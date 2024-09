Hablamos con los creadores de la nueva línea de Vans para chefs

Puede que George Foreman tenga su parrilla y Sammy Hagar su tequila, pero Jon Shook y Vinny Dotolo (los cerebros detrás de Animal, Son of a Gun, y Jon & Vinny’s entre otros restaurantes vanguardistas en Los Ángeles) acaban de obtener su propia línea de zapatos. Zapatos de cocina, por supuesto. Y no tienes que ser un amante hardcore de tenis para darte cuenta de que son increíbles.

Un poco más de un año después de que el chef neoyorkino Tyler Kord convenciera personalmente a Vans para crear el Vans Classic Slip-On Nº7 (una variación exclusiva de sus clásicos slip-ons originales que están orientados a los chefs que trabajan largas horas en la línea), Vans ha anunciado que volverá a sumergir sus icónicos dedos corporativos en las aguas de la vestimenta orientada a chefs y restaurantes.

Vans dice que los chefs «encarnan los valores fundamentales de Vans están dedicados a la expresión creativa a través de su artesanía culinaria, viven el espíritu DIY, y son partidarios de toda la vida de la marca», dice Doug Palladini, vicepresidente y gerente general de América del Norte para Vans.

En lo que podría ser la prueba definitiva de que algunos chefs están ahora a la cabeza, no solo de los restaurantes, sino también de las marcas de estilo de vida, los zapatos serán adornados con obras de arte de los restaurantes. El calzado inspirado en Jon & Vinny tendrá un tono verde y blanco característico sobre la reedición del Authentic y del Sk8-Hi. La versión inspirada en Animal será de color negro, y los tenis de Son of a Gun tendrán un tema náutico.

Ésta no es la única asociación de marca en la que Shook y Dotolo han participado en los últimos tiempos. El año pasado, los dos restauranteros fueron nombrados Embajadores de Marca por nada más y nada menos que Tiffany & Co., que estaba lanzando un nuevo reloj llamado CT60. En un esfuerzo por atraer a una generación más joven y más a la moda de hombres, Tiffany se acercó a los chefs para que le ayudaran a vender algunos relojes muy caros.

Los chefs son ahora codiciados por los conglomerados de prendas de vestir y estilo de vida. Como se informó recientemente, Marc Vetri, el chef du jour de Philadelphia, le vendió su imperio de restaurantes, sorpresivamente, a Urban Outfitters.

¿Qué diría la señora Patmore? Estar atrapado en una cocina por un número impío de horas haciendo trabajo agotador nunca ha sido más glamuroso.

MUNCHIES: ¿Pueden contarnos cómo surgió su colaboración con Vans? ¿Los buscaron debido a su trabajo previo con Tiffany’s? Jon Shook: No, para nada. Aunque en realidad es una conexión interesante, llegó a través de Tyler Kord. Vans le preguntó quién pensaba que podría ser el próximo chef estadounidense en entrar en el juego de zapatos Vans para chef y él nos recomendó. Vinny y yo hemos usado Vans toda nuestra vida, así que era una obviedad.

Hablando de Tyler, ¿cuán estrechamente trabajaron con él en un inicio? ¿Les explicó cómo funciona y cómo había sido su experiencia con Vans? Shook: Definitivamente nos contó su experiencia de trabajo con Vans. Él principalmente hizo que comenzara la relación y la mantuvo abierta a nuestra propia interpretación.

Los Vans son bastante emblemáticos por ser cool, pero la mayoría de los zapatos diseñados para la cocina son muy feos y poco cool.¿Crees que haya una razón por la que la industria culinaria se ha resignado a aceptar la situación actual? Shook: Creo que es simplemente que los europeos tienen gustos raros para los zapatos [ríe]. Dotolo: «¿Qué queda bien con esta chamarra de chef? ¿Qué tal estos mocasines?» Shook: Vans comenzó este proyecto en 2014, así que es sorprendente que las empresas estén pensando en eso en este sentido desde hace apenas como dos años. Dotolo: Creo que son los zapatos de cocina del futuro, seguro. Las culturas de la música, el skate y el surf ya están tan entrelazadas con la mayoría de las cocinas profesionales. Shook: He usado Vans en la cocina mucho antes de que estos llegaran. Dotolo: Totalmente. Trabajar en una cocina es bastante duro con los zapatos, por lo que los Vans que usaba me duraban de 3 a 6 semanas. Estos me duran mucho más.

¿Nos pueden explicar sobre cuánto dijeron o contribuyeron con los diversos elementos de los zapatos? Shook: Sabes, no mucho.Los zapatos se encuentran aún en las primeras etapas y ellos saben lo que están haciendo. Nos probamosun montón de diferentes pares de zapatos y dimos una opinión sobre eso.Incluso pusimos algunos pares en el lavaplatos para ver qué pasaba. Llegó al punto de que después de ir y venir, los cambiamos bastante desde el último chef. Ahora nos estamos preparando para pasarle la antorcha al siguiente chef.

Parece que los zapatos han pasado por muchas iteraciones mientras estaban trabajando con ellos. ¿Cuánto tiempo tomó todo el proceso? Shook: Sí, fue un tiempo bastante largo. Dotolo: Por lo menos 8 o 9 meses. Yo usé las diferentes versiones de zapatos por un máximo de un mes para probarlos. Un mes en la cocina es bastante difícil.

Hemos visto un aumento bastante enorme en los últimos 10 a 15 años de los cocineros y la industria en su conjunto apareciendo en la cultura pop. ¿Piensan que la moda juega un papel cada vez mayor en las cocinas y restaurantes? Shook: Bueno, sí, seguro. Hay algunos chefs realmente elegantes. ¿Has visto a a Nancy Silverton? Antes se trataba de usar chamarras de chef, pero eso ha cambiado mucho. Dotolo: Ahora se trata mucho más de mostrar lo que eres como persona. Realmente ha cambiado.

¿Cuándo estarán disponibles los zapatos para el público? ¿Y el primer lanzamiento será esta iteración actual? Dotolo: Sabes, no estamos realmente seguros de si será esta iteración o una posterior la que se lanzará, pero esperan lanzarla esta primavera. Shook: Estoy seguro de que si suficientes personas le envían un correo electrónico a Vans pidiendo nuestra versión de los zapatos, la lanzarán.

Gracias por hablar con nosotros, chicos.