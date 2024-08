Hablamos con el chef que se hizo viral por vender pasteles de ‘Caballeros del Zodíaco’

Este artículo fue publicado por VICE México.

Caballeros de Zodíaco fue una serie obligada en casi todos los televisores de los millennials. En mi caso, recuerdo rogarle a mis papás para que me compraran cualquier juguete o artefacto que tuviese que ver con los Caballeros del Zodíaco. Ver a Seiya en algún lugar, liberaba en mí una felicidad absurda y despertaba al pequeño niño amante del capitalismo tardío para rogarle a mis viejos que gastaran su dinero en mi obsesión por Caballeros del Zodíaco. Para mi mala suerte, nunca tuve la oportunidad de comer algo que tuviese que ver con ellos.

Videos by VICE

Pero hoy, con 28 años y muchas deudas, el internet y su insoportable viralidad trajo a mí las fotos de un chef sonriendo con pasteles de Caballeros del Zodíaco a su lado, como si estuviese mostrando la Copa del Mundo. Esa persona es Pedro Sequera, un chef repostero venezolano que vive en Ixtapaluca, Estado de México, que se especializa en hacer pasteles de Caballeros del Zodíaco —sus mejores obras—, y algunos de los superhéroes más famosos de Marvel, animé y cualquier otra serie que te imagines.. Contacté a Pedro luego de ver su cara junto a sus pasteles de superhéroes cada cinco minutos en mi feed de Facebook para platicar con él. Ya sus pasteles no me dejaban trabajar en paz.

VICE: ¿Qué tal la viralidad? Te vi en mi Facebook más de veinte veces en una semana con el pastel de Caballeros del Zodiaco.

Pedro Sequera: Bueno, yo no trabajo mis redes. Antes que mis trabajos se hicieran virales, mi página ya contaba con 112,000 seguidores, pero en su mayoría eran reposteros, ya que subimos tutoriales de cómo decorar los pasteles. El pastel de Coco, por ejemplo, se hizo bastante viral, ya que varios artistas y productores publicaron ese trabajo por lo de los Óscar. Incluso el director de Coco (Lee Edward Unkrich) y Marco Antonio Solís lo compartieron. Ya luego vinieron otras páginas con millones de seguidores que compartieron el trabajo. En menos de cinco días ganamos 200,000 seguidores.

¿Por qué Caballeros del Zodíaco?

Caballeros del Zodíaco es la serie que más me ha encantado, ya que desde niño (tendría siete u ocho años) jugaba mucho con plastilinas y realizaba todo el tiempo a los caballeros dorados —mis favoritos—, y decidí buscar unas alternativas para que las figuras se endurecieran con el tiempo. Empecé a utilizar la porcelana fría… y además, siempre quise hacer un pastel con ese tema. Luego vino Marvel por una ambición, ya que con el trabajo de la repostería, siempre hemos buscamos referencias de pasteles de superhéroes, hacer figuras para que le dieran un toque diferente a nuestros pasteles. Me tardé un poco en lograr a todos los superhéroes, fue una satisfacción muy grande a la hora de montarlos en los pasteles. Valieron la pena las horas sin dormir.

¿Cuál ha sido el pastel más raro que has hecho?

El pastel más raro fue el de The Walking Dead, con todos los protagonistas e incluso los zombies. La sangre era mermelada de fresa y colorante vegetal rojo. Al principio fue bien extraño, pero poco a poco me emocioné mientras iba agregando los detalles. Le consulté a Nelson (mi pareja) y me apoyó; aunque también me detuvo para que no exagerara con la sangre o detalles que faltaban.

¿Cómo empezaste a hacer pasteles de superhéroes?

El primero fue de los seis principales protagonistas de The Avengers, no me quedaron perfectos, fue algo más bien muy infantil, y no me gustaban o no me atraía mucho ese estilo de cómic. Por eso cuando anunciaron la película de Avengers: Infinity War fue la excusa perfecta para realizar a todos los personajes en azúcar.

¿Comes tus pasteles después de hacerlos?

Al comienzo sí estaba come que come los pasteles; con café, jugo o refresco, porque a la hora de nivelar los pasteles siempre queda una “barriguita” y la probamos siempre. Ya después de cierto tiempo llega un momento en el que te aburres de comer tanto pastel, y a veces o casi siempre regalo lo que queda.

¿Cuál es tu superhéroe favorito?

La lista es larga: la Bruja Escarlata, seguido de Pantera Negra, Doctor Stranger, Guardianes de la Galaxia, Thor, Capitán América, Iron man, Spiderman. Todos me encantan. Y si tuviera que elegir de los de DC, sería la Mujer maravilla. Ah, y los caballeros dorados, son mis héroes.

¿De qué nunca harías un pastel?

No me gustan los de temática muy infantil: Peppa Pig, Pocoyo o Dora la Exploradora. También están los de personas que quieren un pastel de algún cantante o grupo musical. Tampoco me atraen los pasteles con temáticas sexuales: que si torsos femeninos o masculinos. Respeto mucho a quienes hacen esos pasteles pero a mí no me gustan. Tratamos de no aceptar esos pedidos.

¿Qué es lo mejor que te has comprado con el dinero que has hecho vendiendo pasteles?

Para nadie es un secreto la situación de Venezuela, cada día están peor las cosas y todo está muy caro. Con el dinero que hago haciendo pasteles, puedo enviar dinero a mi familia allá y que compren su mercado mensual. A mi mamá le compré un celular para poder realizar videollamadas y también platicar con mi hermanito menor.

¿Cuáles son los pasteles más vendidos?

Los temáticos para niños: Dragon Ball, Naruto, Jurassic World.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Me gusta mucho cuando tengo las figuras listas. Matizar los pasteles, agregarles pequeños detalles, y sobre todo ir colocando una a una las figuras: comenzando desde las bases, hasta el tope del pastel.

¿Qué es lo que menos te gusta de tu trabajo?

Limpiar el desastre que causamos trabajando y quitarme el azúcar que queda en la ropa.

¿Y de los cocineros?

No me gusta que se critiquen entre ellos, ni el aire de grandeza que normalmente tienen.

Puedes seguir a Diego en Instagram y comer pastel con él.