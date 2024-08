Guía de Supervivencia para Trópico 2017

Esta nota es presentada por Aeroméxico.

Para liberarte del estrés de tu vida godín y del escalofriante frío de la ciudad, Acapulco regresa a sus años dorados y nos demuestra que está de pie y mejorado para brillar en la celebración del quinto aniversario de uno de los festivales más esperados y queridos por todos: Trópico.



Las altas temperaturas de este festival vienen acompañadas de sudor, poca ropa, fiestas a la orilla del mar y una dosis de buenos temas para todos los gustos musicales. Nosotros ya estamos listos y comenzamos la cuenta regresiva para bailar en la arena.



Si está es tu primera vez, te damos estos tips de supervivencia para que disfrutes al cien del festival, si no, no está de más echarles un ojo para sacarle jugo (o agua de coco) a tu experiencia.

Videos by VICE

¿Cómo llegó?

Este festival paradisiaco se encuentra a tan sólo unas horas de la Ciudad de México y se puede llegar por aire y por tierra. Acapulco, Guerrero, cuenta con un moderno aeropuerto internacional equipado con toda la infraestructura necesaria para tu llegada o si prefieres, puedes tomar el autobús en la terminal con un tiempo aproximado de traslado de 4 horas.



Nuestra recomendación es juntarte con un par de amigos para irse en un sólo coche, así, no sólo ahorrarán dinero, sino también les servirá para disfrutar de buenas pistas de los artistas invitados y anticipar su experiencia antes de llegar al festival.



La dirección exacta es Costera de las Palmas S/N. Col Granjas del Marques, en el Bud Light Hotel.

¿Qué hacer?

Además de música, en este festival encontrarás diseño y moda, ideal para lucir tus mejores trapos o darle una vuelta de 180 grados a tu look. Por otro lado, no faltarán las barras con bebidas y alimentos para todos los gustos y bolsillos, no te vayas sin probar los deliciosos cocteles tropicales, mezcales y la comida característica de la costa.



Y ya cuando el calor aprieta, hay albercas para darte un chapuzón, áreas de descanso con sombra perfectos para bajarte la insolación y obviamente el mar, donde la vida es más sabrosa.

Foto tomada del Facebook Oficial de Trópico.

¿Qué llevo?

Traje de baño, toalla, sandalias, bloqueador, lentes de sol, batería extra y un par de zapatos cómodos. Procura utilizar productos que sean amigables con el medio ambiente para cuidar el bienestar de nuestra querida playita acapulqueña.

Recomendaciones Musicales

Como era de esperarse, Trópico tiró la casa por la ventana para sus cinco años y el lineup está exquisito. Aquí nuestras recomendaciones por día:

Viernes

Para arrancar el fin de semana con buena música.

DIXON

Este legendario DJ berlinés tiende mantenerse al margen de las tendencias dominantes, rara vez da entrevistas y no lanza mezclas comerciales, por lo que en cualquier oportunidad que tengas para verlo debes hacerlo sin pensarlo dos veces.

TEEN FLIRT

Este DJ y productor de Monterrey está bajo la lupa de miles de jóvenes gracias a su sonido R&B, Bass y Synth-Pop, convirtiéndose en una promesa de la escena musical nacional.

MANO LE TOUGH

Nacido en Irlanda, Mano Le Tough se convirtió en uno de los nuevos chicos del oro del techno europeo y es una voz importante en el panorama de la música electrónica de hoy en día.

SALT CATHEDRAL

Juliana Ronderos y Nicolás Losada traen una propuesta de rock-pop experimental, con toques de folk y un sonido evolucionado con sintetizadores y samplers.

Sábado



Para recargar la energía con buenos beats.

JUNGLE

Liderando el cartel, el conjunto londinense Jungle no sólo tiene una habilidad especial para sofisticados sonidos funk y soul, sino que hacen de sus presentaciones toda una exquisita experiencia moderna y empírica.

SEU JORGE

Seu Jorge es un músico y compositor brasileño que trae un ritmo de la música popular de Brasil con R&B, Samba y Soul. Durante el festival, tocara Life Aquatic, un homenaje a David Bowie.

ONDATROPICA

Cumbia, Currulao, Porro, Champeta, Funk, Bomba, Jazz, Rap, Ska, Bugalú, todo fusionado en una sola presentación que logran una explosión de sonidos y una nueva experiencia musical muy variada.

THUNDERCAT

Stephen «Thundercat» Bruner pasó la última parte de la primera década del nuevo milenio convirtiéndose en el bajista principal de prácticamente todos los artistas de música negra de vanguardia, es un honor escucharlo.

Domingo



Para cerrar el festival con broche de oro.

PAPOOZ

El dúo formado por Ulysse y Armand presenta un fervor por la Bossa Nova, la tradición mediterránea y las historias literales, música ideal para la playa.

GABRIEL GAZÓN MONTANO

Este talentoso neoyorkino viene cargado de buena fiesta y buen ritmo con sonidos Future Soul y Future R&B.

DENGUE DENGUE DENGUE

Este dúo peruano hace resonar el Bass Tropical con experiencias audiovisuales incluyendo tradiciones chamanistas y cumbias psicodélicas.

FLAMINGOSIS

Aaron Velásquez aka Flamingosis mezcla una gran variedad de géneros como el Hip Hop, Funk e incluso Disco, ideal para darle variedad a tu gusto musical.

Boletos Gratis

Por que sabemos que las ganas que tienes de ir a Trópico son muchas y los boletos pocos, nosotros tenemos 2 pases sencillos para el festival:

1. Deberás de seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram

2. Contestar las siguientes preguntas:

¿En cuantos condados es Monte Splash el más divertido?

¿Cómo se llama el modelo de alberca que compran la familia Simpson?

¿Cómo se llama el circuito de fiestas que creamos este año junto a uno de los artistas de Tropico 2017?

Las respuestas a estas preguntas, así com los screenshots de tu follow en cada red social, seguido de tu nombre completo deberás enviarlas a noisey@vicemexico.com. Los ganadores serán contactados por correo electrónico ¡mucha suerte!

Prepara las maletas. ¡Nos vemos en Trópico 2017!

Conéctate con Trópico en: Facebook // Sitio Web.