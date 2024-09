Hablamos con el chef neoyorkino que salvó a un cordero en vez de cocinarlo

Cuando Sandy Dee Hall —chef y socio del Black Tree en Nueva York— conoció por primera vez a Smokey, tenía apenas unos meses de edad y pesaba menos de dos kilos y medio. Smokey, como podrás ver, es un cordero que nació en Violet Hill Farm en West Winefield, Nueva York, y fue abandonado por su madre poco después de su nacimiento. Sandy escuchó sobre la mala situación del pobre cordero. Al poco tiempo lo adoptó y le dio al animal una nueva vida en la gran ciudad.

Sandy y su novia, Maxine Cher, pronto fueron vistos con un cordero por las calles de Nueva York, desde el almuerzo en Five Leaves en Brooklyn hasta las calles del Lower East Side. Durante estas últimas semanas, Somkey se convierto en una celebridad local que aparecía en los periódicos, en los blogs de vecindario y en infinitos Instagrams.

Sin embargo, algunos problemas comenzaron a surgir. Aunque ahora es sólo un chiquillo, Smokey puede crecer hasta pesar cerca de 100 kilos cuando alcance la madurez, y las ovejas no son exactamente fáciles de domesticar —especialmente en un departamento. Además, tener ovejas como mascotas es ilegal en la Gran Manzana, y la policía le recuerda a Sandy y a Maxine ese hecho constantemente. Como resultado, Sandy tendrá que anular a la propiedad de Smokey este fin de semana —pero afortunadamente, irá a un hogar donde podrá ser feliz, una vida domesticada exenta de los peligros de una eventual matanza.

Le preguntamos a Sandy qué aprendió de Smokey, por qué los neoyorkinos parecen incapaces de identificar animales básicos del campo y si comerá cordero de nuevo.

MUNCHIES: Hola, Sandy. Hemos estado siguiendo la saga de Smokey, el Cordero. Nos rompe el corazón saber que te tienes que deshacer de él.

Sandy Dee Hall: Sí, las ovejas son ilegales en Nueva York. Sólo es legal tener como 15 tipos de mascotas en Nueva York. Ni siquiera las Iguanas son legales. Es una locura.

¿Crees que las autoridades hubieran sabido que tenías un cordero si no hubiera sido por todos los medios?

Quizá no. En realidad no nos han molestado. Sólo llamaron y dijeron, «Tienen que sacar a la oveja de la ciudad». Luego el tipo hasta dijo, «están haciendo algo bueno, pero es ilegal».

¿Les dieron fecha límite para deshacerse de él?

Me lo voy a llevar de vuelta [este fin de semana], y luego le vamos a buscar una casa permanente. Se lo va a quedar un amigo nuestro. Eso está bueno.

No puedo imaginar qué tan unido eres a él.

Lo tenemos desde que tenía cuatro días de edad. Le dimos biberón, así que es más íntimo que un perro, digamos. A un perro sólo se le pone el plato con comida. Hay que llevarlo [a Smokey] a todos lados, porque todavía es como un bebé, ¿Me entiendes? A un perro no te lo dan hasta que tiene unas seis u ocho semanas después de nacido, porque los tienen que destetar. Básicamente llevamos a cabo el proceso de amamantamiento.

¿Temes que se vaya a traumar emocionalmente?

De hecho, no. Hablé con unos campesinos y dijeron que cuando lo dejemos y comience a vocalizar, no nos extrañará —sólo extrañará el aspecto social. Sólo quiere que alguien esté con él. Entonces, creo que estará bien. Espero que sí. Es mejor —está listo para el campo. Ahora sólo se acuesta en su paja y se la come.

¿Te has topado con más y más problemas logísticos para tenerlo en el departamento?

Todavía está bien —sólo pesa como 12 kilos— pero está grande y está creciendo. Cuando se acerque a los 25 kilos, entonces ya va a ser un lío. Lo conseguí cuando tenía como kilo y medio. Cuando nacen sólo son piel y hueso. Así estaba cuando llegó.

Leí que quitaste el cordero del menú en Black Tree después de estar un tiempo con Smokey.

En Estados Unidos, a los corderos siempre les llaman «corderos», no importa qué tan grandes se ponen. Tengo un problema con comer cualquier tipo de animales bebés. Pero los cordero que consigo no son técnicamente corderos —tienen que pasar un nivel de gradación.

Creo que más bien es una conexión con la comida. Saber de dónde viene tu comida es una cosa enorme, y yo sé de dónde vienen todas las cosas que meto al restaurante. Sé lo bien que los animales son tratados y que son amados. Algunas veces, si amas algo, y lo necesitas como alimento, de todas maneras sucede, ¿ves? Conozco familias que tienen animales para después comerlos en Vermont. Tienen una vaca que anda por ahí un buen rato, le ponen nombre, pero de igual forma la matan porque se la tienen que comer; así es como sobreviven.

Yo me enamoré individualmente de Smokey. Nunca comería cordero de todas maneras, casi todos los corderos que consigo ya son borregos —son adultos. Pero no sé; podría causar una respuesta pública negativa, no he decidido todavía. Definitivamente no lo voy a servir mientras él esté en la casa. Y no lo he incluido [en el menú] por un buen rato. Lo bueno es que sé que cuidan a los corderos y que están felices. Creo que eso es bueno.

Seguro has experimentado reacciones extrañas cuando estás en público con Smokey en Nueva York. Los animales que conocemos aquí sólo son perros, palomas y ratas.

Sí, la gente todavía se asusta cuando ven a un gato. He visto a un tipo llevar a un gato con una correa en SoHo, y eso es extraño para mí.

¿Crees que fuiste capaz de educar a las personas que conocieron a Smokey y que te preguntaron sobre él?

Yo creo que sí. Muchas de las conversaciones no han sido lo suficientemente largas. Pero creo que hay espacio para ello en la educación, en vez de sólo aceptar lo que tenemos enfrente de nosotros. Creo que ayudaría a la gente a tomar mejores decisiones respecto a lo que comen —por ejemplo, si a los niños les enseñaran sobre las vacas y los corderos y mierdas así, aunque sea por una clase. Pueden tomar la decisión de comerla o no, o hasta dónde comprarlo. ¿Quieres comprar un animal que tuvo una vida miserable y que tuvo una muerte miserable en un especie de matadero cualquiera, o como chingados sea que los hayan tratado? ¿O prefieres conseguirlo de una familia que cuidan a los animales para tener carne, pero que son parte básica de la familia mientras estuvieron?

Pero todavía hay algunas complicaciones. Cuando la gente dice que sus pollos no están enrejados, hay muchísimos matices en ello —y, para ser honesto, no están libres de las pinches jaulas. Todos viven en un gallinero. Cuando algo dice libre de jaula debería ser de hecho libre de jaula.

Creo que es un gran tema, y que debe ser refinado. La gente cree que está consumiendo algo que no es realmente eso.

¿Qué es lo que más vas a extrañar de Smokey?

¿Sabes qué creo que es lo mejor de Smokey? Algunas personas lo conocieron y luego me enviaron un correo electrónico diciendo cosas como «Gracias. De verdad estaba teniendo un mal día y tu cordero lo mejoró». Creo que eso era lo mejor, que literalmente hizo a algunas personas felices por ninguna otra razón más que por un tonto cordero.

Ojalá lo hubiera conocido. Gracias por hablar con nosotros.