Hablamos con mujeres que no pueden parar en el día de la mujer

Artículo publicado por VICE Argentina

Hacer huelga laboral no es una tarea fácil. Existen muchas mujeres que tienen un ambiente de trabajo hostil, un jefe que no apoya la causa, familiares enfermos, bebés a quienes cuidar, y no pueden parar o asistir a la marcha que se hace el 8 de marzo, en más de 200 ciudades de todo el mundo, por el día de la mujer.

Videos by VICE

Desde VICE hablamos con feministas que nos cuentan como se sienten, si encontraron otra alternativa para manifestarse y nos dan su opinión al respecto:



Irene, 31 años

El 8 de marzo tengo que cuidar niños y me pagan bien. No lo veía conflictivo hasta que algunas amigas me criticaron por no ir a la manifestación. Personalmente necesito el dinero, y no voy a dejar pasar este trabajo porque es clave en mis ingresos.

Creo que el feminismo es una lucha diaria y estoy de acuerdo con que salir a la calle sirve de mucho y me molesta no poder ir. Creo que es muy valiente hacer paro, y se que no todas podemos hacerlo. Hubo por mi parte un sentimiento de culpa, sentí que entraba en una situación de conflicto, un conflicto ético y social. Luego me enteré que hay una reunión a las 9 pm de mujeres para recorrer el barrio bajo el lema “la calle y la noche también son nuestras” y voy a participar en esa acción. Es un momento interesante en el que comparto un espacio público con otras mujeres sin estar en agenda. Me parece interesante aunque sea de carácter “menos oficial” porque el creo que el feminismo es personal del día a día, y me interesa reivindicar el espacio público con mujeres de noche, teniendo en cuenta que en ese momento quizás nos sentimos más inseguras.

Relacionados: ¿Qué precauciones toman las mujeres cuando salen solas por la noche?

Lucía, 26 años



El 8 de marzo no voy a parar completamente, voy a trabajar menos horas, acabo de llegar de vacaciones y no puedo tomarme ni un día más.

Por la noche si iré a la marcha. Es importante visibilizar lo que sufrimos las mujeres. Creo que participar de alguna manera es fundamental, a partir de NiUnaMenos se dió algo en Argentina que no hay que dejar pasar, simplemente algunas no podemos estar presente todo el día, pero si de otras maneras o por momentos específicos. De todas formas, aunque no pare todo el día, siento que estoy implicada 100 por ciento con lo que sucede.

Relacionados: La chica que hizo viral los 10 arquetipos del machismo en México

Jimena, 41 años

Adhiero al paro aunque actualmente trabajo en una clínica odontológica y el 85 por ciento de las que trabajamos ahí somos mujeres, si paramos todas habría que cerrar la clínica y no se podría atender ese día. Por otro lado, este fin de semana me mudo, pedí en mi trabajo el viernes y el lunes para poder mudarme, honestamente no me pareció prudente pedir también el jueves, pensé que sería un exceso.



El año pasado acompañé a las chicas de “los tambores no callan”, pero lamentablemente este año no voy a poder ni parar ni marchar. Mi participación quedó limitada en difundir lo que pueden hacer las chicas de candombe y del grupo.



Por un momento sentí un conflicto interno por no poder estar, pero creo que la implicancia no se trata en solo participar de la marcha.

Relacionados: Feminismo performático: remueven ninfas de un museo en Reino Unido

Victoria, 34 años

Lamentablemente no voy a poder adherir al paro nacional de mujeres, me encantaría, pero trabajo en una multinacional que ni siquiera tiene un sindicato. Acá la palabra huelga es tiene mala prensa, ni siquiera cuando hay paro general nos podemos adherir, eso me dejaría sin trabajo.

Por mi parte pienso ir y cumplir mi horario, pero no cumplir exactamente con mi trabajo. Voy a ir vestida de violeta, con un pañuelo verde y si puedo salir a las 7 pm me sumaré a la marcha.

Me siento un poco culpable por no enfrentar esta situación en mi trabajo, pero realmente se que no existe eso como tal, que me quedaría directamente sin él, quizás podría haber pedido el día hace tiempo y haber mentido, pero tampoco creo que esa sea la solución. Siempre intento asistir a actividades, ateneos y marchas en general, no creo ser menos feminista porque tenga que ir a trabajar si o si.

Sigue a Paloma Navarro Nicoletti en Twitter