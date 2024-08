Guía para superar los desacuerdos financieros en una relación

Si no estás en la misma página que tu pareja sobre cómo ahorrar dinero, ¡felicitaciones! Son una pareja perfectamente normal.

“Inicialmente, rara vez se está en la misma página cuando se trata de metas de planificación y ahorro”, dice Amanda Clayman, una terapeuta financiera. De hecho, la mayoría de las personas tienden a elegir como pareja romántica a alguien que tenga una visión complementaria del dinero, en lugar de alguien con una visión idéntica. Es necesario que sepamos que estas diferencias son saludables, “en lugar de verlas como una señal de que algo anda mal”, dice.

Adam H. Kol, consejero financiero de parejas y presentador del podcast The Couples Financial Coach, dice que sus clientes a menudo se equivocan al identificar su problema fundamental. Dirán: “Tenemos grandes diferencias. Venimos de hogares muy distintos”. Y aunque eso puede ser cierto, dice Kol, “el problema real es que no se sienten cómodos o seguros hablando de finanzas entre ellos. Y tal vez con nadie”.

Es comprensible sentir angustia cuando las finanzas están abriendo una brecha entre tú y tu pareja. Sin embargo, su situación no es irremediable. De hecho, ahora tienen la oportunidad perfecta para conocerse mejor.

Así es como puedes ponerte en sintonía con tu pareja sobre cuestiones financieras cuando tienen opiniones drásticamente distintas sobre cuánto deberían gastar y ahorrar.

Reflexiona sobre el rol que desempeña cada uno

¿Cómo han llegado hasta aquí? Piensa en las cosas que hicieron y dijeron para terminar en este conflicto. Tal vez tú eres quien tiene problemas de gasto excesivo o te ha dado demasiado miedo iniciar esta conservación. Si puedes reconocer el papel que has desempeñado en la relación, es más probable que la otra persona esté dispuesta a escuchar lo que tengas que decir, dice Kol.

Selecciona un buen momento para charlar al respecto

Kol recomienda esta frase en particular: “¿Cuándo es un buen momento para hablar?”. Esta frase es mucho mejor que, “¿Podemos hablar de esto?”, que es una pregunta que solo permite sí o no como respuesta, dice. Evita hablar sobre finanzas cuando la otra persona esté estresada. Aunque pueda parecer obvio, Kol recomienda tener esta charla en privado, cuando no haya miembros de la familia, niños o amigos cerca. Asegúrate de que el ambiente sea relajado y minimiza las distracciones, dice: “Guarden los teléfonos móviles y comuníquense entre sí”.

Sé cortés

Al comenzar la conversación, Julia Kramer, contadora pública y terapeuta financiera, recomienda que primero compartas algo que admires sobre cómo se relaciona tu pareja con las finanzas. “Si eres quien ahorra, tratar de ver los aspectos positivos de una persona más despreocupada con respecto al dinero”, dijo Kramer. El objetivo es ilustrar que el enfoque de las personas nunca es “cien por ciento correcto o cien por ciento equivocado”, dice, y también que nadie es el enemigo aquí. Podrías elogiar la capacidad de tu pareja para pagar las cuentas a tiempo, si es algo que siempre hace. ¿Ha pagado puntualmente los préstamo que ha pedido? ¿Es buena para encontrar las mejores ofertas o equilibrar su chequera? Reconocer esos méritos en este punto será de gran ayuda al final.

Esto enviará el mensaje de que, en última instancia, estas conversaciones difíciles suceden ocasionalmente debido a que se aman mucho.

Llega al fondo

Kramer sugiere preguntarle a tu pareja sobre los comportamientos financieros de su familia. “Muchas veces, no entendemos cómo funcionaba el mundo antes de que entráramos a la vida de nuestra pareja”, dijo. “Entonces, preguntar ‘¿Cuál fue la lección más importante que aprendiste de tu madre con respecto al dinero? ¿Cuál es la lección más importante que aprendiste de tu padre?’, puede darte mucha información sobre cómo piensan tu pareja en lo referente al dinero”.

Kramer alienta a sus clientes a hacerse mutuamente preguntas como:

¿Cuál es el primer recuerdo monetario que tienes?

¿Cuál es el recuerdo monetario más alegre que tienes?

¿Cuál es el recuerdo monetario más doloroso que tienes?

Nombra tres cosas que aprendiste de tu madre/padre sobre el dinero, ya sea directa o indirectamente.

Háblame de la persona más rica que conociste mientras crecías y qué pensabas de ella. Esta conversación no se trata de “discutir o de lo correcto o incorrecto, se trata solo de compartir”, dice Kol. “Y eso les ayuda a aprender más el uno del otro y a sentirse más cómodos y seguros”.

Sé claro

Clayman sugiere formular un objetivo concreto al establecer una meta de ahorro, dejando claro lo que es importante para ti. En lugar de hacer declaraciones vagas como “Deberíamos ahorrar más” o “Solo quiero disfrutar de la vida con mi dinero”, deberíamos enmarcar nuestras necesidades de manera cuantificable, dice. Entonces, para una persona ahorradora, el objetivo sería algo como: “Quiero ahorrar X cantidad al mes”. Y para la persona que más gasta, sería algo como: “Me gustaría asistir a conciertos cuatro veces al año”.

Tómate tu tiempo

Kol recomienda no intentar resolver todos sus problemas financieros en una sola conversación. Elige una sola prioridad y concéntrate en ella. “Esto ayuda a mantener la conversación enfocada en lugar de que se desvíe en otras direcciones” y termines tomando por sorpresa a la otra persona con un tema para el que no estaba preparada, dice.

Si usas su primera conversación para compartir sus experiencias con el dinero, “tal vez la tercera conversación aborde algunas de las razones por las que el dinero es importante para ti y algunas de las metas que tienes o las esperanzas y sueños que tienes para tu dinero”, dice. La idea es que cada sucesiva discusión se fundamente en los cimientos que ha ya has establecido con las conversaciones previas.

Haz verificaciones constantes

Adquiera el hábito de verificar con tu pareja que ambos están en la misma página. “La vida siempre cambia”, dice Kol. A veces, será necesario que restructures tus planes, otras veces solo necesitarás algunos ajustes aquí y allá. De cualquier manera, es muy importante que la conversación entre ustedes continúe, dice.

Clayman concuerda en que es importante ser flexible. “Cuando se trata de dinero, no siempre hay una respuesta correcta o incorrecta”, dice. “Tenemos una cantidad infinita de oportunidades para entrar y ensuciarnos las manos y mover las cosas y ver cómo eso afecta nuestra vida y nuestra relación y cómo nos sentimos sobre nosotros mismos y todas estas cosas maravillosas que no suceden cuando tratamos este asunto como si solo fueran números en una página”.

Finaliza con amor

Con suerte, después de seguir los pasos anteriores, has superado las discusiones sobre finanzas, no solo sabiendo más sobre tu pareja, sino que has reforzado la idea de que están abordando este problema juntos, como un equipo. Para mantener los sentimientos felices y amorosos, Kramer sugiere que las parejas terminen las conversaciones financieras con “al menos un beso y preferiblemente con una cita”. Esto enviará el mensaje de que, en última instancia, estas conversaciones difíciles suceden ocasionalmente debido a que se aman mucho.

Este artículo cuenta con el respaldo de GEICO.