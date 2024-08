Guía rápida a las reediciones de música africana

Hemos hablado anteriormente acerca del vasto universo de música africana, de sus referentes, de su influencia e importancia para el desarrollo y bienestar de la música popular. El blues, jazz, rock y hip hop, entre otros géneros, descienden de una misma raíz cuyo origen podemos seguir hasta llegar a África.

Por supuesto que géneros como el highlife y el afrobeat se alimentaron del jazz y funk norteamericanos. Existe una eterna discusión acerca de quién influyó al otro: ¿James Brown se alimentó de la música de Fela para crear su sonido? O ¿viceversa? La verdad es que nunca lo sabremos y no importa. Lo que es relevante es que ahora el acceso a discos que antes solo podían conseguirse en Lagos, Porto-Novo o Addis Ababa es mucho más fácil y no tan caro como antes.

Videos by VICE

Muchos sellos alrededor del mundo se han dedicado a presentarnos discos que habían sido ignorados por Occidente en el pasado o que no llegaban. Con la popularización mundial de la música de Fela Kuti, Manu Dibango y Miriam Makeba se abrieron las compuertas que permitieron fluir la obra de otros músicos africanos de la misma o mayor envergadura que estos.

Sellos de Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos lideran la comercialización de material africano. Analog Africa, Luaka Bop y Strut son solo algunos de los que han dedicado buena parte de su tiempo a desenterrar discos en países como Ghana, Camerún y Benin. Los mencionados sellos han reeditado material cuyos prensajes originales alcanzan varios miles de dólares.

La oferta es tan grande que los compradores de discos no se dan abasto. Cada semana se reciben noticias de la primera reedición autorizada de algún título largamente buscado. Por lo anterior he decidido hacer esta breve guía y lista de sugerencias al mismo tiempo, si es que están en la cacería de música africana o pretenden entrar a esa dura competencia.

Si se encuentran en el casillero uno les sugiero comenzar por las compilaciones del sello inglés Strut. En particular me refiero a la famosa saga Nigeria 70 que documenta la música nigeriana dentro de una de sus etapas más prolíficas. Nombres como Fela y sus Koola Lobitos, Peter King y el Príncipe Joni Haastrup son algunos de los nombres que aparecen. Afrobeat, afrofunk y highlife son géneros que puedes encontrar aquí. La otra opción que funciona como puerta de entrada es el volumen 3 de la serie World Psychedelic Classics de Luaka Bop. El sello propiedad de David Byrne ha reeditado bastante música de dos de los puntos más calientes para los buscadores de discos: la costa oeste africana y Brasil. En el World Psychedelic Classics Vol. 3: Love’s A Real Thing aparece la Orquesta Poly-Rythmo, Manu Dibango y el ultra laureado y lamentablemente fallecido William Onyeabor.

Si te encuentras inmerso hasta las rodillas entonces vas a querer consumir todo lo que ofrezca la editora alemana Analog Africa que también ha realizado profundas investigaciones en la Cuenca del Congo y en la Costa Oeste de África. En el formato de compilación les sugiero el African Screaming Contest: Raw & Psychedelic Afro Sounds of Benin & Togo 70s editado por primera vez durante el 2008 y que fue apenas el tercer título publicado por el sello alemán. Este volumen incluye afrofunk y afrorock con claras influencias de la psicodelia setentera de occidente. La mezcla de percusiones incesantes y teclados/guitarras funk/rock psicodélico es altamente flamable. Indispensable para poner a bailar a cualquiera que lleve sangre en las venas. Cabe mencionar que algunas de las rolas incluidas en esta compilación no habían sido editadas jamás y los masters fueron encontrados y rescatados.

Siguiendo en estos ritmos reeditados en Alemania, Analog Africa ha puesto a la venta varios discos dedicados a la Orchestre Poly-Rythmo, considerada como una de las bandas más importantes en el afrofunk. Para que se den una idea su importancia solo puede ser comparada con la del Africa ‘70 de Fela. De la Orchestre destaca The Vodoun Effect: Funk & Sato from Benin’s Obscure Labels, Vol. 1 (1972-1975). La selección está dedicada al trabajo de la Orchestre más asociado a los ritmos que se usaban en ceremonias voodoo. Benin es el lugar donde nació la religión voodoo cuyos ritos eran generalmente acompañados por música. Los ritmos de la religión en cuestión poseen una complicada estructura que mezclados con el funk americano dan como resultado un cóctel para entrar en trance.

Para terminar con esa disquera sugiero su más reciente trabajo Pop Makossa (The Invasive Dance Beat of Cameroon 1976-1984) que documenta música camerunés con influencias funk, disco y boogie. En la música de Camerún las influencias no se reducen a las bandas regulares de América e Inglaterra. La música francesa es la que mayor influencia tuvo en estos ritmos en el país africano: chanson y disco francés son los sospechosos comunes. Seguramente esta selección se encontrará en las listas de reediciones del año que se encuentran a la vuelta de la esquina.

Si ya están familiarizados con las reediciones del Analog Africa, Now-Again y Hot Casa es que ya saben de lo que he estado hablando hasta ahora. Para ustedes y los que ya han sido iniciados sugiero el catálogo del sello Comb & Razor que es comandado por una de las referencias máximas en música de Nigeria en la actualidad: Uchenna Ikonne. El sello reeditó a la Shango Dance Band que era una banda de afrobeat formada por un par de ex Koola Lobitos y que son creadores de uno de los discos más increíbles de afrobeat que se han reeditado en años recientes. Dentro del catálogo también se encuentra la reedición del álbum Funky Makossa de la banda de afro-pop/afro-rock Rock Town Express durante el 2017 y que había sido originalmente grabado en el estudio que tenía Ginger Baker en Lagos. Pero su título más celebrado es el Brand New Wayo: Funk, Fast Times & Nigerian Boogie Badness 1979-1983 que reúne temas de boogie y disco nigeriano de altísima calidad editado justo en el descenso de la era disco en el mundo. Tal vez la mejor colección de boogie nigeriano allá afuera.

Una pequeña parte del trabajo del músico etíope Mulatu Astatke ha sido reeditada por el sello inglés Strut. El famoso disco Boogie Fever de Geraldo Pino es de fácil acceso, también el Friday Night de Livy Ekemezie. La banda de Zamrock WITCH ha sido reeditada por Now-Again y algunos discos de Orlando Julius por Hot Casa.

FB: GranRevancha / Twitter: @revancha_df / Instagram: revancha_df.