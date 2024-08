Hablamos con Israel B sobre su nuevo EP “Hielo”

Cuando suena el primer acorde de piano sabemos que será algo especial. Después de dos años sin escribir un verso Israel B regresa con Hielo, un EP en solitario producido por Lowlight Music. “Intro ‘98” es el primer single que pudimos escuchar y ver: una canción que condensa de forma perfecta la trayectoria del de 341; Márkes, Single P, El nieto la Pili, Israel B, coinciden en la canción más reveladora del integrante de Takers, un come back en el que “las gradas están llenas porque juego esta noche”.

Sin quererlo, escuchando “Intro ‘98”, podemos sentirnos como en noviembre de 2010, cuando apoyado en ese muro Márkes publicaba en YouTube el videoclip de “My Reality“. Rodeado de su CB Click y capturado por 128 Films, un joven Single P liberaba un track que asentaba las bases de lo que empezó a cosechar con su debut Presión y unos singles prodigiosos colgados en Myspace como “De Mano en Mano” o “Sudores Fríos”. En “My Reality” sintetizaba todo su entorno, el sentimiento de familia y orgullo de barrio, y unas referencias explícitas en cada verso, sobre un beat etéreo y memorable de Serious P. El ritmo de Lowlight en la Intro de Hielo guarda algunas similitudes con el de entonces, a pesar de sonar más sofisticado y menos ensoñador. Acompañado esta vez por un Kaydy Cain más crecido que el que lo acompañaba en 2010, y por AC3, la canción documenta todo lo ocurrido desde entonces; lo muy mucho y lo muy poco que cambian las cosas.

Videos by VICE

Todo esto nos lo explica a lo largo de las 7 canciones del EP, donde encontramos las colaboraciones de Kaydy Cain en el hood anthem “Boyz N The Hood”, de Demaro Small en “Ghetto Superstar”, y la de Robie en la bachata suave de “Nasty”. El trabajo nos muestra las dos caras: la vida en la sombra de las esquinas, al otro lado de la verja, la rutina en el barrio, “criado escuchando al Rush en un muro de mierda, así que ahora es normal que ahora pierda”; pero también los espacios íntimos, emotivos e incluso cálidos de “Hielo”, “Algo Que No Sepa” o “Nasty”.

Hablamos con Israel B sobre cómo ha sido su come back, el proceso de creación del trabajo, Corredores de Bloque y la escena.

VICE: ¿Qué ha estado haciendo Israel B este tiempo de silencio?

Israel B: Vida normal, fumando porros viendo Netflix, paseando a cacahuete y currando en temperaturas bajo cero.

Háblame un poco de Hielo. ¿Cómo surge? ¿En qué momento decides romper el silencio y ponerte a hacer música de nuevo?

Porque me apeteció en ese moment. 80 veces me apetece dejarlo y otras 81 volver…

¿Pensaste en alguna idea concreta para el EP? Ya sea concepto, sonido, etc.

Sí, tenía algo en la cabeza antes de empezar pero al final hemos ido fluyendo de una forma más natural.

La producción de toda la mixtape corre a cargo de Lowlight. ¿Cómo surge la colaboración?

Porque no hay nadie más que me aguante, y además es la gente con la que más cómodo me siento currando

¿Cómo ha sido el proceso de creación de la tape?

Íbamos haciendo los ritmos y escribiendo al mismo tiempo, y metiéndonos a grabar directos.

“Intro 98” es toda una declaración de intenciones. Escuchamos a todos los Israel B que hemos conocido, desde el Márkes de Presión hasta ahora, en un un solo track. ¿Era esta un poco la intención? Parece que sea un… “mirad niños, así es como se hace”.

Sí, puede ser, pero de una forma inconsciente, porque era el primer tema que me escribía después de dos años sin escribir una sola línea.

En el EP te vemos tanto en tus registros más melódicos como con tus formas más duras. Con qué influencias has jugado más en el trabajo?

Hay un montón de música que me gusta y que escucho a diario, pero no busco una influencia de forma consciente. Siempre intento buscar referentes a la hora de empezar pero al final siempre acabo en algo distinto.

En “Ghetto Superstar” haces referencia a uno de los principales referentes del rap, el Perdedores de Barrio de Perros Callejeros. En tu entorno muchas veces habéis hecho mención a la influencia del grupo en vuestra música. ¿Qué hay de toda esa escuela en tu música actual?

Pues todo, porque en español es todo lo que sigo escuchando, salvando los boris y 3 o 4 más, siguen siendo mis referentes hoy en día. Escucho música nueva todos los días, pero de vez en cuando sigo escuchando ese disco, o a Herméticos o al Yako.

El otro día tuiteabas que Corredores de Bloque fuisteis el mejor grupo de rap en España. ¿Cómo crees que esa influencia ha llegado a día de hoy?

Para mí somos el mejor grupo pero con eso no quiero decir que no haya nadie que lo haya hecho mejor. Lo que sí considero es que como grupo éramos los más completos y supusimos un antes y un después. Lo que pasa es que parece que uno tiene que ir con la falsa humildad por delante…

No podía no preguntarlo: ¿vamos a escuchar a CB de nuevo?

No, al menos no como tal. Siempre vamos a hacer cosas entre nosotros, pero ha pasado mucho el tiempo, y éramos mucha gente. Eso no se podría repetir, ya no sería lo mismo.

¿Cómo ves la escena de música urbana actualmente?

¿Qué es la música urbana? No acabo de coger el concepto.

Poco a poco parece que te has ido alejando del remolino de ruido de las redes, a pesar de haber vuelto coincidiendo con Hielo. ¿Sigues la actualidad de la escena?

Ahora mismo sí, porque he reactivado las redes para enseñar la música, pero cuando me las he quitado y he dejado de hacer música, llevaba el fútbol en el coche.

¿Hay hueco para Israel B en la industria? ¿Lo buscas, o prefieres mantenerlo underground? Por ejemplo con Takers bajasteis la actividad en uno de vuestros puntos más álgidos.

No lo sé… De la industria no tengo mucha idea y tampoco me quita el sueño. Sinceramente no me muevo en conceptos como mainstream o underground. Si me preguntas si quiero estar esclavizado por una empresa, pues no… pero si me preguntas si quiero dinero, claro… Y con Takers, qué te voy a contar, la espontaneidad es parte de nuestro encanto.

Y ahora, ¿qué podemos esperar? Habrá más música con más frecuencia?

SÍ, tengo cosas grabadas, pero es que antes de desaparecer también decía lo mismo xddd. Pero sí, esta vez no es humo.