«¿Qué va a ser en el futuro del amor? Obviamente va a cambiar»: Una charla con Zoé

Imaginen cómo será la vida en 100 años, les doy unos segundos. ¿Ya? Bueno: de seguro nacerán unas alas en nuestras espaldas, tendremos una aplicación como para crear dobles que asistan a juntas que podrían haber sido un mail, y muy probablemente amaremos de una manera bien distinta a la de hoy. Estamos viviendo el auge de las redes sociales, la era en donde relacionarnos con otras personas pasa más por dar likes en fotos de Instagram o estados de Facebook que ir a algún bar y sentarnos a tomar cervezas para hablarnos cara a cara. ¿Todavía queda gente que hace eso? ¡Qué anticuados! Y bueno, si la manera de relacionarnos con los demás seres humanos del planeta Tierra ha cambiado, pues inevitablemente el amor también y seguirá un proceso de mutación lógico. En treinta o cuarenta años, el sentimiento antes conocido como «amor» tendrá otra manera de aplicarse. Y la manera más fácil de sobrevivir a esto es, de alguna u otra forma, adaptándose.

Zoé lleva 21 años como banda, cinco años sin sacar un single de estudio nuevo y la mejor manera de quebrar en dos ese silencio es tocando el tema de cómo será el amor en el futuro. «Azul», su más nuevo sencillo, parte de la premisa de cómo un androide identifica y siente en sus venas robóticas llenas de aceite el sentimiento culpable de la mayor cantidad de libros, novelas, películas y cuentos: el amor romántico. Nos sentamos con la banda el día del estreno del single para platicar sobre «Azul», el amor futurista, redes sociales, streaming y más.

¿Cómo Zoé sigue generando fans nuevos, llegando a una generación que tiene características de consumo totalmente distintas y además mantenéndose en forma luego de 21 años?



Sergio Acosta: Hay algo interesante ahora que mencionas eso. Con todas estas plataformas digitales, tenemos acceso a datos que antes no teníamos, y fue muy interesante ver cómo en este tiempo muerto de la banda (en el sentido de que no hubo disco), de repente las cosas crecen de manera orgánica sin hacer nada. Por ejemplo: la banda creció mucho en Argentina, Chile. Y esto responde a una cuestión que quizás sigue siendo la más importante: el boca en boca y compartir la música entre amigos. Eso nos da mucho gusto porque volvemos a esos países sabiendo que la semilla que sembramos hace unos años ha crecido, y eso es lo más tangible para nosotros. No pensamos en algún otro tipo de estrategias para hacer crecer nuestro base de fans. Simplemente tratar de hacer un buen disco y buena gira.

León Larregui: Tienes que visitar éstos países para mantener la flama viva. Siempre que sacamos un disco es parte de los objetivos o metas visitarlos y no solo una vez, sino darles una segunda vuelta para que siga alimentándose la relación.

Eso viene siendo como una relación amorosa, en la que tienes que mantener esa llama activa y viva para que siga siendo divertida.

León: ¡Sí! por ejemplo tenemos cinco años sin ir a España, y obviamente pues…¡hace falta ir a España! Con este disco queremos ir más de una vez, ya que por lo general vamos una sola vez, una sola gira. A Argentina también, hay muchos países que hace falta visitar más.

En el video de «Azul» vi que el androide repite: «¿Qué es el amor?» o «¿todo es amor?». ¿De dónde viene esto? ¿Por qué en el futuro un robot está preguntando sobre el amor?

León: Lo que plantea el video es que el androide está descubriendo y analizando el amor, un sentimiento que es muy humano, algo que no pertenece al androide. En este video la humanidad está extinguiéndose por un virus que hay. Lo que se persigue ahí o lo que yo trataba de mostrar es que los androides van a heredar el planeta, y la otra parte se basa en si ellos podrían llegar a sentir amor.

«Me estoy hundiendo en el hábito de amarte». ¿Amar es un hábito? o ¿cómo el amor se convierte en hábito?

León: Se refiere a que la canción habla de un rompimiento, y cómo este personaje ve a esta persona en todos lados, hasta debajo de la mesa. Cuando una persona comparte su vida con alguien el amor se convierte en una vida, pero la vida tiene su cadencia. Y el personaje está extrañando eso, esa vida con esa persona.

¿Esa enfermedad o ese virus del que se habla en el video, tiene algo que ver o es alguna analogía con cambiar la manera de amar? Vivimos en la era de las redes sociales, y la manera de relacionarnos ha cambiado y seguirá cambiando totalmente. ¿Cambiará la manera de amar?

León: Sí. Este cuestionamiento viene de cómo está cambiando la manera de relacionarse entre los seres humanos por todo lo digital. ¿Qué va a ser en el futuro del amor, de este sentimiento? Obviamente va a cambiar: cambiarán las relaciones y el sentimiento mutará su forma de llevarse. Eso está representado en este video, con el androide cuestionando el futuro de la tecnología y las relaciones humanas.

A nuestra generación le caracteriza la inmediatez: queremos películas al instante, música al instante. Pareciera que no tenemos tiempo para esperar o ser pacientes, ya casi nadie escucha un disco entero. Es el revival del single. ¿En algún momento sacarán más y más sencillos e irán dejando a un lado el formato de disco entero?

Sergio: Bueno, cuando se trata de una banda como nosotros que tiene la fortuna de contar con fans que están esperando un disco hace mucho sentido trabajar para una obra completa y poder entregar a la gente un disco. Aunque de repente también puedes tener momentos en tu vida o tu dinámica que decidas sacar singles. Nosotros con nuestra disquera Discos Panoram trabajamos así justamente. Sacamos sencillos porque estamos trabajando con artistas nuevos y no hay los argumentos para sacar un disco. Los costos de producción para un mercado tan volátil y sobresaturado donde difícilmente la gente le va a prestar atención a un disco entero de alguien que no conoce. Pero en nuestro caso, creo que el camino correcto de la obra es el disco.

León: Sí, seguimos siendo románticos con eso del álbum entero. Ya quizás está medio pasado de moda pero es nuestro camino.

Sergio: Tenemos la fortuna de tener a la gente que está dispuesta a escucharlo y lo va a recibir: se van a sentar una hora a escucharlo.

Siguiendo la idea de bandas o artistas nuevos, ¿cómo ven el presente para una banda nueva? Cuando ustedes empezaron, el panorama era muy distinto: no había servicios de streaming ni redes sociales ni internet. Y la maravilla de estos servicios es que si sacan una canción hoy, en CDMX, pueden oírla en Singapur o Venezuela. ¿Cómo harían si Zoé empezara hoy?

León: Sí ha cambiado bastante, por ejemplo hoy puedes publicar tú mismo tu música con una computadora y ya. Antes era más difícil en ese sentido porque te tenía que firmar una disquera, y luego grabar en un estudio de muchísimo dinero. Ahorita ese no es el caso, puedes grabar el disco en tu casa con tu equipo y subirlo a Spotify.

Sergio: A nosotros nos tocó entregar demos en cassette a disqueras, imagínate. Ja, ja.

León: Al final, yo creo que el éxito de una banda depende mucho de tocar en vivo y del boca e boca, ya sea a través de distancias gigantes como de aquí a Singapur —ya ahí vendría siendo una especie de boca a boca digital—. Pero creo que es muy importante, la interacción entre la gente siempre genera que haya un hype o una atención especial a la banda o al artista.

