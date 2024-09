Hablamos con el director del documental del Techno Viking

El Techno Viking alemán es uno de los más queridos memes del Internet. En el video de cuatro minutos, filmado en el festival berlinés Fuck Parede en el 2000, un musculoso alemán sin playera—posteriormente llamado «Techno Viking»—reprime a un odioso raver por empujar a una chica del público, sorbe una botella de agua que le entrega uno de sus minions y finalmente se suelta a realizar un exuberante baile al ritmo de hard techno. El video inmortalizó al sujeto, quien con su apariencia cómica, con moral de Robin Hood y fabulosos movimientos de baile generó miles de gifs hechos por los fans, videos de YouTube, playeras e incluso una línea de figuras de acción, que incluía sus característicos calcetines disparejos.

Pero el clip viral también se convirtió en una pesadilla legal para el artista alemán y creador del documental, Matthias Fritsch, la persona que filmó la ahora infame escena.

En el 2009, casi una década después de que el video de Fritsch tirará el Internet, él recibió una carta de «cese y desista» de los abogados del hombre que aparecía en el clip, alegando que Fritsch no aseguró los «derechos de la persona» que se requerían para publicarlo. El hombre—que resultó ser un individuo muy privado y cuyo nombre nunca se ha dado a conocer—llevó a Fritsch a la corte, demandando que no sólo quitara el video de Internet, también todas las parodias creadas por otras personas, remixes y mashups. La batalla legal resultante se convirtió en el primer caso en Alemania que apuntaba contra la cultura del «remix» en Internet, generando una oprimente pregunta: ¿Dónde ponemos un limite cuando involuntariamente un ser humano que no tiene deseos de exposición pública se convierte en un meme global?

Tras una prolongada batalla legal de tres años, la Corte del Distrito de Berlín dictó que Fritsch sólo podía usar imágenes del Techno Viking si eran manipuladas de una forma en que él no pudiera ser identificado y que el contenido creado por los fans podía continuar en línea. Fritsch, quien ya había desarrollado la cultura del meme y el reciclaje de internet, decidió hacer un documental sobre la experiencia, creyendo que su caso representa un importante momento en la historia del Internet. De acuerdo con Fritsch, la historia del Techno Viking demuestra el grado de ausencia de los memes en el área legal, determinado por la vista subjetiva de juicios individuales—y el porque necesitamos nuevas reglas que controlen la rápida evolución de la cultura del Internet.



En el 2013 lanzó una campaña en IndieGoGo para crear el filme y aunque no obtuvo el dinero que él buscaba, Fritsch por fin completó su proyecto el año pasado. Hace una semana, en Octubre 15, Fritsch finalmente lanzó un edit de 50 minutos que originalmente duraba 90, publicando la versión final gratis en línea de acuerdo con la cultura open-source en Internet. A través de un intercambio de correos que comenzó en el 2013—tras la orden de la corte—hablamos con Fritsch sobre su documental, lo que el veredicto del jurado significa para el arte en Internet y, por supuesto, qué pasó con el Techno Viking tras todo el embrollo.



THUMP: Ya que no tenías permitido usar imágenes del Techno Viking, ¿Cómo realizaste el documental?

Matthias Fritsch: El «Techno Viking» es mucho más que la imagen del protagonista. Es un fenómeno viral que tiene miles de variaciones. La mayoría de ellas incluye extractos del filme original de mi «kneecam no. 1», pero inspiró un montón de contenido generado por los fans: comics, animaciones 3D, dibujos, pinturas de aceite, esculturas, figuras de acción, blogs y artículos.

¿Por qué crees que el Techno Viking se ha opuesto tan fuertemente a que uses su imagen? ¿Te has comunicado con él?

Lo he intentado, pero desafortunadamente se reúsa a cualquier dialogo y sólo se me permite comunicarme con su abogado. Después de que el video se hizo viral había tratado de descubrir quién era y cómo contactarlo pero me rendí y estaba seguro que él me contactaría tarde o temprano.

Un extracto del documental de Fritsch

¿Filmaste el video desde una cámara secreta u oculta? En algunas partes, parece que estaba en una mochila. ¿Es problemático que Techno Viking no supiera que lo estabas filmando?

No, la cámara no estaba oculta y tenía un enorme lente de ojo de pescado. La sostenía en mis manos a la altura de mis rodillas. [Techno Viking] de hecho la mira por un segundo mientras baila.

¿Crees que el veredicto fue injusto? ¿Puedes explicarnos por qué has llamado al juicio «un absurdo»?

Creo que el veredicto muestra que los jueces no entienden la parte artística de mi trabajo. No ven el cuadro conceptual. Aún así, los jueces dijeron que la gente que había creado comics, dibujos y otras reacciones que no usan el material original podían expresarse. Eso es un absurdo pues [Techno Viking] quiere desaparecer del Internet, lo cual no es posible con un fenómeno viral como este. Adicionalmente, el tratar de censurar el fenómeno le ha dado más atención al meme. No tiene sentido tratar de resolver esto en la corte. Habría tenido más sentido arreglar esto de una forma más humana y compartir con él los ingresos cuando se acercó conmigo.

¿Cuánto dinero hiciste con este video?

Antes de que mandará a su primer abogado, gané 10,000 euros en un periodo de dos años, sólo por los ads de YouTube.

Matthias Fritsch

¿Cómo cambió tu punto de vista sobre los memes y el arte en Internet después de la experiencia con el Techno Viking?

Este fenómeno me puso en contacto con la extremadamente rápida y dinámica cultura del meme, que es la forma de cultura pop más intensa de estos días.

¿Fuiste una de las primeras personas en ser demandadas por iniciar un meme? ¿Cuáles son las leyes existentes para la cultura del Internet? ¿Crees que necesitamos nuevas leyes?

En Alemania, este fue el primer caso en la corte sobre un meme. Las leyes que llevaron a este veredicto tienen 100 años de antigüedad. No funcionan con la cultura del meme pues estos fenómenos son globales y no pueden ser controlados. Los usuarios que remezclan contenido viral actúan en un territorio arriesgado. Por ejemplo, en el caso del Techno Viking, todos en Alemania que usan el material original se arriesgan a meterse en problemas legales similares a los míos: derrochar miles de euros sólo para descubrir en corte cuál es la situación legal. Y aún así, [el veredicto] depende totalmente de los jueces. No hay bases para una cultura del remix como la que podemos ver en la web. Las leyes en Alemania necesitan una implementación de uso justo que haga más fácil entender lo que es posible y qué no lo es.

¿Qué pasó en los dos años desde el veredicto?

[Techno Viking] apeló y quiere censurar las variaciones del comic y sus siluetas en un filme ya censurado que uso en mi sitio web. Le tomó a la corte un largo tiempo, pero no quieren continuar con su apelación, sugiriéndole que ya se retire para que no siga pagando honorarios. Si la corte oficialmente rechaza el caso, [los honorarios] son el doble que si te retiras. Como resultado de su retiro, el veredicto del 2013 se volvería valido.

Estatua conmemorativa del Techno Viking hecha por el artista Shinya Yamaoka

¿Cómo ha cambiado esta experiencia tu forma de hacer filmes?

Desde que el veredicto se hizo valido, supe los limites. Pero desafortunadamente no al 100%, porque el veredicto es un poco vago en lo que respecta a censurar lo suficiente al demandante. Algunos abogados creen que una silueta es una violación a los derechos de la persona.

¿Cómo ha cambiado la vida del Techno Viking desde que se volvió viral?

No sabría decirte. En los papeles sus abogados escribieron que se le acercó gente de derecha, que perdió trabajos, que la gente lo reconocía mientras conducía bicicleta. Nada se probó durante el juicio.

¿El Techno Viking comprende el internet? ¿Crees que entiende cómo funciona la cultura del internet?

No sabría decirte. Oficialmente, le tomó dos años enterarse que era mundialmente famoso. Quizá no tiene a alguien que le explique lo que está sucediendo y como funcionan las dinámicas de las comunidades en Internet. O quizá el tiene su propia agenda.

¿Has tenido algún contacto con el Techno Viking recientemente?

Desafortunadamente jamás tuve la oportunidad de hablar con él. Le dije muchas veces a su abogado que me gustaría conocerlo en persona pero no hubo interés del otro lado. Menciono este problema al final del filme. Espero que algún día nos conozcamos. Después de todo, estamos sentados en el mismo bote—ambos perdimos el control, pero tuvimos diferentes formas de lidiar con el problema.

