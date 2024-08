Hablamos con los creadores del reguetón de Ada Colau

En 2015, decenas de artistas unieron sus fuerzas en la iniciativa Madrid con Manuela para darle un empujón a la campaña de la que finalmente se convirtió en la alcaldesa de la capital. Casi cuatro años después, a las puertas de las Generales del 28A y ante la posibilidad de triunfo de la denominada por la Ministra Delgado “derecha trifálica” se desató una campaña en redes sociales para animar al voto por parte de particulares y colectivos como Vota por favor.

Lejos queda ya la hegemonía los mítines como termómetro de la intención de voto —que se lo digan a VOX—, lejos quedaron las grandes pancartas como única herramienta para recordarnos cuál es la opción A y la opción B: la campaña lleva tiempo sin estar en la calle, lleva tiempo siendo ceros y unos más que papel impreso y megáfonos, y todos somos conscientes de ello.

Por eso, de cara a las municipales del 26M, un grupo de artistas entre los que se encuentra la ilustradora Cristina Daura, Jordi Lion de Carnaval Bravo, la animadora y diseñadora Kitiara Ferran o Víctor Retros, de Los Retrovisores, han decidido unir sus fuerzas y mostrar su apoyo a Ada Colau y lo han hecho en forma de reguetón.

“No visto de Gucci/ tengo el poder del pussy/ Silban los pijos/Me aplauden en los barrios, niño”, dicen las primeras barras de Ada is in da house. Hablamos con uno de ellos sobre el proyecto, sobre si realmente en los barrios se escucha a Ada y reguetón o es más bien en los pisos de la clase media aspiracional urbanita donde suenan bien fuerte y sobre qué ha hecho durante estos cuatro años la alcaldesa de Barcelona para merecer su apoyo.

VICE: Hola, Víctor. ¿Qué es Caderas Crew y por qué nace para apoyar la candidatura de Ada Colau?

Víctor Retros: Es un colectivo de artistas vinculados al mundo de la música y el video. Algunos de sus miembros venimos del punk, el soul, el movimiento mod o la música urbana. Teníamos ganas de aportar nuestro granito de arena en unas elecciones que parecen decisivas para la ciudad de Barcelona. Nos pareció más divertido hacer un videoclip que ayudar con el buzoneo.

¿Por qué os decantasteis por un reguetón y cómo ha sido el proceso creativo?

Teníamos ganas de hacer una canción que se pudiera bailar en las calles y los clubs y el reggaeton nos pareció apropiado para ello. Si nos hubiéramos decantado por hacer northern soul o el freakbeat como hacemos con Los Retrovisores, nadie estaría hablando ahora de la canción.

En relación al proceso creativo, al principio surgió como un divertimento. Arrancamos con la letra después de una cena bastante animada y posteriormente le pedimos a Jahzzmvn, con quien hemos trabajado organizando varias fiestas, que nos ayudara con la base. Él ya había trabajado con La Pili o Bejo y nos encanta su arte. De forma posterior pedimos ayuda a Yoyi Pro, Anna Banana, Karol para que se cantaran el tema. Forman parte de nuestro círculo de amigos y los respetamos muchísimo como artistas, cada uno en lo suyo. El video lo ha dirigido Kity de Frenetic. Kity participó en el proceso creativo de la canción y contaba con cierta experiencia en la realización de videoclips del underground barcelonés. Lo ha partido.

¿Qué ha hecho bien la alcaldesa de Barcelona para merecer el apoyo de este colectivo, por qué decidís hacerle una campaña de manera gratuita?

Es una figura que nos despierta mucha simpatía. Lo dejamos claro en la letra. Una activista de los movimientos sociales en la alcaldía de una de las ciudades con más solera de Europa es un activo que hay que defender.

“Silban los pijos, me aplauden en los barrios, niño”, dice la letra del tema. Sin embargo, algunos barrios obreros han expresado su descontento con las políticas de la alcaldesa. Algo parecido sucedió puntualmente con Más Madrid: Errejón fue escracheado por las Juventudes del Frente obrero. ¿Agradan más las iniciativas municipalistas de las grandes ciudades a la clase media aspiracional urbanita que a los jóvenes de la periferia, de los cinturones obreros?

Vimos el vídeo que comentas de Errejón y bueno, nunca llueve al gusto de todos, aunque creemos que Ada molesta más en Sarria que en Nou Barris. En nuestro colectivo mismo transitan ambas almas, extrarradio y clase media aspiracional urbanita. Necesitaremos una corte de sociólogos ilustres para explicarnos dónde acaba uno y empieza lo otro.

Parece que, cuando llegan las elecciones, tanto los artistas como la gente en general se movilizan, pero durante el resto del año la política no parece preocuparnos demasiado; es decir, la cantidad de mensajes, obras e iniciativas, incluso publicaciones en RRSS con carga o mensaje político aumenta exponencialmente cuando se avecinan unas elecciones, pero el resto del año se centran o en causas muy concretas -feminismo, derechos LBTGI, etc…- o no existen. ¿Concebimos la democracia en particular y la política en general como un objeto de consumo puntual más que como una lucha, como un hacer constante que requiere de nuestra implicación?

Toda participación política es importante, sea de la forma que sea… Ojalá pudiéramos votar más cosas y más a menudo. Igual la sociedad ya está preparada para un nivel de participación mayor y la revolución tecnológica invita a ello. Hace 20 años, nuestra pequeña acción hubiera sido del todo imposible o hubiera quedado en nada.

¿Qué esperáis que ocurra en Barcelona tras las municipales y qué creéis que va a ocurrir? Las encuestas dicen que ERC viene pisando fuerte.

¡Esperamos que gane Ada! Aunque las encuestas apuntan que la cosa va a estar muy ajustada. Estamos preparando otro tema por si la cosa se tuerce (risas).

En el vídeo habláis de algunas de las medidas más populares de Colau: las multas a Endesa y Airbnb, el no-beso al Rey, el apoyo a las kellys y los taxistas… ¿Cuáles son, desde vuestro punto de vista, los motivos por los que deberíamos votar a Colau? ¿Creéis que el público potencial de este vídeo, incluso los potenciales votantes de Colau, apoyan al taxi en lugar de a Uber o Cabify o no usan Airbnb?

Ada Colau es una alcaldesa que no proviene de las élites ni de la política profesional. Proviene de abajo y se nota cuando da apoyo a las Kellys o los manteros por ejemplo. No depende de banqueros ni de grandes medios de comunicación. Además, ante la irrupción de Trump, Bolsonaro, Salvini etc…, una mujer feminista y que proviene de los movimientos sociales es un orgullo para Barcelona.

