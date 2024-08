Hablamos con los asistentes al concierto de J Balvin para saber qué música escuchan

Todas las fotos por Malena González para Noisey En Español.

J Balvin es prácticamente el artista pop más grande del mundo de habla hispana y, uno de los más grandes del globo terráqueo. Sí, dije «pop», y para estas alturas deberías estar bien claro que el reggaetón actualmente es pop. Es el género más escuchado en el planeta y por ahora, todo indica que se quedará así.

Una de las cosas más importantes en los conciertos a mi parecer, son sus asistentes. Creo que son fiel reflejo de lo que el artista en cuestión representa para la sociedad, y es una buena manera de medir qué tanta influencia está teniendo su música en ese país, o en el mundo. Mientras más diverso y de distintas edades sea tu público, a mayor cantidad de gente está llegando tu música y eso significa que lo estás logrando bien cabrón, queridxs amigxs.

Uno de mis recuerdos más vívidos es haber estado en la fila del concierto de My Chemical Romance en Caracas por el año 2007 (año clave para el emo, MySpace y las selfies) y tener mi Ipod Nano en mi bolsillo izquierdo, mientras me escuchaba todo el Ahí Vamos de Gustavo Cerati. No tienen absolutamente nada que ver un género con el otro, pero ya en ese tiempo estaba absurdamente obsesionado con Gus. Ah, ¡qué tiempos inocentes aquellos!

Asistimos al concierto de J Balvin en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México para hablar con sus asistentes y saber qué música escuchan en su día a día, ademas de «Ginza», obviamente. Desde ya les digo que lo que más me sorprendió fue ver a tantos pequeños asistiendo. Creo que J Balvin hoy en día es como cuando nuestra generación a los doce años, veía a Britney Spears o los Backstreet Boys. Generan lo mismo.

Gael Vásquez, 16 años

Escucho mucho a Maluma, J Balvin, Bad Bunny, Arcángel. También me gusta oír música banda, o pop en inglés. Lo que más me gusta de J Balvin son sus canciones más que nada, y mi favorita es «Soy Peor», que la canta con Bad Bunny. Este es el primer concierto al que asisto en mi vida, así que espero pasármela muy bien.



Alexis Vásquez, 13 años

Me gusta mucho la forma de ser de J Balvin y sus canciones. Quiero escuchar «Si tu novio te deja sola», es mi favorita. Escucho diariamente a Skrillex, Major Lazer, DJ Snake y a veces banda. Estoy muy emocionado por ver a J Balvin, es mi ídolo; vine con todos mis primos.

Luis Vásquez, 16 años

Normalmente oigo rock alternativo o pop, me gusta Image Dragons y algunas de Coldplay. La verdad no oigo reggaetón, pero J Balvin sí me late. Ojalá cante «Mi gente» o la de «Si tu novio te deja sola».



Arath Isai, 14 años

Es mi primera vez en un concierto y la neta estoy muy emocionado por eso. En mis días oigo a Nirvana y Coldplay, pero gracias a mis primos escucho reggaetón. Soy el único de mis amigos que escucha rock, a ellos sólo les gusta el reggaetón.

Mark Sadovych, 9 años

Escucho a Ozuna, Maluma, Wisin, Bad Bunny, J Balvin, y no me gustan tanto los demás géneros. En casa de un amigo, me enseñaron una canción de J Balvin, «Ginza» y desde ahí quedé pegado con el reggaetón.

Luis Ángel Corona, 18 años

En sí no escucho reggaetón, hoy solamente vengo para acompañar a mi chica. Diariamente oigo a Metallica, Nirvana, Rolling Stones, y cosas así. Creo que el último disco que escuché fue de Spliknot. Espero pasarla muy bien hoy.

Paulina Hernández, 17 años

Sólo escucho puro reggaetón, no me gustan los demás géneros. Es primera vez que asisto a un concierto en mi vida, y obviamente tenía que ser de J Balvin.

Javier Vásquez, 17 años

Me gusta escuchar música en inglés, como Ariana Grande, Kate Perry, Bruno Mars. Más que nada escucho música en inglés. Antes de venir al concierto estaba oyendo cumbia, y el último concierto al que asistí fue en el Palacio de los Deportes para ver a Los Ángeles Azules.

Derian Reyes, 17 años

Mi artista favorito es La Oreja de Van Goh, me gusta mucho el pop en español y regularmente es lo que más oigo; pero cuando quiero enfiestarme escucho mucho a J Balvin y a Maluma.

Amaidani Vásquez, 17 años

Me encanta la música banda y la salsa. De salsa me mama Víctor Manuelle, y de banda la MS. Mi artista favorito de igual forma es Maluma, pero después de él es J Balvin y por eso ando acá. Nunca lo he visto en vivo y estoy muy emocionada.

Zaira Monroy, 17 años

Oigo mucho One Direction, pero también de vez en cuando me gusta oír banda. Hoy sólo vine para escuchar «Sigo extrañándote», es mi canción favorita y muero por escucharla.

Verónica Sánchez, 50 años

Me gustan algunas de J Balvin, la de «si te gusta el reggaetón». Generalmente escucho a Chayanne, es mi cantante favorito. En general todo lo que es pop, me gusta, y al último concierto que asistí fue al que hace la radio de los 40 principales.

Arantxa Puig, 10 años

Me gusta mucho Bad Bunny, Becky G y Ozuna, es lo que más oigo. También escucho pop, y mi banda favorita es CD9, hace poco los vi en vivo con mi mamá y me gustaron mucho.

Emiliano Dotor, 8 años

El pop es mi favorito, oigo mucho a Bruno Mars. También escucho electrónica, Martin Garrix es mi favorito. La canción que más quiero oír de J Balvin es «Mi Gente», pero también me gusta mucho «Ginza».



