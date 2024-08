Hablamos con creativos colombianos sobre moda y los retos en sus industrias

Esta nota fue co-creada con Levi’s

El mundo de la moda puede ser muy glamuroso, pero también muy difícil para la gente que trabaja en esa industria. Aprovechamos la fiesta del aniversario número 146 del 501® de Levi’s, en Kaputt, para charlar con distintas personas que se encuentran dentro de esta industria sobre los retos a los que se enfrentan constantemente, la autoexpresión, el estilo y la moda como lienzo y manifestación de posturas personales.



ELENA DÍAZ GRANADOS

VICE: ¿Quién eres y qué haces?

Elena Díaz Granados: Soy Elena Díaz Granados y soy modelo de tallas grandes. Mi labor, más allá de verme bien y sentirme cómoda frente una cámara, es inspirar.

¿Cuánto tiempo llevas en el mundo de la moda?

3 años como modelo.

¿Cuál es el reto principal que encuentras en esta industria en Colombia?

La inclusión: aún se asume que este tema es novedoso, innovador, cuando hemos sido diferentes desde siempre. Normalizar la inclusión es mi objetivo, que sea un tema de todos los días, que a diario nos sintamos identificados con lo que los medios nos muestran.

¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar en esta industria? Que enfoque su trabajo en un objetivo, en una meta, que lleve un mensaje positivo, no es solo lucir y verse bien. Es atreverse a ser diferente y sentirse orgulloso de esto.

¿Cómo manifiestas tus posturas personales a través de la ropa?

Día a día me atrevo a sentirme poderosa, mostrar la seguridad que he construido por medio de la moda, que no sigo las reglas, que me atrevo a usar lo que alguna vez alguien me dijo que no era para mi :)

¿Qué consideras esencial para tener un estilo personal y único?

Carácter. Que con la forma de vestir cuentes tu historia, tu forma de ser, envíes un mensaje.

SANTIAGO ALZATE

VICE: ¿Quién eres y qué haces?

Santiago Alzate: Soy Santiago Alzate, diseñador y fotógrafo de moda.

¿Cuánto tiempo llevas en el mundo de la moda?

Llevo en el mundo de la moda y creando imágenes alrededor de 8 años, que empezó como un hobbie.

¿Cuál es el reto principal que encuentras en esta industria en Colombia?

Reto más importante para mí es el poder de reinventarse creativamente para dar nuevas ideas a la industria.

¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar en esta industria?

Empezaría por encontrar el estilo propio que lo identifica y trabajar por esa nueva forma de mirar el mundo.

¿Cómo manifiestas tus posturas personales a través de la ropa?

Me gusta crear un estilo propio, y combinar mis prendas a partir de los colores y hacer el verdadero match.

¿Qué consideras esencial para tener un estilo personal y único?

Arriesgarse y llevar las prendas a otro nivel.

MANUELA BOTERO

VICE: ¿Quien eres y qué haces?

Manuela Botero: Mi nombre es Manuela Botero, alias Jekyll, como en Doctor Jekyll and Mr. Hyde. Soy artista visual de profesión; también soy modelo y presentadora actualmente de MTV News. Hago música a veces por los laditos, también hago piezas gráficas, etcétera. Me gusta este mundo del arte plástico y audiovisual.

¿Cuánto tiempo llevas en el mundo de las industrias creativas?

Ya voy a cumplir 5 años en el medio musical y de la moda.

¿Cuál es el principal reto que encuentras en tu industria?

Sostenerte en tu lugar, en el lugar que vos te merecés y te das a vos mismo, no dejarte permear de los comentarios de las personas, sobrevivir a ellos y seguir adelante. Cada persona tiene algo tan único y especial que cuando lo descubre y lo utiliza puede llegar a ser un gran personaje en la industria si se da su lugar

¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar en esta industria?

Dos cosas. La primera es que estudie algo que le guste, que no tenga nada que ver con pasarelas sino con sus pasiones, música, arte, cualquier cosa que le dé solidez y peso a su salud mental y cosas personales, porque el medio es un poco hostil a veces, y cuando uno se siente como en la inopia sin trabajo y sin qué hacer siempre, está bueno este salvavidas. Y lo segundo es que sean justos y sensatos consigo mismos, no trates de hacerlo todo sino encontrar en lo que eres bueno, escoger un campo y tratar de volverse el mejor en eso.

¿Cómo manifiestas tus posturas personales a través de la ropa?

Yo tengo unas cuestiones sobre la feminidad en las que no estoy de acuerdo con el mundo, yo no creo que una mujer deba verse como A,B o C, yo creo que la feminidad es maravillosamente amplia, infinita, es decir que yo para ser mujer no necesito tener el pelo hasta el trasero ni usar una ombliguera todos los días. Mi postura es yo soy femenina usando también prendas un poco masculinas y tratando de jugar con estas cosas, con los pantalones anchos, camisas anchas, no casarme con un solo estereotipo, transito por muchos estilos, no tengo un solo estilo pero sí un estilo muy mío y esa es mi postura, la feminidad no es solo una cosa, son muchas más.

¿Qué consideras esencial para tener un estilo personal y único?

La determinación a la hora de decir esto me gusta así no esté de moda o así la gente crea que no se ve bien o así la gente piense que es una cosa muy extraña. La capacidad de no dejarse permear por lo que está pasando en el mundo de la moda.

CAMILA ORTIZ

VICE: ¿Quién eres y qué haces?

María Camila Ortiz: Mi nombre es María Camila Ortiz, soy diseñadora de modas y la fundadora de un medio impreso especializado en moda llamado Armattura Magazine.

¿Qué consideras esencial para tener un estilo personal y único?

Un trabajo de introspección intenso. Pienso que empezar a tomar la moda como una herramienta de comunicación muy poderosa es importante para empezar a trabajar en mi estilo personal de manera seria. Entender cuál es el mensaje que le quiero transmitir a los demás a través de mis elecciones de indumentaria me llevará a ser más selectivo y a generar una propuesta única.

¿Cuánto tiempo llevas en el mundo de la moda?

Aproximadamente 4 años.



¿Cuál es el reto principal que encuentras en esta industria en Colombia?

La falta de oportunidades y apoyo a los emprendedores. Por más programas que existan para la teoría, la práctica de construir empresa en Colombia es inviable desde la parte económica.



¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar en esta industria?

Que el trabajo colaborativo es clave. Nadie crece solo y nadie se las sabe todas. Empiece a buscar mentores, amigos o colegas que compartan su misma visión y comience a crear, la ganancia vendrá a través de generar esas audiencias compartidas tan importantes en la era digital.



¿Cómo manifiestas tus posturas personales a través de la ropa?

Para mí, cada una de las decisiones que tomo respecto a las prendas habla de quién soy… de cómo me siento, de mi forma de ver el mundo, mi herencia y cultura. No me lo tomo a la ligera. Los materiales, colores y siluetas envían mensajes y para mi es importantísimo que estás reflejen mis pensamientos. Como lo hago? A través de consumir colombiano, de promover el talento local, detalles sutiles que sugieren inclusión, consumir marcas con procesos sostenibles, ponerle atención a que dice mi t-shirt y pensar si esa frase si está alineada con lo que pienso y hago.

MIGUEL GONZÁLEZ

VICE: ¿Quien eres y qué haces?

Miguel González: Soy Miguel González. Soy actor.

¿Cuánto tiempo llevas en el mundo de las industrias creativas?

Trabajo haciendo televisión desde que tengo 11 años, llevo 20 años trabajando en televisión y unos cuantos años más trabajando en teatro y explorando cosas en artes visuales desde los 20 años, tengo en este momento 31, entonces llevo como 10 u 11 años metido con la creatividad.

¿Cuál es el principal reto que encuentras en tu industria?

La constante preparación y actualización. El cuidado personal del cuerpo en términos de funcionalidad, no solamente es una vaina estética sino una cosa funcional y creo que el principal reto es mantenerse flexible, abierto a aprender a entender que los negocios cambian, que la gente cambia también, que hay nuevas personas entrando, que hay que ser amable con ellos, que está bien seguir estudiando siempre y que nunca hay que parar de entrenar ese es como el principal reto.

¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar en esta industria?

Que estudie, que aprenda, que esté siempre muy abierto a conocer. Que haya siempre mucha curiosidad en todo, en lo que se lee, en lo que se ve, en lo que se consume audiovisualmente, sonoramente, hay que estar muy abierto y entender que todo el mundo es una fuente inagotable de inspiración y creatividad.

¿Cómo manifiestas tus posturas personales a través de la ropa?

Sin recibir ningún tipo de presión, si buscar un estatus en la marca, me mantengo un poco alejado de la validación a través de las marcas y del consumo, renunciando nunca a los tenis, a la comodidad, a la frescura.

¿Qué consideras esencial para tener un estilo personal y único?

Tal vez no pensar tanto en tener un estilo único, más bien es como un tema de intuición y de estar tranquilo y de hacer lo que a uno le guste y usar lo que uno le guste sin dejarse presionar ni por tendencias muy fuertes ni por otras personas simplemente creo que lo importante es fluir como uno quiera, sin presiones.

