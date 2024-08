Hablamos con el actor Danny Trejo sobre los “tacos sanos”

¿El arte imita los tacos o los tacos imitan al arte? En Los Ángeles, el límite entre uno y otro —casi— no existe. Como si la ciudad de Los Ángeles no tuviera suficientes taquerías para escoger, ahora tiene una que es propiedad de la estrella mexicano-estadounidense de Hollywood, Danny Trejo.

Trejo’s Tacos se ubica en la esquina de La Brea Avenue y Olympic Boulevard, en medio del vecindario de Mid-Wilshire y su propuesta es «tacos sanos», contrario a lo que la imagen del actor podría representar.

La mejor manera de disfrutar sus tacos de pollo frito Jidori envueltos en lechuga —sin tortilla— o los de tofu fruto es con Rise Against retumbando en las bocinas y un kombucha para acompañar. O agua de horchata casera, si prefieres.

Como parte de la campaña de Got Milk Spicy Loves Milk y su cercanía al cinco de mayou, tuve oportunidad de sentarme con el originario de Echo Park de 71 años en su restaurante y comer cada taco del menú acompañado con un shot de leche. Sí, sí, leche.

MUNCHIES: Hola, Danny. ¿Cómo estás el día de hoy? Danny Trejo: Me siento genial, amigo. Me la he pasado probando tacos todo el día y son deliciosos. [Risas.] Comí muchos tacos.

¿Ya te cansaste de tus tacos? Por supuesto que no. Mi favorito es el de pollo frito, el de cerdo desmenuzado y el de bistec. [Risas].

Veo que no tiene tortilla, y que en su lugar utilizan una hoja de lechuga. ¿Qué hay con eso? Esa es la parte saludable de todo esto. Es nuestra versión de «taco saludable». [Risas.]

¿Cómo demonios te involucraste con la industria restaurantera? Le dije a Ash R. Shaw, el productor de Bad Ass: ¿Por qué no abrimos un restaurante?, dije bromeando: ¿Por qué no Trejo’s Tacos? Entonces filmamos Bad Ass 2. Después de eso, Ash regresó con un plan de negocios. Se lo mostré a mi agente y a mi secretario, que tienen mente empresarial. Ellos me dijeron que la idea era genial y que no podíamos equivocarnos. Así que, aquí estamos. [Risas.]

¿Por qué tacos y no, digamos, pizza o hamburguesas? Es mucho más fácil ser saludable con los tacos. Todos los tacos están libres de gluten, básicamente, y ya hay muchos tacos vegetarianos. Las hamburguesas y la pizza involucran mucho más pan. Nuestros pollos nunca han estado enjaulados, tratamos de manter el menú tan sano como podemos.

Leí que el sueño de tu mamá era abrir un restaurante. ¿Es cierto? Era el sueño de mi mamá, pero en los 50, en una familia latina, el hombre trabajaba y la mujer se quedaba en la cocina. [Dice esto con una voz profunda y más rasposa y levanta los brazos.] Cada vez que mi mamá hablaba de abrir un restaurante, mi papá le respondía: ¡Ahí tienes tu cocina! [Risas.]

Ahora, estoy seguro que mi mamá le está gritando a mi papá en el cielo: ¡Te lo dije!.

Recuerdo que una de las primeras cosas que escuché acerca de tu restaurante antes de que lo abrieras fue tu taco de tofu. ¿Cuál es la historia? ¿Sabes? Me dieron un taco una vez, y dije: ¿Qué es esto? Me dijeron que era tofu, y mi reacción fue: ¡¿Qué?!. Les dije que me dieran otro, pero no que no le dijeran a nadie. [Risas.] Incluso a la gente carnívora le gusta nuestro taco de tofu.

¿Cómo se refleja tu vida en el menú de Trejo’s Tacos? Bueno, nací en Echo Park, pero me metí en problemas cuando tenía 12, así que me enviaron a Texas. Me quedé ahí durante tres años, pero escapé y vine a California para vivir con mi mamá y mi papá. Crecí en Pacoima con ellos en San Fernando Valley. Mi madre era de Marfa, Texas y mi padre de San Antonio. Toda mi familia es de Texas, pero soy el único que es de Califas.

Mi abuelo estaba tan seguro de que Texas iba a separarse de Estados Unidos en los 40, que obligó a todas las mujeres embarazadas de la familia a quedarse en Texas para que los niños nacieran ahí y ser ciudadanos de Texas y no de EE.UU. Mi papá conoció a mi mamá aquí y nadie sabía que estaba embarazada de mí, así que fui el único que nació aquí en California.

Le conté a nuestro chef —nunca lo llames cocinero— cómo mi mamá preparaba la comida y se le ocurrieron muy buenas ideas.

En ese sentido histórico: Cal-Mex vs. Tex-Mex. Escoge uno. Cal-Mex. ¡Amo Cal-Mex, soy de Califas! [Risas.]

Noté que no utilizas tortillas hechas a mano para tus tacos. ¿Hay alguna razón para no hacerlo? Las hacen en el este de Los Ángeles y las traen para acá. Creo que en nuestras otras sucursales, las haremos in situ. El problema aquí es que el espacio es muy reducido.

¿Cómo te involucraste con esta campaña de Got Milk? Bueno, siempre he dicho que lo mejor del mundo para acompañar un taco picoso es un vaso de leche. El proyecto está yendo muy bien.

[Procedemos a probar cada taco y a tomar un vaso de leche.]

¿Por qué tomaste esta perspectiva saludable con tus tacos? En Los Ángeles, tienes que ser un poco más amable con los vegetarianos. [Risas.] Una de las principales razones por las que tomamos este enfoque con los tacos es por el campo del entretenimiento, inevitablemente alguien es vegano o evita el gluten. Le servimos a todo el mundo aquí. Realmente funciona. Han venido parejas a decirme, «¡Gracias! ¡Mi esposo ama la carne, pero yo soy vegana y los dos podemos comer aquí!»

[Nuestra comida de entrevista fue interrumpida por unos latinos algo mayores caminando frente al restaurante usando baggy pants, playeras de franela, lentes de sol y tatuajes. Trejo se levanta brevemente para saludarlos, golpearlos amistosamente y regresa a la mesa.]

¿Qué taco comería tu personaje Machete? El de carne asada. [Risa.]

¿Qué tal Razor Charlie? Cualquiera de nuestros tacos picosos. [Risas.]

¿Ya ha venido John Cusack a probar tus tacos? Cusack es genial. Es mi amigo. Entrena con este chico llamado «Bennie, el Jet,» que ha sido cinco veces campeón mundial de kickboxer. La gente no lo sabe, pero John Cusack puede patear traseros. [Risas.] Todavía no viene, pero ya pronto vendrá por aquí. Abriremos otro Trejo’s Tacos en Hollywood y tendremos una gran apertura repleta de estrellas en esa sucursal.

[De nuevo nos interrumpen brevemente, esta vez el primo de Trejo, Robert Rodríguez, que lo abraza y nos saluda.]

¿Cuál es tu objetivo con Trejo’s Tacos? La dominación mundial, por supuesto. Quiero que haya Trejo’s Tacos por todo el mundo. [Risas.] Estaba en Bulgaria rodando una película y alguien vino y me enseñó una foto de Trejo’s Tacos. La persona me preguntó: ¿Vas a abrir uno aquí? Bueno, quizá un día.

¿Algo más que quieras que los lectores de MUNCHIES sepan antes de venir a Trejo’s Tacos? Cuando vengan aquí, asegúrense de probar nuestro maíz estilo callejero. Es absolutamente delicioso. [Procede a comer un plato lleno.]

Gracias por hablar y comer tacos conmigo.

Este artículo fue originalmente publicado en mayo de 2016