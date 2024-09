Guns N ‘Roses lanzó un demo inédito de «November Rain»

Tal vez no lo sabías y no te juzgamos por ello, pero la que fuera la banda más grande del planeta a principios de los años noventa, preparó un compilado con un valor en el mercado de $999 USD que incluye 49 canciones inéditas, un montón de tatuajes temporales y una moneda coleccionable, y pues básicamente quién vergas va a gastar el equivalente a veinte mil pesos mexicanos en un box set de una banda en la que todos acabaron peleados. Sí, ya sé, tu tío el rockero.

Y nada, mañana sale a la venta, y si no posees esa suficiente cantidad de dinero para invertir en un box set, una de estas canciones inéditas ya está en Internet. Es una versión a piano de su power ballad más famosa, «November Rain», originalmente el sencillo más exitoso que tuvo su tercer disco de estudio, Use Your Illusion I de 1991.

«November Rain» es una canción que existía en el universo de Guns desde 1983, y esta versión es un año anterior a que apareciera la placa debut de la banda, el legendario Appetite For Destruction (1987). Dura diez minutos y puedes escucharla a continuación.

El track es solo Axl Rose, un piano y algunas voces cantando ah-ah-ah. El solo de Slash y los coros brillan por su ausencia, pero es tan ambiciosa como la versión canónica de «November Rain». Incluso hay partes de este demo que elimina al resto de la banda. Supongamos: Axl Rose se sentó un día de 1986 y se dijo a sí mismo: Sí, hoy voy a grabar una balada de piano de 10 minutos. La ambición es adictiva.

