Hablamos con el creador de ‘Bandwidth’, el ‘Tinder’ de las bandas musicales

Todos los que tocamos algún instrumento sabemos cómo es el proceso: se forma una banda, se componen algunas canciones —e inevitablemente se toca algo de Metallica o GnR en algún punto—, y los integrantes son felices por unos cuantos ensayos. Dependiendo de qué tan serio sea el grupo, hay unos cuantos toques. Todo está bien: el camino al éxito alcanza a imaginarse. Esto, hasta que alguno de los miembros consigue una maestría en Alemania, o Inglaterra, o se va a estudiar fotografía a Argentina. Y en ese punto, todo (absolutamente todo) se va a la mierda.

Conseguir reemplazos para músicos suele ser un trabajo dispendioso y muchas veces estéril. Se ponen anuncios en los ensayaderos y posts en Facebook, pero estos casi nunca son fructíferos. Afortunadamente, Internet y la tecnología de los últimos años han ayudado a que la marea cambie y los músicos tengan más oportunidades de conocerse, como se conocen también los amantes sin pareja. Plataformas como YouTube, SoundCloud y Bandcamp han ayudado a que artistas independientes monten sus propios contenidos. Solo falta algo para vincularlos entre ellos.

Videos by VICE

O bueno, faltaba.

Bandwidth es una aplicación que permite a músicos de todas las clases —experimentados o principiantes, de conservatorio o empíricos, experimentales o clásicos— interactuar y conocerse entre ellos. Les deja colgar fotos, así como videos de YouTube y canciones de SoundCloud. La aplicación también permite dar a conocer la habilidad del músico con determinado instrumento y lo ubica en el mapa de la ciudad en la que esté el usuario.

Juan Criollo. Foto: Christian Perret

Hablamos con su creador, Juan Criollo, para entender cómo una aplicación nos puede ayudar a olvidarnos de los carteles de ensayaderos y los inútiles posts en redes sociales.

VICE: Empecemos por lo básico. ¿Qué es Bandwidth?

Juan Criollo: Bandwidth es un puente entre músicos del mundo o de una misma ciudad. Es una aplicación creada para facilitar el proceso de creación una banda, una herramienta para buscar un reemplazo en tu banda o simplemente para conocer músicos con gustos afines con los que puedas practicar o salir a tomar una cerveza.

¿De dónde surge la idea para esta aplicación?

La idea surge hace dos años en Barcelona. Soy promotor hace 4 años de bandas independientes y me di cuenta que en la ciudad muchas no se conocían entre sí y que a la hora de buscar una banda para montar un concierto o buscar un reemplazo, no tenían más opción que pegar un papel en la sala de ensayo y esperar que sonase el teléfono. Y eso es exactamente lo que quiero cambiar.

¿De dónde nace su interés por la música?

De mi papá. Aunque él no es músico ni yo tampoco, creo que compartimos esto de tratar de entender la música un poco más allá.

Desde que era pequeño lo acompañaba a comprar y a sentarse todos los domingos a escuchar sus discos, a organizarlos, a limpiarlos y a leer de arriba a abajo (como si fuera un libro) toda la información de los discos; a memorizar quien escribió tal canción, quien la produjo y en que año se hizo el álbum.

De hecho creo que todavía lo hace y es algo que yo también hago ahora.

¿Por qué hacer esto (ayudar a los músicos a conectarse) a través de una aplicación?

Ahora mismo usamos aplicaciones para todo: para buscar un restaurante bueno, para encontrar con quién tirar y hasta para buscarle una pareja al perro. Las aplicaciones son una herramienta básica y como te dije anteriormente, las opciones en el mundo de la música se resumen a una hoja pegada en el sitio de ensayo o preguntar en Facebook si alguien conoce a alguien. Con Bandwidth encuentras a los músicos de tu ciudad, los escuchas y si te gusta alguno, simplemente le escribes. No hay que esperar a nada.

¿En algún momento Bandwidth fue algo diferente de una app?

Si. Bandwidth en principio iba a ser una página web, pero la verdad es que quise ir más allá y hacer algo más divertido, fácil y sencillo de usar. Algo que pueda ser usado por músicos cuando estén en el baño, en el bus o desde la cama (como Tinder).

¿Cómo hacer masivo el uso de apps como Bandwidth?

Money. La verdad es que la respuesta más fácil sería decir que con dinero, hacer publicidad en todos los lados y que se la descargue todo el mundo, pero en realidad es algo que no me preocupa y que además no pretendo hacer. La idea de esto es llegar a quien de verdad entiende la necesidad de esta herramienta, a los músicos que quieren conectarse entre ellos y a los que quieren sacar provecho de conocer más músicos en su ciudad o en el mundo, ya sea para una colaboración o simplemente para dejarle usar su sofá porque esa noche está tocando en su ciudad.

Aparte de saber cómo conectarse entre ellos, ¿qué cree que le hace falta a los músicos de a pie?

Organización y paciencia, muchos creen que es cuestión de sacar cuatro canciones, empezar a enviar correos como locos y sentarse a esperar para que los llamen promotores de conciertos o festivales.

La verdad es que hay mucho más trabajo detrás para que eso llegue a pasar, desde redes sociales, comunicación, fotos, video, etc. ¿Y si no hay plata para esto? Pues como todas las bandas cuando empezaron hay que rebuscar entre amigos, pedir favores y organizarse.

¿Han pensado en ampliar Bandwidth para conectarse no solo entre músicos sino con el resto de la escena (como bares, productores, estudios de grabación)?

Sí, ese es el siguiente paso. Y no solo eso, la idea es que la aplicación vaya más allá de ser una conexión para formar bandas. [La idea es] que sea una herramienta para que los músicos que estén girando y necesiten un teclado, un amplificador o un sofá donde poder dormir lo encuentren en Bandwidth.

Lea también:



¿Por qué cree que es tan difícil para un músico conseguir una banda y viceversa?

Falta de opciones donde buscar. Si eres nuevo en una ciudad, eres músico y quieres formar una banda estabas jodido. Las opciones eran el voz a voz y el anuncio en la sala de ensayo.

¿Cuáles son los desafíos de emprender en el mundo de las aplicaciones?

La cantidad de aplicaciones que son lanzadas al día y las que de verdad sobreviven. Lo más difícil y desafiante del tema es que tu público te conozca, sepa lo que haces y use tu herramienta.

Y para Bandwidth específicamente, ¿cuál es el mayor desafío?

Que nos conozca el público que nos interesa y sobre todo evolucionar con el usuario, el mercado y la música.

¿Cómo ve el futuro de Bandwidth?

Imposible de saber. Por ahora seguiremos trabajando en lo que tenemos, dando a conocer la herramienta y ver qué pasa. El truco de esto es saber leer cómo evolucionan las cosas; muchas aplicaciones empezaron siendo una cosa y se transformaron en otra. Ya veremos.