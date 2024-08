La guía secreta de los mejores pueblos de España para hacer Survival Zombie

‘La Guía Secreta’ es la columna de VICE donde las personas que más saben de un tema comparten con nosotros sus recomendaciones secretas. Si tú también tienes alguna sabiduría especial y quieres compartirla, escribe a esredaccion@vice.com.

En el año 2012, a Diego de la Concepción se le ocurrió convertir un pueblo en un apocalipsis zombie. Eligió Mondéjar (Guadalajara) para aquella primera Survival Zombie, un juego real que consiste en que hordas de zombies persiguen, durante una noche entera, a los jugadores (supervivientes). El objetivo es terminar la velada con forma humana, sin haber sido infectado por el virus zombie, escondiéndose en los recovecos del pueblo y superando distintas pruebas.

Aquella primera noche, una señora de Mondéjar llamó a la Guardia Civil contando que «debía de haber habido un accidente horrible» porque por su ventana no dejaba de pasar gente herida que caminaba «muy malamente». «La verdad que yo pensaba que iban a venir 200 personas y se presentaron 1.350. Entonces surgió la idea de hacerlo más habitualmente y de movernos por toda España», cuenta Diego. Y a partir de ahí la pandemia fue imparable. «En 2013 hicimos tres ediciones, en 2014 hicimos 10, en 2015 hicimos 25… este año tenemos programadas unas 100», comenta el creador de estos eventos de ocio libres de alcohol y drogas en nuestro país.

Sus ediciones favoritas son «las que organizamos en pueblos pequeños, de 1.000 habitantes o menos. Allí la inmersión es más grande», cuenta Diego. Rober, un fanático de las Survival Zombies dice que «lo bien que te lo pases en una Survival Zombie depende mucho del guion de cada noche y de lo que pongas de ti mismo. No es lo mismo ir de risas y tranquilo que metido en tu personaje y jugar seriamente a que estás viviendo una apocalipsis zombie».

Pero, aunque la experiencia dependa tanto de los guiones como de lo que cada uno ponga de sí mismo, como apunta Vanessa, hay algunos enclaves que favorecen más que otros a las apocalipsis. «Los pueblos pequeños suelen gustarle más a los supervivientes porque hay más momentos de peligro, son más emocionantes». Le preguntamos a ocho fanáticos de las Survivals -entre todos suman 320- por sus pueblos favoritos a lo largo y ancho de nuestra geografía.

Jaime, 91 ediciones

En octubre de 2014 hice mi primera survival. Siempre me ha apasionado el género zombie, tanto en el cine como en los videojuegos. De pequeño, mi tío nos ponía las películas de George A. Romero, así que he crecido viendo zombies y sigo rodeado de ellos. Alguna gente me dice que estoy colgado. Que un día me volveré zombie y les devoraré.

1) Lozoya del Valle (Madrid): Lozoya es perfecto para hacer eventos de este tipo por sus recovecos. Es un pueblo congelado en el tiempo, de calles muy estrechas y con mucho campo. También me encantó la edición que se hizo allí por lo escuro que era.



2) Bicorp (Valencia): En Bicorp disfruté muchísimo por la claustrofobia que me generó. Es el pueblo con menor número de calles al cual he ido en más de 90 ediciones de Survival Zombie. También me encantaron los incesantes apagones que se sucedieron durante la noche, dejando la localidad totalmente a oscuras.

Yolanda, 70 ediciones

Mi primera Survival Zombie fue en 2014 y desde entonces me enganché. Llevo más de 70 por toda España. Me animé porque leí un artículo sobre la primera edición que se hizo de SZ y así comenzó todo. Desde entonces he enganchado a varios amigos. Los que no se han enganchado saben que los fines de semana los reservo para mi segunda familia, la zombie. Mi familia de verdad está encantada por el hecho de que viajo, tengo muy buenos amigos y me lo paso fenomenal.

1) Lozoya Del Valle (Madrid): Me gusta porque es un pueblo pequeño, así que es fácil que a cada esquina que gires te encuentres zombies. Además, las gentes del lugar se comprometen con el evento y ponen todo lo que pueden de su parte. El pueblo tiene un monasterio que ya no se usa junto a la plaza del pueblo que da muy mal rollo y allí fue una de las pruebas. También me encantó que en un punto de la noche tuvimos que subir a la ermita. Pero sin duda lo que mejor recuerdo es mirar al cielo y verlo completamente iluminado de estrellas.

2) Tui (Pontevedra): Tengo muy buenos recuerdos de Tui porque allí se hizo primera edición ambientada en el medievo, que además coincidió con una feria medieval del pueblo. Es un pueblo acogedor y cuyo casco antiguo te traslada al medievo. Es una localidad de calles pequeñas, estrechas y alargadas que dan mucho juego durante la noche y las escenas se hacen frente de una iglesia medieval.

Robber, 35 ediciones

Siempre me ha gustado la acción, la adrenalina y eso. Pero, por mi trabajo como Dj en discotecas, con el mismo horario que estos eventos, no podía asistir. Cuando dejé un poco de lado el trabajo de DJ me acerqué a ver la edición de Survival Zombie Parla. Me gustó mucho y decidimos probar el siguiente fin de semana. De las survival me enganchó la adrenalina y toda la gente que conoces, los amigos que haces.

1. El Casar (Guadalajara): Me gustó mucho porque los mejores sitios para jugar SZ son los pueblos pequeños, donde te encuentras zombies por todas partes y no te tiras media noche andando de sitio en sitio. Y El Casar cumple esos requisitos: tiene calles estrechas, poco movimiento de coches… es un emplazamiento ideal.

2. Azuqueca de Henares (Guadalajara): Se agradeció lo involucrada que estaba la gente del pueblo, que dejó para el evento multitud de lugares interesantes donde poder hacer misiones muy divertidas, como un cine, una bolera o un campo de fútbol. Sitios en los que, como superviviente, te lo pasas mejor que en una simple calle.

Vanessa, 29 ediciones

Siempre me han gustado las películas de zombies, pero cuando leí los libros de Carlos Sisí sobre los caminantes me engancharon definitivamente. Hablando del tema con una prima, me contó que había eventos de zombies, así que empecé a investigar y fui a mi primera survival, en 2015. Me enganchó el subidón de adrenalina que suponía, los nervios, las risas, lo curradas que están algunas pruebas y toda la gente que conoces.

1) Poblete (Ciudad Real): Fue mi primera vez, así que recuerdo muy vívidamente aquella edición. Poblete es, además, un pueblo pequeñito y eso suele gustar a los supervivientes porque hay muchos más momentos de peligro. Además, tiene una ermita a las afueras. Cuando consigues llegar a ella de noche, después de subir una cuesta muy pronunciada, da escalofríos.

2) Granada: Pese a ser una ciudad, que normalmente dan menos juego, tuvo su encanto porque varias pruebas estaban ubicadas por la zona del Albaicín. Esta parte de la ciudad ya de por sí tiene algo mágico, así que fue muy chulo. Otra parte fue en unos jardines cerca de la Alhambra, y el sitio también era precioso.

Dante, más de 30 ediciones

Tengo 36 años y he pasado mucho tiempo en discotecas. Pero hace más o menos unos 8 o 9 dejé de frecuentarlas y empecé a buscar alternativas. Mi primera survival fue en octubre de 2016. Me encantó que fuera una alternativa de ocio saludable, diferente y en la que conoces a mucha gente. Además, en mi país de origen, Perú, no hay este tipo de eventos al aire libre. Algunos me dicen que estoy loco, otros que no he tenido infancia y otros que cómo consigo superar las pruebas. Pero creo que lo importante es hacer lo que a uno le gusta, y a mí me encantan las survivals.

1) Uceda (Guadalajara): Me encantaría repetir allí, donde fue mi primera SZ, en la que además me rompí un brazo. Me gusta porque tiene muchísimas cuestas muy pronunciadas, muy chungas, y eso da mucho juego. Es un pueblo pequeño y tiene además muchos callejones sin salida, lo que hace que las survivals sean más terroríficas y que te encuentres en aprietos en más ocasiones de las que inicialmente puedas imaginar.

2) Villarta de San Juan (Ciudad Real): Fue en el primer pueblo en el que ganamos mi equipo y yo. Me gusta porque es pequeño, tiene mucha naturaleza y rincones oscuros, así que es perfecto para hacer SZ.

Óscar, 25 ediciones

Desde noviembre de 2014 me reconozco enganchado a las Survival. Esa noche hice la primera, después de que un grupo de amigos que ya habían probado la experiencia me llevaran. He estado en eventos de hasta 5.000 supervivientes, como en los de Getafe. Empecé jugando en equipos experimentados, pero al final he terminado enganchado al lado zombie, a estar infectado, así que voy solo, al rol que marquen los actores y guionistas de las ediciones. Para mí supone desconectar del día a día, de las prisas y del estrés. Durante esas horas solo disfruto, colaboró, hago deporte y me relajo más que en un balneario.

1) Quijorna (Madrid): Fue mi primera survival, así que la recuerdo con mucho cariño. Me acuerdo de correr, huir, encontrar escenarios apocalípticos llenos de zombies, militares que también te ponían en apuros, zombies que se movían como demonios…

2) Parque Warner, San Martín de la Vega: Es un recinto completamente cerrado, sin coches, sin público y sin escapatoria. Hice de zombie acompañando a actores de WRG y acabé encantado y agotado. Sabes que nada es real, pero hasta de zombie estaba en modo asustadizo. Me encantó la diversidad de los escenarios, la iluminación del parque, los militares… muchos supervivientes, nuevos y experimentados. pasaron miedo aquella noche.

Sara, 20 ediciones

Llevo menos de un año siendo jugadora de Survival Zombie, pero desde que lo probé en 2017 me he vuelto muy fan de este tipo de eventos. Mis sobrinas han venido alguna vez conmigo y también mi hermana, aunque me costó convencerla para que viniera. Ella, como mucha otra gente, piensa que para participar hay que tener un muy buen estado físico, pero no es así. Si eres listo y consigues esconderte y desviar la atención de los zombies, así como rolear con los actores, puedes llegar a sobrevivir toda la noche. Además, son eventos en los que no se permite el alcohol y en los que haces mucho deporte sin darte ni cuenta.

1) Toro (Zamora): A Toro le tengo especial cariño porque allí fue la primera vez que probé ‘el otro lado’ desde el principio de la noche. Es decir, hice de zombie. Además, fue una edición medieval, por lo que resultó más especial si cabe.

2) Velilla de San Antonio (Madrid): La edición de Velilla coincidió con el día de San Patricio, así que estábamos rodeados de zombies irlandeses. Fue un evento muy bien ambientado, con actores muy metidos en el papel que hacían pensar que realmente estabas en Irlanda. Mientras jugaba descubrí tradiciones, curiosidades e historias del país que no conocía. Se unieron diversión, cultura, zombies y alguna que otra carrera, así que, ¿qué más se puede pedir?

Antonio, 20 ediciones

Mi primera vez en una SZ fue cuando vinieron a Ibiza, donde vivo. Un par de meses antes de su celebración me enteré de que iban a hacer un evento de zombies y me informé. Me gustó mucho el rollo y soy muy fan de la temática zombie desde siempre, así que era un evento perfecto para mí. Fue una noche bastante desastrosa, todo hay que decirlo. Es la única vez en la que he muerto en un evento, ya que enfadamos al Zombie equivocado, al Orange 0365.

1) Ítrabo (Granada): Es la Survival que más me ha gustado tanto por compañía como por la localidad y el guion. Fue una edición muy dura ya que el pueblo es muy pequeño y hay 3 calles principales, todas ellas en cuestas muy pronunciadas. Al estar realmente aislados te metías mucho en el ambiente apocalíptico que crean los actores.



2) Palencia: Me encantó una edición especial de 44 horas celebrada en Palencia. Fue en un campo de Airsoft y el lugar era muy bonito. Además, aprovecharon unos túneles que había en el terreno para hacer gran parte de la trama en un lugar donde realmente no había escapatoria. Eso te hacía tener una adrenalina constante y, al estar durante 44 horas seguidas jugando, acabas creyendo de verdad que estás en un Apocalipsis.