Guía de Supervivencia para Bahidorá

Bahidorá es un agasajo musical que tiene de todos y para todos los gustos, este año no es la excepción y nos prepararon un line up digno de un fin de semana lleno de sensaciones placenteras, viajes sonoros y un diálogo a través de la música con la gente que asiste al festival. Dos días de festival no esperan en él un poblado paradisiaco y tropical en las cercanías de Yautepec, Morelos. Aquí te presentamos una guía de imprescindibles para no dejar pasar nada acerca del festival.

Planea tu camino, ruta y estancia en Las Estacas

Todo comienza el día viernes 16 de para las personas precavidas que ya cuentan con un boleto y su respectivo pase para acampar, el festivales les provee una fiesta previa al lado de artistas de Fania y abrirá exclusivamente el lugar para disfrutar desde el viernes, montar la casa de campaña y acompañar a la gente que hace posible este esfuerzo desde el día antecesor al comienzo oficial del festival.

Videos by VICE

A la mañana siguiente el festival empezará a abrir las puertas de la reserva natural desde las 10 am; esto es justo para que tengas tiempo de alistarte bien y llegar listo para darte un baño en el cristalino río que antecede a los escenarios que reventaran tus sentidos en más de una forma. Recuerda ser precavido con tu tiempo ya sea en camión en en auto para llegar, conducir en condiciones óptimas e ir ya con un plan de hospedaje o campamento, comida y regreso a la ciudad.



Conoce los horarios y escenarios en que se presentan tus actos favoritos

Desde el mediodía en punto en el Sonorama y el Asoleadero. Tu oportunidad perfecta para secarte y darle inicio a las actividades musicales que ofrece el festival, estilos tribales con un toque de tintes electrónicos y un set ameno en los primeros beats del día amenazan con hacerte pasar la tarde a expensas del abrasador sol.

El sábado pasadas las 17:00 horas, una figura molesta pero prodigio en el mundo del rock pop psicodélico con tintes electrónicos: Ariel Pink, quien a diferencia de otros personajes de L.A. no necesita mayor presentación, es un músico que sólo deja que su música hable por él. La tarde es ideal para asolearse y disfrutar de este acto con un trago en mano y un buen bloqueador solar.



Explora las actividades no musicales del festival

El carnaval cuenta también con tienda de souvenirs, espacios de relajación, circuito de arte y actividades en el río que prometen dar una lado alternativo al espíritu del festival y llevarlo por un camino mucha más creativo y holístico. No olvides consultar la página de Bahidorá para saber que actividades hay entre escenarios y como acceder a ellas aquí.

Entrada la noche se presenta Mount Kimbie, pasando por muchos géneros y ritmos; hoy por hoy es una banda que no necesita presentación. Para continuar con una velada en donde puedes dirigirte a cualquier opción gastronomica para retomar ánimos esta música de ambiente es idonea. La pista de baile se prepara para arder y en los distintos escenarios la noche se empieza a hacer presente.

Después de esto si necesitas buscar algo de comida o bebida, el momento en que cae el sol es perfecto para acercarte a los foodtrucks y lugares de esparcimiento gastronómico para atender tus necesidades culinarias y probar una extensa variedad de sabores aromas y colores que ofrece el festival en cuanto a comida.



Sé consciente de tu responsabilidad socioambiental hacia el parque

Es importante que como asistentes tomemos en cuenta las reglas y normas del festival para entrar en armonía, no sólo con las personas que asisten, sino también con el medio natural y con los habitantes del parque, como plantas animales y espacios protegidos.

Si lo tuyo realmente es mover el cuerpo hasta que no puedas más, en la mañana del domingo date un chapuzón en el río. Después, date una vuelta por el acto de una gran productora originaria de Vancouver, Canadá. RAMZi no es sólo una productora de ritmos electrónicos, es una gurú del groove, además de haber publicado ya con sellos tan inminentes como Mood Hut.

Foto tomada del Facebook Oficial de Bahidorá.

La fiesta no va a parar, DJs y productores se encargarán de amanecer y seguir el segundo día con tal fervor y contundencia que pensarás que el tiempo no pasa en aquel rincón de Las Estacas; cada día en aquel lugar es un gran momento disfrutado en las memorias musicales del Carnaval Bahidorá.

Por si aún no te animas, te recomendamos que reconsideres que este tipo de festivales no llegan muy seguido a México, por tanto debes ser consciente de que implica una gran experiencia a vivir. Te recomendamos ir con tu camping u hotel seguro y un transporte eficiente, ya sea el oficial o algún deal por fuera, no puedes dejar pasar este gran fin de semana de naturaleza, beats y armonía a unas cuarenta horas de la Ciudad de México.

***

Si no te quieres perder por nada del mundo a Floorplan, Mount Kimbie o Awesome Tapes From Africa en vivo, te tenemos un concurso que te puede animar.

1. Inscríbete a nuestro newsletter.

2. ¿En qué edición del festival se presentaron Modeselektor y De La Soul?

3. Entra a nuestra nota «El lado electrónico del Carnaval de Bahidorá 2018» y envíanos alguna experiencia que hayas tenido con alguno de los actos electrónicos del festival. Recopilaremos los mejores.

Envía tus respuestas junto con tu nombre y apellidos a nuestro correo: thump@vicemexico.com, mencionando en el asunto del correo « THUMP me lleva a Bahidorá«.

Recuerda que debes seguirnos en Facebook y Twitter para hacer valida tu participación.