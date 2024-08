Hablamos con Nathy Peluso sobre ‘Natikillah’, su nuevo tema

Este artículo apareció originalmente en VICE ES.

“Tú tienes que ser cariñoso, quiero que me bese la piel un buen mozo, yo tengo miel, no quiero esposo. Tampoco quiero un carro lujoso”. Lo dice Nathy Peluso en Natikillah, su nuevo tema, que acaba de estrenar hoy. En él, la argentina le canta al amor, a su pérdida, a los frijoles con mayonesa e incluso a la celulitis, demostrando una vez más que nadie como ella para mezclar temáticas y sonidos y, sobre todo, para ponernos a bailar.

Videos by VICE

Hablamos con ella sobre su proceso creativo, su nuevo disco y el componente sexual que le encuentra a los alimentos y la comida.

VICE: “Natikillah” habla de amor, pero desde una perspectiva en la que apenas se hace en la música urbana: dices que no quieres esposo, que no quieres un carro lujoso, que se la va la mirada cuando bailas “con tu celulitis y tu fibra rosa”. ¿Compusiste la letra con esa intención, eras consciente? ¿Qué papel crees que están jugando las mujeres en las letras, en la lírica dentro de la música urbana, qué están aportando de diferente?

Nathy Peluso: Compuse desde mis ideales, no me importa de lo que suela hablar el estilo de música sobre el que cante, lo importante para mi como letrista es hacer llegar mi verdad y mis valores. Compuse esta letra en un avión de un tour que estábamos haciendo desde Chile hacia Colombia si no recuerdo mal. En ese trayecto tampoco tuve mucho tiempo de planear una temática ni crear una pretensión con mi letra. La compuse para disfrutarla. Si algo me enamora del hip hop, y por eso lo hago, es la fluidez que me aporta a la hora de escribir. Me sale solo, hablo de mi realidad, juzgo mis rimas y el contenido me sale así.

No compongo en base a la distinción de géneros, escribo desde mi condición humana. Referentes como Missy Elliot, Lil Kim, Foxy Brown hablaron de lo que les venía en gana desde hace tiempo, el hip hop siempre ha sido libre. Ahora hay más mujeres, y eso solo puede ser positivo.

Háblame de la producción. Me ha gustado mucho la intro del tema, las primeras frases en inglés, me ha recordado un poco a Britney incluso, y luego cambia completamente.

La producción la ha llevado a cabo Peter Party, el mismo productor de mi disco La Sandunguera. Él es un asesino del flow, un musicazo, lo admiro mucho. En una de esas me mostró esta producción y me la compuse en un abrir y cerrar de ojos de lo que me apasionó. Juntos nos encargamos de darle forma a la canción, yo me encargo de la letra y las vocales, y él se centra en la instrumental, luego a la par moldeamos el conjunto, y finalmente lo mezclamos y masterizamos en Los Ángeles.

Hablas recurrentemente de comida en tus canciones, de cocinar, en esta mencionas los frijolitos y la mayonesa… Por una parte, la cocina siempre ha estado asociada a la mujer, a su papel de cuidadora. Por la otra, parece que a las mujeres no nos puede gustar comer. ¿Cómo lo ves tú, lo utilizas con algún fin concreto o simplemente te sale hacer menciones a ese tema? ¿Tiene alguna relación con el sabor, con la sabrosura desde el punto de vista musical?

Para mi la comida es de los mayores placeres de la vida, es un referente del mundo, un idioma universal, es la infancia, afecta a cada uno de mis sentidos, incluso creo que en ocasiones llega a ser muy sexual. La comida está ligada a tantísimos factores culturales, a tantas historias y tantos anhelos. Para mi la comida es motivo de reunión, motivo de disfrute, la comida se merece estar en mis letras porque ocupa un protagonismo en mi vida. Yo amo comer los frijoles cubanos, me los preparó hace poco mi amiga en una reunión que hicimos, y al mismo tiempo mi otra amiga preparó arepas de Venezuela y mi otra amiga preparó tiramisú italiano, cada una representando a su tierra, yo hice milanesas. Me sentí realmente afortunada de poder compartir de esa manera. Todo eso me compone y aparece en mis canciones.

Obviamente, el sabor es la salsa, me entró por las venas y se me quedó para siempre.

¿Qué es lo próximo, qué hay después de Natikillah? ¿Sacarás nuevos temas, feats…?

Estoy trabajando en mi próximo disco. De hecho, entre tanta gira que tuve el año 2018, la cual sigue hoy día, no pude sacar tanta música, por eso quería regalarles a mis fans esta canción para que gocen conmigo, por ser leales, amorosos y los más sandungueros.

Ahora estoy encerrada componiendo como loca en el estudio para el siguiente álbum, es increíble el proceso creativo que estamos viviendo, es un no parar. Tocaremos el viernes 22 de este mes en Madrid, próximamente en el Primavera Sound, en el Carnaval de Cadiz, en el BBK ¡y en más fechas que iré comunicando!

Sigue a Ana Iris Simón en @anairissimon.