh, Dios mío, ¡veneno! ¡Enciende el sistema y sacalo de aquí!’ «Si tienes el estómago vacío, te da hambre. Eso es un aperitivo. Después de una comida, tal vez tomas un poco de Fernet Branca».

Hay dos categorías de bitters: tintura (también conocidos como los que le agregas a una bebida un par de gotas) y potable. Hablemos del potable, porque necesitaremos por lo menos un shot para sobrevivir la cena de Acción de Gracias o las secuelas de uno de los días festivos.

He aquí sus recomendaciones. Después de probarlos todos, me sentí fantástica. Y un poco borracha.

Hasta el fondo.

Amaro Montenegro

«Todos los bitters se basan en la misma construcción,» dice Sother. «Es de tres piezas. El alcohol es siempre la base. En medio (sorpresa, sorpresa) un agente amargo. Normalmente una raíz, flor, corteza. El tercer componente, ésa es la nota más alta, el sabor «.

Recomienda el Amaro Montenegro para los principiantes en el mundo de los bitters. Fundada en 1885, Amaro Montenegro tiene «un bajo contenido de alcohol» con 23 por ciento, por lo que es un gran aperitivo para beber con el estómago vacío. Cuando le digo que me parece muy, muy suave, me advierte que va a darme un amaro que no tiene edulcorante al final de la cata, «solo para alucinarte». ¡No puedo esperar!

Notas de Sother: «Este tiene notas de sabor enormes y audaces de azahar y naranja amarga al frente, algunas propiedades florales amargas en el centro, y luego concluye con algunas verduras húmedas, como el pepino y el apio».

Meletti 1870

Sother: «Este es el Meletti 1870. Tiene un poco más de ese medicamento, casi … ¿cuál es el… ya sabes … Dimetapp, ¿cereza? Medicina de cereza para niños».

Yo: «¿Robitussin?»

Sother: «Sí, ése. Robitussin, sí «.

Yo: «Y parece Robitussin».

Sother: «Un poco.»

Sother le llama a éste un «sipper», es mejor agregarle un trozo de hielo para diluirlo un poco, o un chorrito de agua carbonatada. Lo comparo con un «Dimetapp de lavanda» Pero no en el sentido negativo.

Notas de Sother: «Floral, floral, floral, floral».

St. Agrestis

La estética de éste hace que sea el tercero en discordia, ya que muchos bitters se han hecho durante décadas o siglos por las mismas familias italianas y vienen en botellas de aspecto old school muy colorido. St. Agrestises el nuevo chico en el barrio, hecho en Bushwick, Brooklyn. Señalo que «huele a una carne asada navideña». Un poco quemado, como un tronco de Navidad.

Notas de Sother: «¡Boom! Éste para mí sabe a la temporada. Gran, gran golpe, de menta verde justo en la nariz y luego te alcanza con un montón de notas saladas como el romero y la salvia y el orégano… En cierto sentido le da ese efecto de bastón de caramelo. También muchas agujas de pino».

Punch Fantasia

«Este es el Punch Fantasia hecho por la Familia Varnelli. No olvides que muchas de estas cosas tienen nombres basados en el nombre de la familia», dice Sother. «El Punch de Varnelli es algo interesante y definitivamente estacionalmente apropiado». Al principio me recuerda a los Lifesavers de caramelo, luego me sorprende con su amargura. Es un truco, dice Sother.

«Muerde un cinnamon stick. No es dulce, ¿no? Asociamos aromas con una dulzura que no es necesariamente dulce en absoluto».

Notas de Sother: «En la nariz obtienes estas notas a caramelo de mantequilla, así como notas en el paladar como de [rompope]. Una vez más, no ridículamente ofensivo para el principiante».

R. Jelinek Fernet

Este chico malo es de la República Checa. Sother me hace probarlo junto con «el fuego del Fernet-Branca» como evidencia de que la gente suele olvidar la diversidad de los diferentes estilos del fernet: «El Jelinek Fernet tiene una sensación en la boca mucho más jugosa y más redonda, aunque [los dos son] similares en ABV». Mientras que el Fernet Branca tiene «un enorme y audaz mentol y un montón de hierbas medicinales botánicas», el Jelinek tiene una vibra más de especias de calabaza, con un toque de mezquindad, por supuesto.

Notas de Sother: «Pan de jengibre y canela y clavo de olor y galletas navideñas».

Amaro dell’Erborista

«Se recomienda que lo bebas caliente», dice Sother de este amaro. Ya que no está filtrado, se ve nublado, y porque está endulzado con miel huele glorioso. «Tienen su propio apiario, y las abejas están volando alrededor polinizando flores amargas. Así que es un bitter amaro con sabor a miel amarga. «¿Quién sabía que existía la miel amarga? (Y sí, es muy amargo).

Notas de Sother: «Miel y flores, y amargo; y tiene una gran cantidad de propiedades botánicas en la parte trasera. Contrae un poco tu lengua. Tiene algo de ahumado».

Elisir Novasalus

Sother me advirtió sobre éste

«Voy a morir», le digo.

«Éste te dará una nueva perspectiva de la vida,» responde Sother. «Si tuviéramos una escala de dulzura, y empezáramos con el más dulce en este extremo de la barra, ése cruzaría la calle».

Su sabor es como de Pine-Sol de Satanás hecho en casa, o como morder un árbol. Es genial.

Notas de Sother: «Éste no tiene ningún tipo de edulcorante, y obtendrás algunas notas de pino, porque le [añaden] savia de pino. Y la savia de pino no es dulce. Abundantes hierbas invernales».

Martini Riserva Speciale Rubino

Entonces, ¿qué es lo que Sother recomienda tomar con las sobras, llegado el Viernes Negro? Vermut. Una buena elección: Martini Riserva Speciale Rubino. «Éste para mí simplemente grita ‘época de invierno’. Realmente lo disfruto».

¿El vermut no se utiliza normalmente en cocteles?

«Sólo viértelo en un vaso y tómalo. Pienso que lo puedes hacer mañana por la noche, después de que termine la cena, comes las sobras y bebes vermut».

Notas de Sother: «Afrutado y salado, y [tiene] grandes notas de esas hierbas de invierno de nuevo. Orégano, salvia, romero, tomillo».

Pero en serio, al final del día (o fiesta de vacaciones,) Sother dice que bebas lo que amas: «Yo bebo como como, que es lo principal en la temporada, lo segundo es la ocasión, lo tercero es ambiente».

Brindemos por que tu temporada, ocasión, y ambiente sean fantásticos. Salud.