Hablamos con los activistas de Raqqa que tuitean en vivo los ataques aéreos

Entre la noche del domingo y el lunes por la mañana el ejército francés bombardeó a la insurgencia terrorista de Estado Islámico (EI) en Raqqa, su autoproclamada capital, en represalia por los ataques del viernes pasado en París.

VICE News habló con los miembros del grupo activista clandestino Raqqa Is Being Slaughtered Silently [Raqqa está siendo sacrificada en silencio], quienes gestionan una red de informantes dentro de la capital de EI y confirmaron que, hasta el momento, los ataques parecen estar golpeando objetivos no civiles.

El grupo es la principal fuente de información para los periodistas y grupos de derechos humanos que tratan de monitorear la vida en el bastión de Estado Islámico.

Un miembro del grupo que utiliza el alias de Abd al-Aziz Al-Hamza cuenta que Estado Islámico evacuó los principales puntos de la ciudad en previsión de los ataques, mientras que los civiles que viven bajo el control del grupo se escondieron en lugares que tenían menor exposición.

«Después de los atentados de París la mayoría de los civiles estaban esperando una acción militar — sabían que algo iba a suceder», dice. «Tenían miedo de que alguien fuera asesinado».

Tim Ramadan, otro miembro del grupo con sede en Deir Ezzor, a sólo 130 kilómetros de la capital de EI, describe que el estado de ánimo de la población local ha pasado «de estar por los suelos a ser mínimamente optimista», añade.

«Las familias están hablando de las incursiones francesas y están seguros hasta este momento que su respuesta será contra ISIS y no contra el pueblo de Raqqa», opina, usando un nombre alternativo para referirse a EI, al que también se lo conoce como ISIL y por su acrónimo árabe Daesh.

«Es cierto que ya en el pasado hubo un gran temor entre los residentes de la ciudad de Raqqa por una operación de represalia por la venganza por la incineración del piloto de Jordania, pero esta vez la respuesta ha sido adecuada ya que sólo ha tenido como objetivo posiciones del ISIS».

En febrero pasado, tras la quema del piloto jordano vivo, el ejército jordano respondió con una serie de bombardeos que causaron un grave número de víctimas civiles, de acuerdo con la información brindada por los activistas de ‘Raqqa está siendo sacrificada en silencio’.

Los bombardeos franceses comenzaron la noche del domingo, al mismo tiempo que el Ministerio de Defensa francés difundía imágenes de los aviones despegando desde las bases en los Emiratos Árabes Unidos y Jordania.

El Ministerio de Defensa francés ha confirmado que 12 aviones han lanzado 20 bombas hasta el momento sobre varias posiciones alrededor del bastión de Estado Islámico.

«El primer objetivo destruido era utilizado por ISIS como un puesto de mando, un centro de reclutamiento para la yihad, y un depósito de armas y municiones», ha detallado el Ministerio mediante un comunicado. «El segundo objetivo albergaba un campo de entrenamiento terrorista».

Los activistas sirios tuitearon en vivo el bombardeo desde el interior de la ciudad, y desde entonces han estado proporcionando información sobre la orientación y los daños sobre el terreno.

#Raqqa Uno de los lugares que fue atacado por aviones de guerra franceses hoy #Syria #ISIL #ISIS

Inmediatamente después de que comenzara el ataque, el grupo lanzó una grabación de audio con los sonidos de jet francés zumbando sobre la ciudad.

#Raqqa Este era el sonido de los aviones de guerra franceses sobre la ciudad #Raqqa #ParisAttacks #Syria #ISIS #ISIL

El grupo también contactó con el hospital de Raqqa e informó la noche del domingo que hasta ese momento no habían muerto civiles en el bombardeo.

#Raqqa Ningún civil fue asesinado o herido por los ataques aéreos de los aviones de combate hasta ahora según #Raqqa Hospitales #Syria #ISIL #ISIS

También señalaron que uno de los objetivos golpeado por los franceses era el mismo lugar donde estuvo secuestrada la rehén estadounidense Kayla Mueller, que murió en un ataque aéreo en febrero de 2014.

#Raqqa Por cierto, este lugar que fue impactado por Francia es el mismo lugar donde Kayla mueller murió por ataque aéreo #Syria

El grupo también ayudó a entender por qué algunos de los objetivos militares más grandes en Raqqa parecen se han librado de los ataques aéreos.

#Raqqa Mucha gente se pregunta por qué la sede principal de #ISIS no se bombardeó. La respuesta es que hay una prisión en el sótano.

El lunes por la tarde, los activistas en el terreno confirmaron que tanto el agua como la electricidad fueron restauradas en la ciudad tras la noche de bombardeos.

#Raqqa Regresan el agua y la electricidad a toda la ciudad después de que se cortaran por los ataques aéreos #Syria #ISIS

Los miembros de ‘Raqqa está siendo sacrificada en silencio’ están tuiteando esta información corriendo un gran peligro personal. Están siendo constantemente cazados por militantes de EI. El mes pasado, dos de sus líderes fueron asesinados y luego decapitados en operativos de Estado Estado Islámico en Turquía.

Tim Ramadán dice que espera que los futuros bombardeos eviten víctimas civiles y se centren en Estado Islámico.

«Creo que sólo van a golpear a Estado Islámico», opina. «Lo que me preocupa realmente son los ataques aéreos de Rusia».

Durante más de un mes Rusia también ha estado bombardeando objetivos en Siria y los grupos de derechos humanos han documentado un gran número de muertes civiles. Rusia bombardeó Raqqa la semana pasada matando a 27 civiles, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con base en el Reino Unido.

Pero la campaña de ataques aéreo liderada por Estados Unidos tampoco ha sido capaz de evitar las víctimas civiles. Y hasta ahora, el ejército estadounidense ha sido cauteloso a la hora de informar cuántas personas no combatientes han muerto tras más de un año de bombardeos sobre Estado Islámico.

Un estudio realizado por el organismo de control de rendición de cuentas Airwars calcula que la campaña de la coalición es responsable aproximadamente de entre 459 y 591 muertes civiles en el primer año de bombardeos.

