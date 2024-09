Hablamos con el hombre que quiere casarse con un burrito

Un chico conoce al burrito, el chico se enamora del burrito, y el muchacho se casa con el burrito. Después de todo, es el 2015 y el amor siempre triunfa ¿no?

Ésta es la historia de amor de David Sikorski, un escritor de música de 28 años de edad residente de San Francisco que proclamó públicamente su amor por el burrito de carne asada al estilo de California en Instagram con una serie de fotos de compromiso extrañamente conmovedoras por todo San Francisco todo un fin de semana, Buzzfeed fue el primero en sacarlo a la luz.

Hablamos con Sikorski en una soleada tarde de miércoles para escuchar su historia estilo Romeo y Julieta sobre su noviazgo de tortillas envueltas, incluyendo su relación fallida con los burritos de Chipotle en Nueva York y de cómo se comprometió con su actual burrito sin el permiso del padre del burrito.

MUNCHIES: Hola, David. ¿Cómo va la vida hasta ahora, después del compromiso?

David Sikorski: Va bien, esta mañana me despertó mi amiga Kristina [Bakrevski], mi fotógrafa, e hice una entrevista de Skype para un programa en FOX, The Boris and Nicole Show. Estaban emocionados por mí.

¿Qué fue lo que te inspiró a tomar estas fotos de compromiso con tu alma gemela rellena de carne asada ? Las fotos en mi muro de Facebook e Instagram estaban llenas, más que otros años, de compromisos y de bebés –a veces es demasiado. Lo único relacionado que yo tenía para compartir era un burrito.

También pienso que las fotos de compromiso son un poco tontas. No quiero ofender a mis amigos que hacen fotos reales de compromiso. Obviamente estoy feliz por ellos, y esto lo hice por diversión. Pero a mí me parecen muy extrañas, ya que no captura la propuesta en sí, y no es la boda. Son solo fotos falsas por las que pagaron. Simplemente no lo entiendo, personalmente.

¿Qué llevaba el burrito exactamente? En realidad, es mi burrito favorito. Tenía carne asada y era al estilo de California, así que tenía papas fritas y aguacate [así como] frijoles refritos, arroz, cilantro y cebolla. Es de Taqueria La Cumbre. Yo vivo aquí en Mission y hay muchas taquerías de las cuales elegir, pero ésta es perfecta para mí.

¿Sin crema ni queso? Exacto, así es como lo pido. En mi experiencia, así es como he perfeccionado personalmente el burrito durante años de experimentar con las infinitas opciones y menús.

¿Le dijiste al propietario de la taquería sobre tus planes de casarte con el burrito cuando lo ordenaste?

Sí, prepararon muy bien la carne. Porque, después de todo, el interior es lo que cuenta. Los cortes de carne eran grandes y los prepararon a la perfección. Cuando vio la historia publicada, se ofreció a hacer una fiesta de boda atrasada. También bromeó con que primero debí pedirle la mano de su burrito.

Has dicho que te gustaría un track de Boyz II Men como canción de boda. ¿Cuál es tu conexión especial con «I’ll Make Love to You»? En verdad tendría sexo escuchando esa canción, eso es todo. Si no fuera esa, entonces sería «All My Life» de JoJo.

¿Dónde vivías antes de venir a San Francisco? Vivía en Nueva York.

Es por todos conocido que la comida mexicana en Nueva York es malísima ¿Qué sientes de ahora estar en la meca de la comida mexicana? Ha sido delicioso. Cuando me mudé estaba muy triste y deprimido porque extrañaba la pizza de la costa este, especialmente la pizza de Nueva York. Es muy difícil de encontrar –los lugares que la tienen aquí son muy escasos, y están en lados opuestos de la ciudad y no están abiertos hasta tarde. Así que empecé a preguntar, ¿qué está abierto hasta tarde? Me encontré rodeado de lugares mexicanos, y he comido en todos ellos. No me había dado cuenta de lo mucho que me encanta la comida mexicana.

En la costa este, lo único que conocía de la comida mexicana –y ni siquiera es mexicano– era el burrito de chipotle. Así que no fue sino hasta que me mudé aquí que lo descubrí: ¡Oh, esto es un burrito!.

¿Qué darías de cenar en una boda entre un humano y un burrito? Definitivamente papas fritas y guacamole y salsa. Margaritas. Solo una fuente en cascada de margaritas.

¿Y qué tipo de pastel? Tendría que ser un pastel de quesadilla en capas. Un pastel gigante, pero en su interior tendría diferentes capas de quesadillas.

¿Hay alguien que haya acusado a tu proyecto de robo por la reciente decisión del matrimonio homosexual por la Corte Suprema? Después de todo, usaste el hashtag #lovewins en tus fotos. Nadie se ha ido por esa línea de discusión. Yo estaba un poco nervioso… simplemente se volvió increíblemente viral. Y justo ahora un amigo mío de Suecia me escribió… y me pasó un enlace y vi las traducciones [de las historias acerca de mis fotos]… y estaba súper nervioso de que todos esos trolls dijeran: «Este chico no tiene vida». Pero en lugar de eso decían: «Uff, ¡a mí también me encantan los burritos como a ese chavo!» Todos realmente han acogido esta ridícula serie de fotos.

¿Te comiste a la novia-burrito? Ehm, sí.

Estaba con mi fotógrafa Kristina e intentamos fotografiar todos los puntos de referencia de San Francisco– eso nos llevo dos días. Pero ir por toda la ciudad por tanto tiempo y con mi burrito favorito en las manos, tenía que comérmelo. Así que compramos otro.

Gracias por hablar conmigo, David.