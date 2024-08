La pesadilla inmobiliaria: duerme en un armario por 450 euros al mes

“La pesadilla inmobiliaria del mes” es una sección en la que denunciamos los abusos más flagrantes y los pisos más sorprendentes del mercado inmobiliario en España. Si te has topado con algún palacio similar, escríbenos a esredaccion@vice.com.

¿Qué es? Una habitación que está dentro de un piso de 50 metros cuadrados en una primera planta sin ascensor. Según la descripción en Idealista en el mismo piso hay dos habitaciones más y pueden vivir allí 3 personas. Si dividimos el espacio total del inmueble entre las personas que lo ocuparán tocan a 16,6 metros cuadrados por barba, pero qué lástima que hayas sido el último en llegar. Ya hay dos inquilinos más y te ha tocado la habitación que nadie quiere, un antiguo armario rehabilitado que ahora sirve como cama y nada más. Entre tu nuevo hogar y un piso colmena hay solo 3 metros cuadrados de diferencia.

Videos by VICE

¿Dónde está? En Bellas Vistas, en Madrid. Un distrito de Tetuán que jamás ha sido noticia por lo bien que se duerme, porque se vive sin miedo y porque no se escuchan ni peleas ni disparos. A parte de eso es un barrio alegre, lleno de fiesta y botellones, en el que la noche se vive de una forma especial. Al fin y al cabo tendrás un maravilloso armario para dormir en medio de “la Gran Vía de la clase obrera”.

¿Qué se puede hacer por allí? Salir, beber, el rollo de siempre. Salir de tu particular armario será toda una aventura teniendo en cuenta de que estarás siempre mejor fuera que dentro. Si te encuentras en la calle y no sabes qué hacer siempre puedes recurrir a Tripadvisor, que te recomienda visitar el Hospital de la Cruz Roja si te encuentras por la zona (poca broma que tiene cinco estrellas y, según dicen en comentarios, son unos profesionales de lo mejorcito porque han ayudado a la persona que escribe el review a superar los 81 golpes de calor que sufrió en verano).

Ahora que ya sabes que en verano hará calor vete mentalizando de que en tu habitación no te cabe ni un triste ventilador y tampoco tiene ventana. Pero no pasa nada, tu futuro barrio estará plagado de bares en los que apagar tu sed. El cartel que ya hay colgado en la que será tu habitación te augura un porvenir misterwonderfuliano. Porque pase lo que pase y hagas lo que hagas, sonreír cada día es lo más importante.

¿Cuánto cuesta? El cubículo al que llaman habitación y sobre el que han quitado del link original para ver si a alguien le cuela vale 450 euros. Una ganga teniendo en cuenta que el precio aproximado por metro cuadrado sería de unos… ¿75 euros? Chatarrilla. Vamos. ¡Ah! Por cierto, los gastos van a parte, pero esto se especifica al final.



Captura de pantalla vía Idealista

Si no fuera porque la habitación que se ofrece es lo más parecido a un armario que jamás hayamos visto por lo demás el piso pasaría desapercibido: un zulo más de los que se anuncian en este tipo de portales. Pequeño, oscuro, ecléctico y cara por lo que es.

Sobre el abominable atrezzo que se ha elegido para decorarlo, podría llegar incluso perdonarse pensando que en el fondo la persona que lo ha elegido, creía realmente que podría llegar a ser acogedor. Aunque debo decir que las velas de colores en el mármol de la cocina (más idóneas para un ritual de brujería de esos de fin de año que como decoración para la encimera) te pueden llegar a hacer sentir como si verdaderamente estuvieras en casa. Si eres Sandro Rey, claro.

Otra de las características de este estudio compartido es la extraña distribución del comedor, como en dos partes nada más entrar, creando dos ambientes por si te apetece comer solo un día, en tu particular isleta y debajo de la campana extractora cual peluquería de aquellas que aún conservan los secadores de pelo integrales.

El toque “hotelero” en las fotos se agradece de verdad cuando lo que vas a alquilar es un verdadero zulo. Alguien se ha molestado en doblar unas toallas blancas encima de la cama de una habitación que no será la tuya pero podría serlo en cuanto el inquilino actual abandone la casa. Pero para ello tendrás que esperar.

También el televisor tiene su hueco particular en un perchero (¿?). Eso sí, tiene su manual de instrucciones particular: Cuelga tus camisas y deja los pantalones cortos, o los de pijama enrollados en la barra inferior. Es importante enrollarlos porque sino no hay forma de ver el televisor. Si tienes mucha ropa y poco sitio puedes usarla modo radio, encenderla y escucharla.

Piden una estancia mínima de seis meses o más. Quizás porque temen que te vuelvas loco en menos de una semana y te quieras pirar de ahí cagando leches.

Puede que te prometas a ti mismo que serán solo unos meses hasta que encuentres algo mejor. Y mientras tanto fingirás que tu pequeña cueva es lo mejor que te ha podido pasar. Podrás tirarte a la cama solo con saltar desde la puerta, nadie te molestará en tu humilde morada y tendrás la excusa para quedar en casa de otros sin tener que dar explicaciones, así que salir no te costará tanto. ¿Qué más puedes pedir? Y es que todo está tan mal, que no puede ser peor. O sí.



Sigue Alba en @albacarreres.

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.