Hablamos con la modelo que batió el récord de comer burritos

Nela Zisser es modelo y ex ganadora de Miss Mundo Nueva Zelanda, pero es probable que la conozcas por un vídeo que se hizo viral recientemente, en donde al parecer apaga el reflejo que provoca nauseas para meter kilos y kilos de burrito en su garganta.

En caso de que no lo hayas visto, permíteme dibujarte el escenario: una mujer atractiva, delgada, 2 kilos de burrito, y la acción de comer muy, muy rápido.

La parte más destacada del vídeo, que fue filmado mientras la modelo de 22 años de edad tomaba el reto lanzado por la cadena de restaurantes Mad Mex en Nueva Zelanda, se presenta en los últimos minutos. El burrito se empieza a deshacer pero, como la gran profesional que es, Zisser junta el desastre en una bola del tamaño de un bocado, lo apachurra, se lo traga, y nos muestra el interior de su boca vacía antes de limpiar delicadamente su barbilla con un servilleta. 2 kilogramos de arroz, frijoles refritos, queso y guacamole desaparecieron en menos de cinco minutos. Es como ver a una boa constrictor comerse un cochinillo.

Zisser ha ganado una serie de concursos de competencias de comida, casi siempre compitiendo en contra de puros hombres.

En su canal de YouTube, la puedes ver competir en contra de hombres maduros para comerse una caja familiar de McDonald’s entera y acabarse una hamburguesa gigante en un minuto 18 segundos.

Los comentarios van desde el apoyo y la admiración hasta los insultos predecibles de «repugnante» y «pinche gorda». Luego están los cientos de hombres con este tipo de cosas eruditas que decir como: «PUEDE TRAGARSE MI PITO» y «En verdad quiero casarme con ella «.

Hablamos con Zisser acerca de por qué come en competencias y por qué la gente se asusta tanto de verla enfrentarse a los varones.

MUNCHIES: Hola Nela, ¿cómo entraste en eso de comer en competencias? Nela Zisser: Empecé en la víspera de Año Nuevo en 2013, cuando clasifiqué para la competencia de comida anual de la NY Pizza de Sal de 2014. En realidad mi madre me dijo que entrara, en broma, y terminé como finalista al vencer a 19 hombres adultos.

¿Entonces compites principalmente en contra de hombres? Sólo he ido en contra de otra mujer en un concurso de comer hamburguesas, me encantaría ver que más chicas entren en el deporte. No hay una división entre hombres y mujeres, todo el mundo es juzgado y tratado por igual, que es algo que apoyo totalmente.

Le llamas a las competencias de comida un «deporte». ¿La gente en las competencias se lo toma muy en serio o es mayormente por diversión? La mayoría de la gente se lo toma muy en serio, pero al igual que cualquier deporte, necesitas divertirte.

¿Los concursos tienen premios o sólo lo haces por la gloria de la victoria? Una gran cantidad de competencias tiene premios, depende de quién las patrocine y lo grande que sean. Lo más que he ganado fueron $1.500 dólares en la primera competencia de NY Pizza de Sal.

Bueno, ¿cómo demonios lo haces? Te vi comer ese burrito y pensé que era físicamente imposible. ¿Qué trucos hay para comer tanto? Tienes que tomar mucho agua el día previo y comer una cantidad decente de comida, luego, el mero día, no debes comer nada hasta la competencia.

¿Qué le dirías a la gente que piensa que las modelos se tienen que matar de hambre para mantenerse delgadas? Creo que ese es un estereotipo ridículo, la mayoría de las modelos con las que he trabajado comen muchísimo. Siempre hay una buena cantidad de comida en el backstage de los desfiles de moda y de las sesiones fotográficas.

¿Qué pasa con las personas que piensan que las competencias de comida son asquerosas? No creo que lo sean, pero cada quien. Porque yo veo la competencia de comida como un deporte, creo que tienes que estar en forma para ser bueno. No puedes ser flojo o ser simplemente alguien que ame la comida. Tienes que estar en forma física y mentalmente para ganar concursos ya que lo que importa es la técnica y la resistencia.

¿Lo haces como un comentario sobre la imagen corporal o eso es sobre interpretarlo? Lo hago porque me encanta. Me encanta conocer a todas las personas increíbles que compiten y he hecho muchos amigos en el par de años que llevo haciendo esto. Al decir eso, quiero enfatizar que se puede disfrutar de la comida sin dejar de ser saludable. Yo como sanamente la mayor parte del tiempo y me mantengo en forma, pero a veces me permito comer lo que me gusta, todo es cuestión de equilibrio y cuidar de ti mismo mental y físicamente.

Algunos de los comentarios en tu canal de YouTube son bastante crueles, ¿no te molestan? Supongo que el participar en Miss Mundo me preparó para eso porque ya no me molesta. Sé que la gente sólo dice cosas malas de otras personas cuando están infelices con ellos mismos por lo que sólo me siento mal por ellos. Leo algunos de los comentarios y sólo me llevo los buenos en el corazón, hay mucha gente realmente increíble que me apoya, ¡eso es lo que cuenta!

¿Se sorprenden –los hombres, digamos– en las competencias cuando te ven ganar? Siempre están sorprendidos, a menos que me hayan visto competir antes, entonces se acercan y dicen que ¡apuestan su dinero por mí!

Bueno, el Reino Unido no es reconocido por las competencias de comida, pero hay un lugar en Croydon que hace una hamburguesa llamada «La bestia». Pesa cerca de 7 kilogramos, ¿aceptarías el reto? ¡Creo que sí lo aceptaría! En Nueva Zelanda tampoco tenemos muchos desafíos. Pero me ofrecieron un viaje a Estados Unidos el próximo mes de febrero para competir en el desafío del Wing Bowl.

¡Buena suerte en ese desafío y gracias por hablar con nosotros, Nela!