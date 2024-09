Hablamos con el dueño de un restaurante que ofrece descuentos a los pelirrojos

Haber nacido con la cabeza llena de chinos pelirrojos puede ser duro. «Ronald McDonald,» «pelos púbicos rojos,» y «vulva» son sólo algunos de los delicados apodos para aquellos niños pelirrojos que corrieron la misma suerte. La adultez no necesariamente marca el final de las burlas– y tampoco ser estereotipado injustamente como un «pelirrojo aguerrido.»

Además de grupos de derechos de los pelirrojos que suenan preocupantemente militantes o tu mamá diciéndote que sólo los ignores, puede parecer que los pelirrojos entre nosotros no tienen muchos lugares a donde ir.

Les presento a Mark Linakar: el restaurantero y pelirrojo galés (aunque con cabeza rapada) que espera derribar la discriminación con comida con descuentos. Linakar abrirá su primer restaurante, Ginger’s Grill, en Prestatyn, Gales del Norte a finales de este mes, y planea ofrecer 20% de descuento en la cuenta de todos los comensales pelirrojos.

Asombrado por este acto de generosidad con los pelirrojos, llamé a Linakar para descubrir qué lo provocó a abrir un restaurante-santuario para la comunidad con cabellos de fuego.

MUNCHIES: Hola, Mark. Dime, ¿por qué decidiste abrir un restaurante que ofrece descuentos a los pelirrojos? Mark Linakar: Básicamente, se me ocurrió el nombre, porque me han llamado «Ginger» toda mi vida. Ha sido un apodo recurrente y pensé que «Ginger’s Grill» era bastante extravagante. Luego, además de eso, pensé que podíamos hacer algo por los pelirrojos. Vives una vida de burlas, ya sean bromas o bien comentarios agresivos. Le sucede a todos los que son pelirrojos.

Leí en una estadística por ahí que 90% de los niños pelirrojos son bulleados en la escuela. Así que pensé que el descuento era lindo –algo un poco divertido y una manera de reírnos, realmente–. ¿Qué obtienen los pelirrojos por ser pelirrojos sino burlas?

Si fuera completamente al revés y yo fuera un niño ordenando una malteada en una tienda, me haría muy feliz recibir algo positivo por mi cabello rojo.

Es una hermosa visión. ¿Sabes que tendrás a muchos no pelirrojos que lo intentarán, no? Obviamente, tienes que señalar un límite en algún punto. Veinte por ciento no es un descuento insignificante –es una parte considerable–. Así que si alguien llega con una peluca roja sería algo gracioso, pero debes mantenerte firme. Si tiñes tu cabello, la respuesta es «No.» Sólo son pelirrojos de verdad.

De acuerdo. ¿Crees que haya suficientes incentivos para que vengan los que no son pelirrojos? Bueno, les leeré el menú. La comida es de primera. La ubicación es de primera. Prestatyn es un pueblo turístico con una población decente.

¿Qué cocinará tu personal en Ginger’s Grill? Pollo PERi-PERi, como el que hacen en Nando’s. Usaremos muchas de las técnicas que ellos emplean, así que será muy similar. También tenemos las mismas freidoras a presión de KFC, así que nuestro pollo frito será parecido a su estilo. También habrá hot dogs de Bratwurst, hamburguesas de seis onsas elaboradas aquí, papas a la francesa dulces y malteadas.