Hablamos con alguien que hace contenido Mukbang

Este artículo fue co-creado con Pepsodent.

¿Un chileno comiéndose un panal de miel de abejas sin perder los dientes en el intento? Es real. La tendencia del mukbang toma internet y día a día millones de videos son subidos a la web con un solo fin: relajarte con el delicado sonido de la degustación culinaria.

Videos by VICE

El término mukbang viene del coreano para “comer” (meokneun) y “emitir” (bangsong). Con solo teclear “mukbang” en el buscador de YouTube vas a encontrar decenas de videos de gente metiendo cualquier cantidad de comida dentro de sus bocas. Al contrario de lo que produce la misofonía (decremento de tolerancia a determinados sonidos), hay un grupo importante de habitantes en el planeta que considera el crujido de los alimentos como la terapia anti estrés definitiva.

A pesar de que en Asia el mukbang ya pasó el umbral de novedad y lleva años como un nicho de entretenimiento, [capaz de producir millones de dólares y nuevos famosos] en Latinoamérica hemos sido más tímidos para exhibirnos comiendo sin importar las manchas, el chorreo o el sonido de sorber los líquidos.

En el mukbang no hay reglas ni buenos modales, todo se trata de disfrutar un contundente o peculiar plato de comida, siempre en compañía de un buen micrófono que te permita capturar los detalles sonoros más literales del proceso. Texturas crujientes, viscosas y hasta vivas habitan los platos alojados en plataformas como YouTube. Un placer que entra por oídos para unos y por la boca para otros.

Javier Morales es chileno pero ya lleva un par de años viviendo en China, país donde no sólo descubrió esta tendencia a la que quiso aportar, también se dio cuenta que no era el único que sentía placer viendo y escuchando a otros comer. Su canal de YouTube Javier ASMR Chile es un gran viaje: no sólo para conocer qué se come al otro lado del mundo, sino también cómo suenan los diversos alimentos que se ha atrevido a probar mientras se graba.

Desayunos del McDonald’s, pizzas chinas, dumplings, caramelos, quesadillas, chicles, o una porción de pastas hecha en casa. Estos son algunos de los menús que pillamos en el canal de uno de los pocos chilenos que perdieron el pudor y se entregaron al placer del ASMR/Mukbang.

Hablamos con él para que nos contara un poco más de este universo.

VICE: ¿Cómo llegaste a conocer el mundo del mukbang?

Javier Morales: Tengo 29 años, y desde muy chico sentía algo raro cuando escuchaba a la gente comer cerca de mí. Una sensación rica y placentera que nunca supe explicar. Hace unos diez años me animé a buscar sonidos de comida en YouTube y me topé con gente que se grababa. En ese entonces eran canales chiquitos pero sirvió para darme cuenta que no era la única persona inserta en este mundo tan raro.



¿En qué momento te animaste a ser parte de la gente que crea contenido mukbang?

Un día estaba aburrido y solo por entretenerme agarré mi celular y me grabé comiendo. Esto fue hace unos cinco años. Nunca me he sentido incómodo si me miran comiendo, tampoco frente a una cámara, así que supongo que es parte de mi naturaleza. Con el tiempo me di cuenta que había gente que miraba mis videos y me motivé, todo gracias a esta comunidad que me hizo pensar que no era el único. Siempre creí que esto de disfrutar los sonidos era algo extraño, pero hoy en día veo que mucha gente está en esto. Eso sí, entiendo que para algunos puede ser incómodo.

¿Cuáles son los alimentos más extraños que has visto en el mukbang?

Yo trabajo en China. Actualmente estoy de vacaciones en Chile y allá la gastronomía que ves es ridículamente rara. He visto gente comiendo cucarachas, gusanos de bambú, escorpiones, caballitos de mar.

¿Y qué te han pedido comer?

No me han pedido comerlos la verdad. Tampoco me he grabado en ASMR haciéndolo pero sí los he comido. En mi cuenta de Instagram (@javierviajoyrepito) pueden ver un video comiendo cucarachas, gusanos y un montón de bichos raros en el mercado de Beijing.

¿Hay algo que no probarías por nada del mundo?

No. Probaría de todo. Si no me gusta no lo termino; pero sí probaría todo.

¿Tomas resguardos con tu salud al hacer los videos? Como cuidar tus dientes o tu estómago.

La verdad es que no. Me he dado cuenta que mi estómago y mi boca son bastante fuertes, supongo que es primordial para poder hacer algo como el mukbang sin ponerte en peligro. Menos mal que no me ha pasado nada. Me sirven el plato, veo si funciona y luego me grabo.

¿Qué es lo más impresionante que has visto en el mukbang?

Creo que es algo muy personal. Porque a algunos les gusta el sonido de masticar chicle y otros son más fanáticos de un sonido que cruja. Pero como tendencia, lo más impresionante que vi fue en Corea del Sur.

¿Qué viste?

Fui de vacaciones, prendí la tele y me topé con Banz, un YouTuber muy famoso. Él tiene un canal en la señal de televisión. O sea, puedes prender la tele y sintonizarlo para ver gente comiendo las 24 horas del día. Verlo fuera de internet fue impresionante. Ver que llegó a un medio tan tradicional como la televisión.

¿Qué crees que pasará con esta tendencia a futuro?

Quién sabe si esto llega a Latinoamérica. Quién sabe si luego se convierte en algo común ver a gente haciendo mukbang. No me parecería tan extraño; al final de cuentas el mukbang fue creado con un solo fin y uno que todos buscamos: la relajación.

Sigue a Javier en su canal de YouTube



Sigue a VICE en Español en Instagram