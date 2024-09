Hablamos con el chico que se tardó 6 meses y gastó mil quinientos dólares en hacer un sándwich

El programa de YouTube How to Make Everything de Andy George tiene la misión de desafiar nuestra costumbre de tomar las cosas por sentado al hacerlo todo de la nada. From scratch.

Su más reciente experimento fue hacer un sándwich a partir de cero. Y cuando decimos «a partir de cero», no queremos decir que fue al súper a comprar los ingredientes en lugar de comprarlo hecho en algún deli. Queremos decir que ordeñó a una vaca para hacer su propio queso, mató un pollo, puso en escabeche verduras de su propia cosecha usando sal que él mismo preparó, y cultivó el trigo de harina que luego convirtió en pan (esta fue probablemente la parte más fácil). Incluso se infiltró en una colmena de abejas para obtener su propia miel.

A pesar de que todo el proceso le tomó seis meses y le costó mil quinientos dólares, el resultado final fue un poco decepcionante. Al parecer, su creación no sabía tan rica como un sándwich normal comprado en alguna cafetería.

MUNCHIES se puso en contacto con George para averiguar qué tipo de persona pone tanto esfuerzo en un sándwich y qué podemos aprender sobre su experimento tan… innecesario.

MUNCHIES: Hola Andy. Y bien ¿qué te hizo querer pasar seis meses haciendo un sándwich? Andy George: Empezó como una especie de experimento mental. Realmente estaba interesado en la cocina en ese momento y estaba haciendo más y más cosas desde cero. Y pensé ‘¿Qué tal si hago todo esto desde cero?’ ‘¿Qué tal si hago mi propia harina?’ Hacer cada paso. Y entre más pensaba en ello, más me fascinaba porque se trata de todas las cosas que usamos todos los días en las que ni siquiera pensamos.

¿Por qué seis meses? ¿Fue un plazo que te fijaste? Básicamente, el tiempo fue dictado por el trigo. Tuve que cultivarlo para hacer el harina y ése es el tiempo que tarda.

¿Cómo decidiste qué tipo de sándwich hacer? ¿Simplemente elegiste tu favorito? Lo primero que pensé fue hacer una platillo. Algo fácil, como carne y papas. Luego pensé: ¿por qué no hacer un sándwich?, ya que parece tan simple. Pero en realidad hay tantas cosas que le puedes poner. Así que lo pensé y compilé una lista de ingredientes que fuera interesante, pero factible al mismo tiempo.

¿Cuál fue la parte más difícil de hacer? Creo que la sal fue la más difícil. Hubo retos inesperados con ella. Yo vivo en Minnesota, donde no hay dónde obtener sal natural, hay algunas minas de sal un tanto cerca. Luego está el océano, así que tuve que viajar

¿Cómo reaccionó el equipo de seguridad del aeropuerto cuando encontró toda tu sal casera? Fueron bastante profesionales al respecto. Simplemente pasé, no pensé que sería un problema, pero cuando pasé por el escáner me detuvieron. Abrieron mi mochila y empezaron a sacar las cosas, luego sacaron la sal, lo primero que pensé fue: Bueno, ahora iré a la cárcel.

Foto de Andy George.

¿Hubo partes del sándwich que te gustaría seguir haciendo a partir de cero con regularidad? Me gustó mucho el jardín y cultivar mis propias verduras. Me hubiera gustado seguir haciendo eso, pero en realidad no tengo ningún espacio al aire libre. Tuve que usar jardines comunitarios y viajar allí cada día, lo que fue un tanto molesto. Espero tener algo de tierra algún día.

Así que mataste a un pollo. ¿Hubo personas en el Internet que se enojaron contigo por eso? Sí, unas cuantas personas. Hay algunas personas en los comentarios que se enojan mucho con eso. Algunas personas sugirieron que me corten la cabeza, ese tipo de cosas.

Entonces, ¿a qué sabía el sándwich? Sabía bien.

¿Solo bien? No era un sándwich malo. Pero cuando lo comparé con un sándwich normal, me supo peor.

¿Qué lo habría hecho saber mejor? Pude haber preparado mejor el pollo y el pan. Principalmente fue el queso, que no era lo que yo quería. Era mozzarella pero parecía más caucho. Si hubiera tenido más tiempo, habría tratado de hacer un queso añejo. Entonces tendremos que esperar mucho tiempo para tu próximo sándwich. ¡Gracias por hablar con nosotros, Andy!