Hablamos con jóvenes argentinos sobre su economía y la capacidad de ahorro

Mauricio Macri anunció que Argentina busca ‘apoyo financiero’ del FMI para tratar de frenar el desplome del peso. A pesar de que se había establecido la tasa de interés en un 40 por ciento, esta semana la moneda se volvió a devaluar.

Argentina cuenta con una inflación altísima, la segunda mayor del mundo después de Venezuela. La estrategia del gobierno se basa en ajustar la economía de a poco —teniendo en cuenta que prometió ambiciosamente llegar a “probreza cero”—, aumentando las tarifas de los servicios públicos, reestructurando el gasto público, acabando con el control de cambios y desregulando el mercado financiero.

Desde VICE hablamos con jóvenes que tienen empleo y le preguntamos si tienen capacidad de ahorro, cómo vivieron la inflación en los últimos años, la regularidad del uso de sus tarjetas y la posibilidad de inversión en un país poco estable, con muchas promesas y una moneda que cada vez vale menos.

Miguel, 28 años , empleado de una empresa privada

Retrato de Miguel

Gano más o menos 35 mil pesos por mes. No estudio ni pago alquiler —tuve la suerte de heredar una propiedad— así que tengo buena capacidad de ahorro. El año pasado compraba dólares (entre 500 y 1,000 cada dos meses, dependiendo de cuánto pudiera comprar). Este año se me complicó más, porque mis gastos aumentaron más que mis ingresos.



Compré lebacs una vez, pero cuando vencieron no renové. Hace dos meses entré a un fondo de inversión que invertía en acciones del Merval. Durante el primer mes la inversión funcionó bien, pero esta semana colapsó, y perdí plata (un 20 por ciento de lo que puse).



Francisco, 36 años, periodista

Retrato de Francisco

Hasta hace dos años mis ahorros se iban en viajes, incluso pagando alquiler. Hoy convivo con mi novia —telemarketer— y no pagamos alquiler, aunque tampoco el departamento es nuestro, es una casa de la familia en el barrio de Mataderos. Lo que ahorramos fue para refacciones y seguimos viajando, pero en cuotas. El ingreso conjunto ronda los 35 mil pesos mensuales. Los gastos fijos varían entre 12,500 y se van en servicios, tarjetas de crédito (yo tengo 4 ella 2) estudios o cursos, en transporte, que son 1,300 más o menos. El gasto en comida es variable pero ronda los 7,500. El resto se reparte en ahorros en pesos, salidas y gastos imprevistos (los cuales en los últimos meses van ganando).

Intentamos viajar una vez por año, el último año nos fuimos 12 días a Miami, fue el viaje que encontramos con mejor promoción para pagar con tarjetas. Lo poco que podemos ahorrar lo invertimos en eso.

Mercedes, 31 años, psicóloga



Retrato de Mercedes y su familia

Estoy casada y tenemos tres hijas. Mi pareja es chef. Entre los dos ganamos 70 mil pesos. No alquilamos, tenemos casa propia. No podemos ahorrar prácticamente, invertimos en pagar casi todo en cuotas para ganarle a la devaluación.



Nuestros gastos fijos ronda entre los 40 mil pesos y se van en tarjetas, niñera, escuela de las nenas, jardines, supermercado, pañales, etc. Con lo que sobra se vive el día a día por ejemplo para la nafta.



Usamos mucho la tarjeta aunque es un arma de doble filo porque a fin de mes es un gasto, nos compramos una camioneta hace poco como inversión y solicitamos un crédito que vamos a tener que pagar mes a mes durante cuatro años. Nos gustaría que las nenas vayan a un mejor colegio pero son muy caros.



Luis, 27 años, becario doctoral del CONICET

Retrato de Luis

Gano casi 19 mil pesos por mes, alquilo en la zona de Caballito y comparto alquiler con una amiga. Mis gatos fijos mensuales son de 11 mil pesos entre obra social, teléfono, servicios, alquiler, expensas, ingles y gym.



No puedo ahorrar, antes podía porque no pagaba alquiler, ese gasto fijo no existía, eso fue durante el 2015, en ese momento ahorré en pesos y lo invertí en un viaje. Los pocos ahorros en dólares que tengo los voy a necesitar para viajar en algún momento por trabajo. El recorte que logré hacer en los últimos meses fue pasarme de prepaga para pagar menos.



Tengo en claro que no me voy a poder ir de vacaciones, nuestros salarios están devaluados y en mi caso los sueldos no son buenos, sino fuera por la tarjeta de crédito no se cómo haría, me da acceso a promociones.

Noelia, 35 años, empleada pública

Retrato de Noelia

Vivo con mi pareja y mis dos hijos en la ciudad de Neuquén, una ciudad carísima pero con salarios altos. Nos vinimos a vivir al sur porque en Provincia de Buenos Aires no vivíamos bien, vivíamos con un sueldo y pedíamos plata prestada a mis suegros. Actualmente los dos tenemos trabajo. Yo gano al rededor de 30 mil pesos por mes y pagamos un alquiler de 18 mil. Este año invertimos en un auto.



Mi pareja trabaja en una empresa privada. Tenemos al rededor de 30 mil pesos de gastos fijos entre el alquiler, jardín, nafta y comida. Los ahorros que tenemos los pusimos en un plazo fijo, podemos poner al rededor de 10 mil pesos por mes y sacamos un crédito para hacer una casa.



De todas maneras creo que lo mejor que nos pasó como pareja fue sacarle la ciudadanía italiana a nuestros hijos para que el día de mañana puedan irse de este país. Es horrible vivir en un sitio donde hay cambios constantes.



