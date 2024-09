Hablamos con la escritora que es madre y se opone a tener hijos

Corinne Maier, una escritora, psicoanalista y economista nacida en Suiza —pero radicada la mayor parte de su vida en Francia—, llega a Colombia a finales de septiembre para hablar de su tesis anti trabajo y anti procreación. Por esto, sus libros han sido el centro de diferentes polémicas, en las que se encuentra fielmente adherida, a pesar de tener un trabajo estable y ser madre de dos hijos. Fue calificada por el New York Times como «la heroína de la contracultura» y el año pasado, la BBC la incluyó en el club de mujeres más influyentes del mundo.

Maier ha escrito biografías, libros sobre psicoanálisis y arte, y sátira irónica. Muchos de sus libros han sido traducidos y distribuidos internacionalmente. Hola La pereza, una crítica altamente cínica y humorística de la cultura corporativa francesa que describe el absurdo de las grandes empresas y aconseja a las personas a hacer lo mínimo en el trabajo, se ha convertido en un best-seller en todo el mundo y ha sido lanzado en 30 países. Otro de sus libros, No kid, incita a las parejas a no tener hijos.

Videos by VICE

Sus tesis, que han sido criticadas, pero también reconocidas en todo el mundo, llegan a Colombia en el próximo Cartagena Inspira, un congreso sobre comunicación, marketing, creatividad y mercadeo, que tendrá lugar en Cartagena de Indias en septiembre de este año.

Hablamos con ella para que nos acercara a una visión que para muchos puede ser lejana y problemática.

VICE: ¿Por qué te denominan «la heroína de la contra cultura»?

Corrine Maier: Inicialmente era una interrogación. El New Yorker cuestionó lo que yo podría representar: «¿Será Corinne Maier la heroína actual de la contra cultura?» Era una pregunta, no una afirmación. Es claro que ser una heroína de la contracultura no significa nada. (¿Qué es la contracultura? ¿Qué es la cultura?) Sin embargo, es una etiqueta que me gustó, entonces la adopté.

Precisamente, para ti, ¿qué significaría una contracultura?

Esa es la pregunta que queremos responder en Cartagena Inspira. Lo que más quisiera es poder hablar con las personas presentes en estas conferencias, porque en realidad no sé lo que significa. La contracultura podrían ser personas que se oponen a las modas y que se rehusan a ser mainstream, personas que piensan de manera diferente.

Podríamos decir que tanto Sigmund Freud, el descubridor del inconsciente, como Karl Marx y Albert Einstein, estaban al origen de lo que podríamos denominar contracultura. En una colaboración que hice con la dibujante Anne Simon, dediqué biografías dibujadas a esas tres figuras en específico por esa razón.

¿Por qué crees que tus ideas pueden parecer polémicas para algunas personas? ¿Has tenido problemas con esto?

Yo soy anti trabajo, anti niños y anti Francia (más específicamente antinacionalista). Claro que hay personas a las que esto les puede molestar y eso está bien porque me permite alejarme de aquellas con las que no comparto ninguna idea.

¿Puedes hablarme un poco de tu libro No Kid?

Quiero decir primero que se trata de un libro que se inscribe en la continuidad, en un trabajo conjunto sobre el mundo de hoy en día. Es un libro que da 40 razones para no tener hijos en un mundo en el que uno piensa que el hijo es el centro de nuestra vida, nuestro único horizonte. Pienso que eso es una visión muy limitada de la vida.

¿Por qué crees que una mujer que hable sobre la idea de no tener hijos sigue siendo polémica hoy en día?

Pareciera que sigue siéndolo y soy la primera en sorprenderme. Esto demuestra que vivimos en un mundo que no espera ni cree en nada. No creemos en la vida después de la muerte, no creemos en la revolución ni en ningún proyecto colectivo. Entonces, ¿qué nos queda? Los hijos. En un mundo sobrepoblado en el que todos los científicos han predicho que en una o dos generaciones no habrá recursos para los nueve mil millones de habitantes, ¿son los hijos nuestro futuro o nuestra condena? Me inclino más por la segunda opción. Yo sé, no soy ningún ejemplo, porque tengo dos hijos. De lejos, mi vida no es ningún ejemplo: he trabajado por años en una multinacional en el sector nuclear, que como sabemos es un desastre para el medio ambiente.

¿Crees que la sociedad occidental asume que el rol de la mujer es tener hijos?

El capitalismo nos ha obligado a tener hijos porque los niños nos hacen comprar cada vez más. Entonces le repetimos a los padres que no hay nada más importante que ser lo que son y la carga de la educación de los hijos es asumida en un 80 por ciento a las mujeres de las parejas de padres. Los hijos encierran a las mujeres y las limitan. Decir que cocinar, ayudar a hacer los deberes escolares, despertarse a las siete de la mañana todos los días y soportar los gritos todo el día ayuda al desarrollo personal es una mentira.

Como me dijiste, eres mamá de dos hijos. ¿Qué hizo que escribieras un libro sobre la idea de no tenerlos?

Tener hijos no te impide reflexionar sobre el tema. Logré salirme de la frase típica que dice que «los hijos son nuestro futuro, soy la prueba de ello». Un consejo: no frecuenten las personas que digan eso, son estúpidos.

¿Cuál sería el rol entonces de las personas con hijos?

No sé. No doy nunca consejos en mis libros. No son libros de autoayuda. Para eso ya hay personas especializadas en desarrollo personal.

¿Cuál sería el rol que las personas que no tienen hijos deben asumir en la sociedad?

Igual, no lo sé. Puede ser hacer todo lo que las personas que tienen hijos no puedan hacer. Cambiar el mundo, por ejemplo. Los padres están muy ocupados cambiando las sábanas. Tienen mucho trabajo: educar a los niños se ha convertido en un deber. Y mientras tanto, estos padres no piensan en arreglar el mundo, no se preguntan sobre la manera en la que están distribuidas las riquezas, en las razones en las que el medio ambiente es saqueado y en las maneras de mejorar todo esto. ¿No es ese el rol de la manía de tener bebés? ¿Preguntarnos cosas que son realmente relevantes?

***Cartagena Inspira se llevará a cabo del 22 al 22 de septiembre en Cartagena. Para conocer el horario de su charla, haga clic aquí.