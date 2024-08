Guía para ser bueno en la cama, para hombres heterosexuales

Los primeros años de nuestra vida sexual suelen ser una mierda. No empecé a disfrutar realmente del sexo sino hasta que tuve mi primer novio de verdad: cuando estás con alguien durante mucho tiempo, tiendes a volverte más valiente y tener conversaciones más abiertas sobre tus sentimientos y deseos. Así que antes de esa relación, el sexo no era bueno.

Para mí, el problema era que no expresaba mis pensamientos. No tenía la confianza para decir: “No, deberías hacer esto”, “Necesitamos más juego previo” o “Tenemos que probar una posición diferente”. Cuando era más joven, siempre intentaba complacer al chico debido a que eso había visto en el porno. Pensaba constantemente: “¿Estoy gimiendo demasiado fuerte? ¿Estoy gimiendo lo suficiente? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Me veo sexy en esta posición? Era agotador, y pasa exactamente lo mismo en el caso de los hombres.

El porno convencional puede ser muy rápido y agresivo. Sin una educación sexual y de relaciones que sea integral y genere un balance, los hombres heterosexuales, especialmente los adolescentes, verán pornografía y pensarán: ‘Sí, eso es lo que tengo que hacer’. Creo que la cultura de la masculinidad es un factor que también influye en que a los hombres jóvenes les dé miedo mostrar su sensibilidad.

Necesitamos seguir empoderando a las mujeres para que tengan confianza y pidan lo que desean en la cama, pero también creo que debemos hacer lo mismo con los hombres. Muchas veces, los hombres recurren a lo que ven en la pornografía porque nadie les ha enseñado a comunicarse. Ni siquiera es que necesariamente sean “malos en la cama”, más bien por lo regular no saben cómo pedir lo que quieren, al igual que la mayoría de nosotras las mujeres, que no sabemos cómo pedir lo que queremos. Todo el mundo recurre a la pornografía y la pasa fatal, pero no tiene por qué ser así.

No hay aciertos ni errores en el sexo, pero hay algunos consejos que los hombres que se acuestan con mujeres pueden tener en cuenta para hacer que el sexo sea más feliz, saludable y divertido para todos los involucrados.

INICIA LENTO

Este es el primer y más sencillo paso para mejorar enormemente las cosas. Las mujeres pueden pasar horas solo en el juego previo. Cuando he estado con chicas, hay mucho juego previo, y también se excitan con eso, mientras que con los chicos parece que simplemente quieren completar un requisito. A los hombres les encanta entrar directamente en materia y luego, cuando ellos ya van a la mitad, se sorprenden y dicen algo como: “¡Dios mío, qué mojada estás ahora!”. Como para decirles, ¿quieres saber por qué no lo estaba al inicio? ¡Porque literalmente ignoraste que mis pezones existían y simplemente fuiste directo a la penetración! ¡Eso es grosero! Juega con los puntos sensibles, como la parte interna de los muslos y el estómago, y diviértete.

Todos somos diferentes: puedes estar con una chica a la que le gusta mucho que le besen el cuello y luego con otra a la que eso mismo le cause repulsión, por lo que debes prestar atención y estar presente en el momento. Para mí, por ejemplo, el sexo es mucho mejor cuando es lento. También es una cuestión que depende por completo del estado mental. Si mi mente no está ahí, no puedo avanzar, así que más besos y caricias al inicio pueden marcar la diferencia.

Si en realidad quieres demostrar lo ágil que eres, está bien, pero guárdalo para el final, ¡por favor!

ACOSTÚMBRATE A DAR Y SEGUIR INSTRUCCIONES

Creo que a los chicos les avergüenza hablar de sexo, pero la honestidad es mucho mejor, incluso si eso significa decir: “¿Sabes qué? No he tenido sexo en mucho tiempo y estoy un poco nervioso”. De hecho, probablemente eso te relaje. Siempre que estoy nerviosa en la situación que sea, sexual o no, digo abiertamente: “¡Dios mío, estoy muy nerviosa!”. Al decirlo simplemente deja de ser un problema.

El sexo es el momento en que más cerca puedes estar de alguien y, al final del día, tu pareja querrá que disfrutes. No es necesario que primero presentes una lista con todas sus preferencias como si se tratara de una tarea escolar, pero puede ser realmente sexy recibir algún tipo de guía. A veces disfruto complaciendo al otro durante el sexo, así que no tengas miedo de decir lo que realmente te excita o de preguntarle a tu pareja qué es lo que le gusta.

NO JUEGUES RUDO SIN CONSENTIMIENTO PREVIO

El consentimiento es absolutamente importante. A veces, los hombres hacen cosas que obviamente han copiado de la pornografía, como asfixiarte o presionar tu nuca cuando les haces sexo oral. Sin embargo, al estar con una nueva pareja, no se debe asumir que esas cosas le gustarán. No es necesario que verbalices cada pequeño detalle que te guste y no te guste, pero es necesario discutir de antemano cualquier fetiche para poder establecer límites y palabras de seguridad.

ENCUENTRA TU LENGUAJE DEL AMOR

Los lenguajes del amor son muy importantes. Aún no sé cuál es el mío, pero para muchas personas, las cosas que ocurren fuera del dormitorio realmente contribuyen a crear la atmósfera ideal. Si estás en ese nivel con alguien y esa persona te ayuda en la casa, o realmente se interesa ​​en algo que te apasiona, eso puede hacer que el sexo sea mucho mejor, porque sientes una mayor conexión con la persona.

EL JUEGO PREVIO PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO Y LUGAR

No puedes equivocarte si provocas un poco de expectación. Si le envías un mensaje de texto a tu pareja o a la persona con la que tendrás sexo esa noche, es realmente sensual que digas lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Simplemente eso hace que todo sea más excitante cuando estén frente a frente. Para cuando estén solos, lo único que querrán es arrancarse la ropa y abalanzarse sobre el otro.

Esta también es una muy buena forma de condimentar las relaciones a largo plazo. Cuando has estado con alguien por un tiempo, ya conocen mutuamente sus gustos y la vida comienza a interponerse en su camino. Llegas a un punto en el que el sexo no es tan apasionado como solía ser al principio. Al hacer el tipo de cosas que se hacen en las primeras citas, como enviar mensajes atrevidos y fotos traviesas, puedes volver a encender la llama.

PERO OLVÍDATE DE LAS FOTOS DE TU PENE

El pene por sí solo no hace absolutamente nada. ¿Por qué los hombres hacen esto? Lo sostienen en su mano y se esfuerzan para que, en comparación, se vea más grande… ¡Te vas a lastimar, cariño!

En lo personal, me gusta cuando se toman una foto al salir de la ducha y todo su cuerpo está involucrado. No me malinterpreten, me encanta el pene, pero por sí solo no es atractivo. Sería lo mismo si yo enviara una foto únicamente de mi vagina. No tendría un gran efecto. ¡Necesitamos todo el cuerpo!

APRENDE A AMAR EL LUBRICANTE

Nadie quiere hablar jamás de lubricantes. Algunos hombres casi sienten que hacen un mal trabajo cuando no te mojas de forma natural, pero hay una gran variedad de cosas que pueden afectar eso, la etapa del mes en que te encuentres, las hormonas o si tomas antidepresivos. A la gente no debería avergonzarle hablar sobre lubricantes. Existen por una razón. Suelen concebirse exclusivamente como “sustitutos” de la lubricación natural, cuando pueden crear una sensación completamente diferente por sí mismos, ¡y hacen que el sexo sea mucho mejor!

INVIERTE EN ALGUNOS JUGUETES

Por ejemplo: si te gusta el pegging pero no sabes cómo abordar el tema, no tiene por qué ser una conversación atemorizante. Podrías comprar un arnés con dildo y un poco de lubricante y abordar el tema con tu pareja diciendo algo como: “Fui y compré algunos juguetes hoy, ¿cómo te sentirías respecto a probar esto?”. De esa manera, se siente como algo que van a explorar juntos, pues tu pareja probablemente también estará un poco nerviosa si es algo que nunca ha hecho antes. Recuerdo que la primera vez que usé un strap-on estaba muy nerviosa, así que puede ser abrumador para todos los involucrados.

La responsabilidad de involucrar juguetes sexuales no debería recaer solo en las mujeres. Si el chico es proactivo en ese aspecto, puede ser una experiencia de vinculación realmente buena y una forma de volverse más cercanos.

DEJA DE TENER SEXO ABURRIDO Y CONDESCENDIENTE

En el extremo opuesto del espectro de quienes tienen sexo al estilo porno están los tipos que ponen tan poco esfuerzo que bien podrían estar dormidos. He escuchado historias de hombres que solo se recuestan ahí como un trozo de madera flotante, dejando que su pareja esté encima haciendo todo el trabajo. Simplemente no hay nada peor que eso. Obviamente, no debes tener miedo de que ella tome el control, ¡pero pon a trabajar tu cadera cuando lo haga!

Y LO MÁS IMPORTANTE ¡DIVIÉRTANSE!

El sexo es algo serio, pero también es lo más divertido que puedes hacer gratis con alguien que realmente te gusta. Cuanto más puedas reírte —como cuando alguien se tira un pedo vaginal o algo así—, mejor será tu vida sexual. Es probable que sucedan cosas incómodas, pero cuanto más logres relajarte y reírte de ellas, más aprenderás a divertirte.

