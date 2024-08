H2O anuncia su gira latinoaméricana

América Latina sigue siendo foco de grandes conciertos. La banda norteamericana H2O, quien ha visitado en varias ocasiones esta parte del continente, anuncia su gira sudamericana en septiembre de 2018. El tour incluirá presentaciones en Colombia, Brasil, Chile y Argentina.

La banda de punk rock y hardcore, formada en de Nueva York en 1995, llegará a América Latina para celebrar el décimo aniversario de su exitoso álbum de estudio Nothing To Prove; para ello H2O tocará las 10 pistas del disco en su orden exacto y luego tendrán un repertorio de más o menos 10 temas donde se alternarán canciones del resto de su discografía. Esperamos que la banda conformada por Toby Morse, Rusty Pistachio, Adam Blake, y Todd Friend no se aburra de visitar su segunda casa que es este lado del continente.

Hasta el momento las fechas confirmadas de la gira latinoamericana de H2O son: