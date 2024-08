Guía para comprar tu primer sintetizador

El sintetizador es un instrumento musical amado por muchos, indiferente para otros y plenamente utilizado por grandes artistas para crear obras de un complejidad virtuosa, o también para crear un pegajoso éxito de pop. De cualquiera de las dos maneras, es un instrumento que se permeó de forma rotunda en la historia de la música y el acontecer musical contemporáneo. A decir verdad es versátil, como pocos instrumentos y a pesar de su timbre tan peculiar, está lleno de personalidad.

En este texto incluimos las principales razones por las cuales alguien decide comprar un sintetizador y algunas sugerencias para tomar en cuenta a la hora de elegirlo.

¿Cómo saber qué sintetizador necesitas para tu música?

Existen sintetizadores de muchos tipos, rangos, categorías, modelos y timbres; pero lo más importante al comprar un sintetizador es saber qué harás con él, o de qué forma te gustaría adaptarlo a tus composiciones. Al final, lo que importa es el leñador y no la leña. Muchos grandes discos en la historia se han compuesto sólo con un piano o una guitarra, la esencia mística del sonido abunda en su narrativa, no en sus características como tal.

Delimita qué características buscas en relación calidad-precio

Es importante saber, como con cualquier producto, cómo obtener una buena relación entre la calidad y el precio, pero más importante que eso, es primordial saber qué características quieres o necesitas para tu música. Hoy en día, el mercado de los sintetizadores se volvió muy amplio y concreto. Cualquier sonido a diseñar seguramente ya cuenta con una herramienta para hacerlo, puede ser una herramienta digital o análoga, el principio de un sintetizador es el mismo para ambos casos.

Explora tiendas en Internet y en tu ciudad

Existen polifónicos, monofónicos, eurorack, nativos digitales, súper computadoras y grandes máquinas; pero a la hora de escoger qué será la nueva pieza del estudio en casa, debes hacer una adecuada compra. Conocer lo que ofrece el mercado, y con ello no me refiero sólo a las grandes marcas y tiendas que se dedican única y exclusivamente a fabricar estos instrumentos. También existe en menor medida un mercado super amplio de grandes sintetizadores de la historia, pero es importante considerar sobre todas las cosas antes de comprar, cuál será tu presupuesto.

Define tu presupuesto

El uso que le darás, será muy importante a la hora de delimitar tu presupuesto, es decir, no es lo mismo comprar un sintetizador replica como un JU 06 o un Arturia, que reproducen modelos de grandes sintetizadores, a comprar un Jupiter 8 o algún Secuencial Circuits, que son grandes máquinas que en su momento causaron una revelación peculiar en la forma de entender y hacer la música.

Busca con dinero en mano qué es lo que más te conviene

Por lo general suele ser un mito aquello de que no hay sintetizadores buenos, bonitos y baratos en el mercado que existe hoy en día. Actualmente existen muchos grupos de Facebook, tianguis callejeros de antigüedades, foros de instrumentos, tiendas en línea y grandes boutiques de gente que son clientes usuales de este instrumento; así que los compran y venden habitualmente. Incluso en México es probable que sabiendo buscar, puedas encontrar lo que mas te conviene.

Define el qué y por qué de tu adquisición

Si necesitas sintetizadores para grabar o componer, quizá la mejor opción sea llenar la alcancía y poner alrededor de mil dólares para hacerte acreedor a una buena máquina, la cual puede durarte años antes de sacarle jugo en serio o inclusive para toda la vida. También podrías invertir, si lo tuyo es tocar en vivo, en todas las reediciones o nuevos sintetizadores de marcas como Korg, Roland o incluso Dave Smithi, esto, si lo que necesitas es algo que no sea tan caro para poder moverlo con comodidad a cualquier lugar del mundo en donde toques.

Busca siempre más de una opción

Hay muchas opciones, otra gran inversión es entrar al mundo del eurorack, donde sin duda, puedes diseñar a detalle el sonido en el que te gustaría trabajar y desarrollarte, con la ventaja de poder cambiar y ser dinámico con tus elecciones, comprando y vendiendo equipo después de probarlo y decidir que no es lo que buscabas. Las máquinas como Elektron o Akai, que simulan ser estaciones de sonido cual Ableton o Logic, son también increíbles máquinas con mucho jugo que sacarles, aunque si de plano lo tuyo no es el físico, también hay una variedad de sintetizadores digitales en el mercado que no están nada mal, incluso los hay gratis.

Así que tu mejor arma y estrategia a la hora de decidir comprar un sintetizador, es pensar bien qué quieres, cuánto dinero estás dispuesto a destinar y el último paso pero no el menos importante: buscar y analizar detenidamente las opciones que existen en el mercado, ya que si bien, el instrumento no hace al artista, si le ayuda mucho a crear cierta personalidad de sonido y explorar su límites. Para que tus producciones tengan personalidad, siempre debes poner por delante que el mayor detonante de ideas creativas de sonido y música es intangible y que lo más importante es que lo hagas con sabiduría, sinceridad y pasión por lo que te gusta.

