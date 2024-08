¿Cómo es ganarse la vida trabajando con muertos?

Te puede ir bastante bien trabajando con muertos. Un funeral promedio en los Países Bajos cuesta unos 8.800 dólares; de eso, el director funerario se embolsa unos 1.700 dólares.

Si eso no es suficiente para que consideres entrar a la industria funeraria, ten en cuenta que no necesitas un título específico para convertirte en director funerario en los Países Bajos o el Reino Unido. Cualquiera puede ser planeador de funerales o director funerario, y parece que muchos ya lo son: el número de empresas relacionadas con funerales en los Países Bajos casi se duplicó en la última década, de 1.000 en 2007 a 1.900 a principios de 2018.

Aunque casi todos los profesionales funerarios se niegan a revelar su lista de precios o responder preguntas sobre costos, la directora funeraria independiente Merel Westermann respondió con gusto a nuestras preguntas. Hablé de negocios con la mujer de 52 años en el cementerio Zorgvlied en Amsterdam.

Merel dirige su propio negocio

VICE: Hola Merel, ¿cómo decidiste entrar en la industria funeraria?

Merel Westermann: Hace unos 17 años, murió mi mejor amiga. Su funeral fue normal: tres oradores, tres canciones, con café y pastel después. No se sintió lo suficientemente especial. En ese momento, trabajaba en un consultorio de parteras. Dejé ese trabajo y decidí ayudar a las familias que habían perdido a alguien, en lugar de las familias que acababan de darle la bienvenida a un bebé.

¿En qué consiste tu trabajo?

Es como planear una boda. Me ocupo de todo lo relacionado al funeral: tarjetas para enviar a los seres queridos, colocar un anuncio en el periódico, la ubicación, el catering, dejar presentable el cuerpo, el servicio, la música, etc. Como yo me encargo de todo, la familia no tiene que lidiar con nada de eso. También recibo facturas en su nombre. Al final, la familia solo recibe una factura sumando todos los demás gastos, más mi tarifa. Esa factura termina siendo aproximadamente de entre 2.000 y 9.400 dólares.

¿Cuánto cobras?

Tengo una tarifa todo incluido, que cubre todo lo que hago. Por un trabajo que me lleva entre 18 y 25 horas, son 2.100 dólares sin impuestos. Si es un servicio muy pequeño, cobro la mitad, y si el funeral es muy lujoso, cobro más. En un año promedio, trabajo con 50 a 60 familias, aproximadamente una familia por semana.

8.600 dólares sin impuestos: es un sueldo mensual decente.

Sí, claro. Pero pago muchos impuestos. También contrato a otras personas independientes como una vez al mes. A ellos les toca entre 1.100 y 1.200 dólares de mi cuota de 2.100 dólares. El resto es para mí, así que igual termino con una cantidad decente, aunque también tengo gastos. Al fin y al cabo, gano entre 2.900 y 3.500 dólares al mes.

¿Qué gastos tienes?

Gasto 400 dólares al mes en mi oficina. También tengo un auto y mi propia carroza fúnebre: un Mercedes 1977. Nada más el mantenimiento de eso sale en unos 110 dólares al mes, pero también lo alquilo regularmente. Alquilo un lugar de estacionamiento para la carroza fúnebre, porque tenerla en la entrada de mi casa se vería un poco extraño. El lugar de estacionamiento cuesta es de 760 dólares al mes. También tengo mi equipo para mantener frescos los cuerpos y dejarlos presentables para el funeral, materiales informativos y una suscripción a una revista comercial. También he invertido en libros de condolencias, papel para las cartas y una buena página web que tengo que actualizar de vez en cuando.

¿Cómo te encuentran tus clientes?

Me llega mucho trabajo a través de personas que han estado en uno de los funerales que organicé, y tengo muchos amigos y conocidos, eso también me da trabajo.

¿Le haces descuento a tus amigos?

Sí, a las personas que conozco personalmente les hago un descuento del 50 por ciento. En esos casos, también paso mucho más tiempo en el trabajo. Y cuando la gente está realmente necesitada de efectivo, solo les cobro la mitad de mi tarifa habitual.

¿Tienes acuerdos con empresas de catering para personas que no pueden gastar tanto?

No, pero puedo ayudarles a buscar opciones más económicas. Hace poco organicé un servicio al aire libre, para personas que no podían gastar mucho. Montamos una gran carpa y los invitados se sentaron en pacas de heno. Tanto los pasteles como el ataúd fueron caseros; nada lujoso, pero fue muy especial.

¿Cómo te sientes de ganar dinero tratando con muertos?

Yo trato con familias, no tanto con cadáveres. Y de nuevo: si la gente realmente no tiene mucho para gastar, les cobro menos sin problema. Acompaño a la gente, no me aprovecho de su situación. Cobrar dinero por este tipo de servicio es normal.

¿Tienes planeado tu propio funeral?

No quiero que contraten una funeraria. Me encantaría estar en algún lugar al aire libre, con una fogata. Tampoco quiero un ataúd, prefiero que me envuelvan en tela. Me gusta la idea de un funeral hippie. Pero en realidad, creo que el funeral es para las personas que se quedan, así que dejaré que mis amigos y mi familia decidan todo. Trabajo con un montón de freelancers, así que eso es útil; podrán planear mi funeral.

Gracias, Merel.