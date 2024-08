Hablamos con los fabricantes del semen de Maradona

Artículo publicado por VICE Argentina

En las últimas semanas trascendió la noticia de que Diego Armando Maradona podría ser el padre biológico de cuatro adolescentes cubanos y de otro joven más en la ciudad argentina de La Plata. De confirmarse estos parentescos a través de las pruebas de ADN, el exfutbolista y actual director técnico alcanzaría la decena de herederos diseminados alrededor del mundo. “Son de mujeres distintas y Diego los va a reconocer cuando vuelva a Cuba”, declaró a los medios de comunicación Matías Morla, abogado y mano derecha del campeón del mundo en México ‘86. Al instante, el dato copó las redes sociales y se replicó en las pantallas de los teléfonos celulares en forma de memes, comentarios y chistes de todo tipo. Sin embargo, la reacción más original la tuvieron unos argentinos que transformaron el esperma del barrilete cósmico en un juguete.

Milonga Customs es un grupo de artistas que se dedica a crear muñecos bizarros de personajes y elementos de la cultura popular argentina. “Todo surgió cuando me echaron de la juguetería en donde trabajaba tres años atrás, eso me empujó a ver qué pasaba con esta idea que tenía ganas de hacer”, le dijo a VICE Rocko Kilmister, fundador del proyecto. Al principio, eran sólo él y su amigo Franco. Ieie, Adriano, Juan y Tatiana se fueron acoplando con el correr del tiempo. Una consecuencia natural de compartir el mismo gusto por la personalización de muñecos y frecuentar los mismos ámbitos. Desde Ricardo Fort y los músicos Alcides, Antonio Ríos y Pablo Lescano, pasando por Daniel Rabinovich de Les Luthiers y Antonio Musicardi, el recordado personaje de Luis Brandoni en la película Esperando la Carroza. Nada es suficiente para este sexteto de artistas. ¡Hasta hicieron versiones a lo G.I. Joe del exmandatario Juan Domingo Perón y del actual Presidente Mauricio Macri como un Lord Sith de La Guerra de las Galaxias!

VICE: ¿Cómo se les ocurrió hacer el muñeco del semen de Maradona?

Ieie: Me enteré que a Diego le encontraron otros hijos más porque vi memes de la noticia por todos lados. Ahí me di cuenta que tenía que hacer algo al respecto y fui por el lado de que es súper fértil. La primera idea que tuve fue la de hacer muñequitos de esperma, pero finalmente me decidí por un líquido espeso en un pack con la cara de él medio orgásmica.

Pasando en limpio, Diego Armando Maradona tiene (hasta la fecha) cinco hijos reconocidos. Por un lado, a Dalma y Gianinna, del matrimonio que tuvo con Claudia Villafañe entre 1984 y 2003. Por el otro, a Diego Sinagra —también conocido como Diego Maradona Junior— a quien el astro tardó tres décadas en asumir públicamente como propio. En cuarto lugar, a Jana, quien nació a mediados de la década del 90, fruto de la corta relación que el exfutbolista mantuvo con Valeria Sabadaín. Por último (reiteramos: hasta la fecha), a Diego Fernando, cuya madre es Verónica Ojeda, pareja de El Diez a lo largo de siete años. Así como al final de cada película de Volver al Futuro aparecía siempre el cartel de “to be continued”, para conocer el desenlace de este culebrón viral y enterarse sobre la confirmación o no de los nuevos herederos, habrá que esperar la próxima visita del actual técnico de Dorados de Sinaloa a Cuba, programada para mediados de este año.



Hasta entonces, cualquiera puede obtener el muñeco del esperma de Maradona a través de Mercado Libre y por la módica suma de 150 pesos argentinos, cifra insignificante en comparación de muchas otras economías del mundo. Sin embargo, coquetear con el poder viral de El Diez trajo sus consecuencias, más allá de que la intención de los Milonga Customs sólo haya sido “parodiar y que sea gracioso”. A raíz de la enorme cantidad de usuarios buscando “el semen de Diego”, el control de contenidos de Facebook hizo que les cerraran la cuenta. Por otra parte, no es la primera vez que estos artistas hacen un juguete del Barrilete Cósmico. A mediados de 2018 fabricaron su propio “Diego en modo momia”, en alusión a las reacciones del excapitán albiceleste durante el agónico triunfo del equipo de Sampaoli frente a Nigeria en la fase de grupos del Mundial de Rusia y que hicieron estallar todos y cada uno de los rincones de Internet. “Él es un universo en sí mismo, la gente lo capta al toque y las repercusiones siempre son muy buenas”, destaca Rocko.

La mayoría de los juguetes son modelos únicos. Cuando hacen alguna copia sólo se trata de una tanda limitada. “Intentamos que sea lo más bizarro y argentino que se pueda representar, tratar de sacarlo visualmente y encontrarle la vuelta para hacerlo y exponerlo sin faltarle el respeto a nadie”, le cuentan Ieie y Rocko a VICE. Cada uno trabaja en su casa y en el tiempo que les queda libre de sus trabajos convencionales. Los seis comenzaron sólo con una caja de acrílicos y ahora cada uno tiene un pequeño taller en el que dejan volar su imaginación y sentido del humor, por supuesto. ¿A quién va dirigido su arte? “A los argentinos nostálgicos de los ochenta, noventa y principios del 2000 para adelante. Mucha tele de tubo, Chiche Gelblung haciéndole la autopsia al Alien y Samid y Mauro Viale peleándose en televisión abierta”, describen sobre el perfil de su público, y afirman: “La nostalgia es eterna y siempre pega”. ¿Qué les depara el destino? Todavía no saben, aunque están con ganas de hacer un podcast cuando la situación del país esté un poco mejor en términos económicos.



¿Esto es algo que hacen sólo por amor al arte o es redituable para ustedes?



Rocko: Mitad y mitad. Creo que lo mejor es no dejar de jugar nunca para que no se vuelva un trabajo convencional y de ahí a una rutina. A veces, la mecanización de lo laboral hace que te termine embolando lo que te gustaba hacer así que tratamos de que cada vez que nos ponemos a pintar muñecos sea divertido.



¿Cuál fue hasta ahora el juguete que más vendieron?



R: Hay algunos que rindieron bastante, como el gordo de central, Juan Carlos Batman (parodia del superhéroe de DC que hacía Alfredo Casero en el programa de televisión Cha cha cha en los noventa), el negro de WhatsApp y los memes más conocidos. Por otro lado, hay figuras que visualmente no rinden económicamente, pero que valen la pena hacerlas igualmente sólo por el chiste. Es una ruleta: no las vendés por un año. Después, te preguntan en una publicación de Instagram si todavía la tenés y a cuánto está. Muchas veces, las terminamos regalando.



¿Qué tan presente tienen la coyuntura del país, los memes y virales de Internet a la hora de fabricar sus muñecos?



R: A veces fabricamos figuras de personajes actuales, como youtubers o similares, pero a modo de homenaje. Si el meme está bien usado, siempre es la mejor fuente de información para este público y una gran manera de evitar el clickbait —también conocido como ciberanzuelo, cibercebo o anzuelo de clics—. Lo viral es casual, no creo que haya una agenda de eso. Lo elige el público. El país está particularmente golpeado, pero creo que con la educación y la curiosidad de ver cómo funcionan las cosas se puede llegar a hacer algo. Crisis siempre va a haber porque los gobiernos la necesitan para explotar a la gente y que consuma. Alguien que es feliz no consume. Yo me informo por amigos que me cuentan qué está pasando a través de memes de Los Simpsons, por ejemplo. Siempre y cuando confíes en esa fuente, eso es genial. Eso es Milonga Customs.



