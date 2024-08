Guía VICE para gozarse el FICCI sin masacrar su bolsillo

Cartagena. La heroica. La de las playas sobrepobladas y las interminables selfies en los cañones de la ciudad amurallada. La de los gringos empelotos sobre los Boteros y las fiestas sexuales de los agentes de la DEA. La de la cocada a seis mil para los cachacos. Cartagena, la fantástica, el destino más buscado de Colombia y, por eso, la potencial más grande trampa de turistas del país. Cartagena de Indias, “la universal”, en la que tres caleños pagaron doscientos veintiséis mil pesos por tres sancochos de pescado.

Desde hoy 28 de febrero hasta el 6 de marzo, esa Cartagena será la sede del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), la más importante celebración del séptimo arte en Colombia. Y, como ya es costumbre, el FICCI siempre celebra por lo alto. Este año, la lista de invitados está encabezada por colosos, como las actrices Tilda Swinton y Maribel Verdú, el legendario Owen Wilson y el director francés Bruno Dumont. Todo sazonado con una fina curaduría de largometrajes, cortos, documentales y viejas joyas que participarán en las cuatro categorías de la Competencia Oficial, así como en los homenajes a los invitados.

Videos by VICE

Sabemos que muchas veces el día a día de esos festivales, más si hay poca plata, puede ser una verdadera pesadilla. Si se pegó el viaje a Cartagena y todavía no sabe muy bien qué hacer, dónde quedarse, qué películas ver o cuándo son las conferencias con sus ídolos, aquí le dejamos una guía práctica para que se goce el FICCI sin mucho presupuesto.

¿Dónde son las películas y las charlas?

Como sabemos que a veces es jodido llegar a las direcciones, hicimos un mapa con la ubicación de las seis salas clave donde se proyectará la mayoría de las películas. Con este mapa va a tener más idea de cuánto se demora en llegar de un lugar a otro o qué transporte puede ser mejor.

Mapa de spots del FICCI

TEATRO ADOLFO MEJÍA – CINE COLOMBIA TAM. Centro Histórico. Plaza de la Merced # 38 – 10

Centro Histórico. Plaza de la Merced # 38 – 10 PATIO DE BANDERAS. CENTRO DE CONVENCIONES JULIO CÉSAR TURBAY AYALA. Centro Histórico. Getsemaní, Calle 24 # 8A-344

Centro Histórico. Getsemaní, Calle 24 # 8A-344 CASA 1537. Centro Histórico. Calle del Colegio # 34 – 75.

Centro Histórico. Calle del Colegio # 34 – 75. MULTIPLEX CINE COLOMBIA PLAZA BOCAGRANDE. Cra.1#12-118

Cra.1#12-118 MULTIPLEX CINE COLOMBIA CARIBE PLAZA. Av. El Lago. Cra. 22 # 22 – 108

Av. El Lago. Cra. 22 # 22 – 108 MULTIPLEX CINE COLOMBIA PASEO DE LA CASTELLANA. Av. Pedro de Heredia. Calle 30 # 30 – 31 Sector Villa Sandra

¿Qué es eso de las acreditaciones y cómo hace uno para entrar a las películas si no tiene plata?

Lo primero que debe saber es que todas las actividades de la programación del FICCI son gratuitas, al gratín, entrada libre. Por eso, no se deje tumbar: no compre falsas boletas a extraños, no hay preventa, nada.

Lo único que usted podría pagar es una acreditación oficial, un pase general que le da acceso prioritario a todas las salas y que le permite reclamar boletas hasta para dos funciones en la Casa 1537, una de las sedes principales, el mismo día de la función. Pero, como usted va a llegar de improviso y sin plata al Festival, ya va tardísimo para esa opción.

Las recomendaciones son las básicas de todo evento gratuito: llegue con anticipación. Sobre todo a las charlas con los actores famosos y a las películas que todo el mundo quiere ver (como las que ganaron en la Berlinale; por ejemplo, Las herederas de Marcelo Martinessi). El mismo Festival recomienda llegar con al menos cuarenta y cinco minutos de anticipación a las salas TAM, Casa 1537 y Patio de Banderas. No se empute si no puede entrar, porque las salas tienen un aforo limitado. Más bien madrugue y planee con tiempo su itinerario diario.

¿Dónde quedarse en Cartagena a buen precio?

Hay hospedajes caros en Colombia… y Cartagena. Si no tiene ya una reserva para este fin de semana en algún hotel u hostal, la cosa puede ser complicada pero no imposible. El promedio de cama en habitación compartida de hostal —en un dorm de, digamos, seis personas— está entre los $30.000 y los $40.000 pesos la noche. En ese rango, incluso con una reserva de última hora hecha hoy o llegando mañana mismo, hay grandes lugares en buenas ubicaciones: Hostal Getsemani, Tree House Hostel Cartagena, Mystic House Hostal, Mi Llave Hostels Cartagena… En fin. Solo entre a su página preferida de reservas de hostal (Hostelworld.com no falla) y revise lo que mejor se acomode a su presupuesto.

Si va con algún acompañante o en un parche más grande, un apartamento en Airbnb siempre será la opción más económica. Una habitación para dos personas en el corazón de Cartagena está entre 35.000 y 50.000 pesos la noche. Financiado entre dos, puede salir más barato que una cama de dorm en hostal. Si no, en grupos de Facebook como Hospedaje en Cartagena hay gente que deja que uno se quede en sus apartamentos. Una versión más barata y un poco menos confiable de Airbnb.

Aunque la mejor, sin duda, sería que un amigo suyo tenga apartamento allá o se lo preste. Acampar no es tan chévere en ese calor tan bravo.

¿Cómo transportarse barato?

Los taxis en Cartagena son una ruleta rusa que, casi siempre, tiende a pegarle a uno el tiro por el bolsillo. Por eso, siempre será mejor buscar alternativas de transporte más económicas, a lo cartagenero nativo: caminar entre los que están relativamente cerca (el Teatro Adolfo Mejía, la Casa 1537 y el Patio de Banderas), coger el Transcaribe, que cuesta $2.300 pesos, desde y hacia el spot más lejano (que son las salas de La Castellana) o usar buses locales entre los centros comerciales. Uber, con ciertas tarifas y si va en parche, tampoco es mala opción.

Tenga en cuenta las demoras y trancones, así como las distancias en los trayectos. Por ejemplo, si usted va de una película en Bocagrande a una en Caribe Plaza, se va a demorar unos veinte minutos de trayecto. Si va de Caribe Plaza a La Castellana, es más de media hora. Y si va de Bocagrande a La Castellana, puede demorarse hasta cuarenta minutos.

Hay muchísimas películas y charlas. ¿Qué ver?

Esa es la gran pregunta de todos los que vamos al FICCI. Y aquí ya entra una cuestión de gusto, de tiempos, de cantidad y de resistencia. Algunos enfermos del cine intentarán ver seis películas al día, pero eso es un absurdo. Repítalo de una vez: es imposible ver todas las películas que quisiera. Pero, pensando estratégicamente, uno debería apuntarle a ver la mayor cantidad posible, ver las cosas que no van a venir a Colombia o que llegarán muy tarde, así como las producciones de los directores nacionales que muchas veces no llegan a las carteleras.

Para eso, diseñamos dos rutas que, creemos, le van a hacer vivir un Festival tremendo. Por supuesto que eso dependerá de usted (acá está la programación completa para que la tenga a mano). Incluimos solo las películas de la Competencia Oficial y no los tributos a los actores que vienen —como Swinton, Verdú o Wilson— porque esas son fáciles de conseguir en San Andresito, Netflix o en televisión. En cambio, muchas de las de la Competencia son unos diamantes subterráneos que solo veremos una vez en la vida.

Les incluimos, además, los horarios de las charlas más ásperas de los invitados famosos.

La ruta internacional:

Jueves 1 de marzo

12:40 p.m. | Caribe 3

Nosotros las piedras

Álvaro Torres Crespo

Al exterior del Parque Corcovado, en Costa Rica, un grupo de obreros subsiste tratando de arrancarle al río algunos restos del preciado metal y recordando tiempos mejores. Encontrar oro, un sueño tan antiguo como la memoria del hombre, tan antiguo como las piedras…

***

6:40 p.m. | Bocagrande 3

La familia

Gustavo Rondón Córdoba

Andrés es un padre soltero y trabajador que trata de sobrevivir en las calles de Caracas con su hijo Pedro. La familia aporta una mirada realista pero esperanzadora a las complejidades del afecto y las tensiones del vínculo entre padres e hijos, en una sociedad machista donde el afecto masculino parece proscrito.

***

9:40 p.m. | Bocagrande 3

Bixa travesty

Claudia Priscilla

Hay mujeres sin tetas. Hay mujeres con barba. Hay mujeres con pene. Los estereotipos sobre la mujer trans están mandados a recoger. Tan divertida como inteligente, Linn da Quebrada es una mujer que se reinventa cada día. Su arte es su arma. Así, y de muchas maneras más es esta rapera que se autodefine como una terrorista del género.

Viernes 2 de marzo

10:00 a.m. | Centro de Formación de la Cooperación Española

CONFERENCIA | “Tilda Swinton: producir una belleza compulsiva”

https://www.facebook.com/events/175661069881297/

***

12:20 p.m. | Caribe 4

Zama

Lucrecia Martel

Diego de Zama, un funcionario de la corona española, espera una carta con la autorización para un traslado. Por el lugar de su espera transitan negros e indios, mulatos y españoles en un amontonamiento que parece una proyección de su conciencia torturada. Una película que reinventa todos los estereotipos.

***

17:30 | TAM

La estrella errante

Alberto Gracia

Por el paisaje melancólico y a veces ruinoso de Galicia deambula el vocalista de una banda de punk, Los Fiambres, que grabó un disco de culto en 1984. También otros personajes que buscan vivir con dignidad donde todo parece anularlos. Esta hipnótica película es toda ella un gesto de libertad.

Sábado 3 de marzo

11:00 a.m. | Casa 1537 1

Pororoca

Constantin Popescu



Una idílica tarde de domingo en el parque se convierte en la peor de las pesadillas cuando Tudor, un padre amoroso y alegre, pierde a su hija de cinco años. Nada volverá a ser lo mismo: ni su matrimonio, ni su rutina, ni sus emociones, ni, por supuesto, sus reacciones.

***

5:30 p.m. | TAM

Las herederas

Marcelo Martinessi

La ópera prima de Marcelo Martinessi transita pudorosa pero emotivamente por el universo en decadencia que comparten Chela y Chiquita. El amor entre las dos mujeres se ha convertido en una rutina de largos silencios. Cuando Chiquita es enviada a prisión, Chela se ve obligada a trabajar y enfrentar una nueva situación.

***

9:30 p.m. | Castellana 3

120 battements par minute

Robin Campillo

Ante la indiferencia estatal y la negligencia de las empresas farmacéuticas, un grupo activista parisino en la década de 1990, llama la atención de la sociedad sobre la epidemia del sida con controvertidos actos mediáticos. Una película que transpira impotencia y rabia, pero también amor, sexualidad, compasión y profunda empatía.

Domingo 4 de marzo

10:00 a.m. | Salón Rey, AECID

Master Class | Bruno Dumont: el oscuro corazón del hombre

https://www.facebook.com/events/905303626316658/

***

3:30 p.m. | Patio central AECID

CONFERENCIA | Owen Wilson, entre la risa y el llanto

(Alternativa por si no quiere ir a la charla de Owen Wilson)

3:20 p.m. | Caribe 4



Mrs. Fang

Wang Bing

Grabada durante las semanas previas a su muerte en una provincia remota de la china rural, Mrs. Fang es un conmovedor retrato de la lenta agonía de una anciana que padece alzheimer. Rodeada de quienes la quieren, sin capacidad para moverse o hablar… ahí está Mrs. Fang, o quien alguna vez fue.

***

6:20 p.m. | Bocagrande 4

The Florida Project

Sean Baker

Moonee, una niña de seis años y su pandilla de amigos, viven a la sombra de Disney World, en moteles a los que ya no llegan turistas y que ahora son ocupados por familias pobres. Una amorosa mirada a la infancia y el poder de la fantasía para sobrellevar las situaciones más difíciles.

La ruta nacional:

Por si lo suyo es ver todas las películas colombianas de la Competencia Oficial. Solo saque un calendario y apunte.

Jueves 1 de marzo

12:40 | Bocagrande 3



Virus tropical

Santiago Caicedo

https://www.youtube.com/watch?v=Fu2A-MRlCP8

Paola, a quien vemos crecer en esta película de animación basada en la novela gráfica de Powerpaola, experimenta toda una serie de cambios que se muestran con franqueza e imaginación, desde el particular punto de vista de una feminidad en construcción y su vibrante búsqueda de la propia identidad.

***

6:10 p.m. | Caribe 2

O sussurro do jaguar (El susurro del jaguar)

Simon(è) Jaikiriuma Paetau y Thais Guisasola

El viaje que Ana emprende por las cenizas de su hermano(a), se convertirá para ella en un encuentro espiritual, erótico y político. Queer-punk road movie que discurre libremente entre el performance, el alegato político y el cine narrativo, tan fluida como los cuerpos y las identidades en una naturaleza tropical.

Viernes 2 de marzo

10:00 a.m. | Centro de Formación de la Cooperación Española

Conferencia | “Tilda Swinton, producir una belleza compulsiva”

***

12:00 m. | Caribe 5

Amanecer

Carmen Torres

Carmen, quien siempre supo que era adoptada, decide buscar a su madre biológica, en un viaje hacia las raíces que le permita también cerrar el duelo por la muerte de su madre adoptiva y recuperar recuerdos que se escapan. Con escasas pistas, encuentra a su madre “real” en un pueblo de Santander.

***

9:30 p.m. | Castellana 3

Matar a Jesús

Laura Mora

Paula pierde a su padre a manos de un sicario en Medellín. La pérdida hará que ella se adentre en la ciudad en busca del asesino, hasta encontrar una realidad donde todo adquiere nuevos matices. La muerte y el deseo de venganza se mezclan con la amistad y y la ternura.

Sábado 3 de marzo

3:20 p.m. | Caribe 4

Doble yo

Felipe Rugeles

Hipnótica experiencia visual y sonora que, a partir del hallazgo de manuscritos, fotografías y filmes del etnógrafo colombiano Gregorio Hernández de Alba, teje y pone en escena un delirio: aquel que provocó el desencuentro entre españoles e indígenas, y las huellas de ese trauma en la historia.

***

6:50 p.m. | Caribe 6

Sal

William Vega

Heraldo, un hombre sin identidad, llega en busca del recuerdo de su padre a un desierto distópico en el cual se refugian aquellos forajidos que ya no caben en el mundo. ¿Es él uno de ellos? Heraldo parece preguntárselo todo el tiempo mientras permanece en el desierto con Don Salo y su mujer, dos misteriosas figuras que lo reciben en su casa.

***

9:40 p.m. | Bocagrande 3

La torre

Sebastián Múnera

https://www.youtube.com/watch?v=EBn64YUKe58

Esta sugestiva película invita al espectador a sumergirse en una atmósfera más que seguir una historia. Tres personajes fantasmales deambulan por el interior y los alrededores de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, que en 2004 fue víctima de un atentado que dejó como registro una imagen que se va revelando lentamente.

Domingo 4 de marzo

10:00 a.m. | Salón Rey, AECID

Master Class | Bruno Dumont: el oscuro corazón del hombre

***

3:30 p.m. | Patio central AECID

CONFERENCIA | Owen Wilson, entre la risa y el llanto

***

9:00 p.m. | Casa 1537 1

The Smiling Lombana

Daniela Abad Lombana

https://www.youtube.com/watch?v=LGijaTJuUOg

La historia de un prometedor artista, Tito Lombana –abuelo de la directora–, y su romance con una italiana inteligente y liberal, se cubre de sombras que condensan la tragedia de un país que se entregó a la vorágine del éxito y el dinero rápido, sin medir los daños de esta decisión

Otras recomendaciones

La comida en el cine es cara. Eso se sabe. Por eso, compre mecato, maníes, cositas varias para monchar en las películas. También, el contraste de calor infernal a frío ártico entre la calle y las salas es brutal; por eso, lleve un saquito en la mochila para que no se congele en las funciones.

Por último, entre a la página del Festival para que explore otras de las grandes apuestas: el cine bajo las estrellas —que no es tan chévere porque el sonido al aire libre suele ser bien flojo y suele estar llenísimo—, la programación de cine en los barrios, el cine de medianoche, etcétera, etcétera. Explore todo eso aquí, empaque las gafas de sol, el chingue, el bloqueador y a gozarse estos cinco días de puro voltaje.