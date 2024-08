Hablamos de creatividad, crisis y maneras de salir del bache con Mike Sandoval

Esta nota fue co-creada con Vans en celebración del Vans Checkerboard Day.

Nos paramos frente al futuro. Un futuro donde la civilización humana está en un punto crítico. Donde cada vez se tienen que solucionar más cosas, con menos recursos y más rápido. Donde explorar nuevas formas de entendernos e interpretarnos desde la abstracción será crucial como acto de expresión y disensión. Un futuro donde imaginar, tomar riesgos y crear será, quizás, nuestro recurso más preciado. Mirando de cara a ese futuro, es natural preguntarse: ¿está la creatividad en crisis?

Videos by VICE

Quizás sí. Quizás no. Más allá de querer encontrar una respuesta, habría que encontrar la manera de erosionar la pregunta. El artista visual y diseñador gráfico Mike Sandoval es un ejemplo claro. En años recientes, se ha ganado espacio como una de las cartas más relevantes de la baraja de ilustradores latinoamericanos, con un enfoque esencial en la serigrafía y la música, aunque su trabajo se extiende también a otros tipos de técnicas, públicos y formas de consumo. Su identidad gráfica es un diagrama de Venn que conjuga pesadillas orgánicas en descomposición con un filtro hardcorero y obscurón que le volaría la cabeza a Posada y Del Toro. De esa forma, su obra ha sido llamada a darle vida a pósters y merch de bandas como The Prodigy, Iggy Pop, Interpol, Incubus o Swans, sin dejar de lado su claro enfoque DIY donde se mantiene en contacto constante con la escena musical independiente de México.

El 21 de noviembre, Vans celebrará su primer Checkerboard Day, una jornada de celebración a la creatividad en la que buscará recaudar la meta de un millón de dólares que serán donados a Imagination.org –una ONG nacida a partir de la hermosa historia de Caine’s Arcade que busca promover la creatividad– para impulsar nuevos capítulos imaginativos a nivel mundial. Para ello, Mike, embajador de la marca, intervino un par de slip-on con un diseño propio que fue puesto en subasta a través de eBay, de forma que el dinero ganado sea invertido en más y mejores oportunidades para desarrollar la creatividad en todos los niños del planeta.

Platicamos con Mike para conocer más del Vans Checkerboard Day, y de cómo seguirle dando oxígeno a la creatividad durante uno de sus momentos más críticos.

VICE: Antes que otra cosa quiero preguntarte, ¿crees que vivimos una crisis de creatividad universal en relación a las nuevas generaciones y su contacto con su parte imaginativa?

Mike: Creo que es una pregunta con muchas caras porque, de entrada, mi trabajo está basado enteramente en la creatividad, entonces si me quedo sin creatividad, me quedo sin trabajo. Por otro lado, creo que he aprendido a encontrar la creatividad en los rincones más inesperados, y a lo mejor sí voy a sonar como el tío Mike, pero sí siento y me alarma un poquito ver como ya no hay niños jugando en la calle o ya no hay niños que estén en contacto con juegos y maneras de crear más sencillas y manuales. Es muy curioso, porque si tú a cualquier niño le das cosas para hacer algo empiezan a buscar maneras, a jugar, a crear, lo traen inherente, pero para los papás es más fácil darles una tableta, un celular, un videojuego. Si tú como papá te concentraras en fomentar la creatividad de los chavitos, creo que en el futuro lo agradecerán de sobremanera.

¿Cómo es vivir de la creatividad hoy en día?

Pues creo que tengo el trabajo más cool del mundo, creo que soy una persona muy afortunada y muy privilegiada de poder vivir de mis ideas, creo que la vida te va llamando a eso. Yo aunque tuve muchos años de trabajar en agencias de publicidad, que también al final del día se trabajan desde el rubro creativo, no dejas de estar pensando todo el día “¿qué más podría estar haciendo? ¿qué otras cosas podría estar dibujando?” o de una forma más amplia “¿qué otras cosas podría estar creando?”. Independientemente de mi trabajo, yo llegaba a mi casa y me ponía a dibujar mis cosas o a trabajar en mis proyectos, me daba tiempo para eso. Al día de hoy poder decir que vivo únicamente de lo que mi cerebro va escupiendo y puedo pagar una renta, mi comida, mis viajes y todo con los dibujos que hago, pues no sé, no encuentro otro sinónimo de éxito o felicidad. Estoy fascinado con lo que hago y con todas las puertas que me he abierto, con toda la gente que he conocido y todas las experiencias que he vivido. No tiene comparación.

¿Cómo se logra vivir de la creatividad? ¿Cómo llegaste a este punto de tu carrera?

Pues no sé si sea un camino que se puede resumir, creo que es un trayecto bien largo y se requiere de mucha necedad y también disciplina. De repente es muy común que me pregunten los chavos cuando doy talleres o conferencias “ya estoy dibujando, ¿cómo le hago para vivir de esto?” y les respondo, “sí se puede, pero aguántate, ve paso a paso, si empiezas a querer correr, luego luego te vas a tropezar y te vas a caer y te vas a defraudar a ti mismo y te vas a frustrar”. No es algo que ocurra de la noche a la mañana, requiere mucha persistencia. Incluso mucha gente cree que ya tengo la vida resuelta y que como ya le hice pósters a unas bandas importantes ya, pero yo sigo mandando mails para conseguir trabajo, si viene una banda que no he trabajado con ellos o que me gusta mucho y no me están buscando, es mi trabajo mandar todos los correos que pueda para intentar encontrarlos. Y probablemente muchas veces no va a jalar, me ha tocado, por ejemplo, Swans, los buscaba y los buscaba. La primera vez que vinieron a México los busqué y no se dejaron, no se pudo, y fue hasta que seguí de necio y buscando por otros lados que conseguí los contactos indicados para hacer lo que quería, incluso hasta en un escenario más complicado que fue su show en Bruselas. Creo que vivir de la ilustración, vivir de de mi trabajo, es 50% la creatividad y el otro 50% es necedad, puro aferre.

¿Cómo funciona normalmente tu manera de trabajar, tu proceso creativo?

Cuando estaba en la universidad me frustraba mucho y me hartaba mucho de llevar las materias teóricas y las más ñoñas así de “vamos a hacer una lluvia de ideas, vamos a hacer una lista de fortalezas, oportunidades, debilidades” porque me parecían muy rígidas, yo decía “qué hueva, si así va a ser esto, ¡ahí se ven!”. Pero la verdad es que por algo te lo enseñan, es súper útil. Cada que tengo un proyecto nuevo de entrada hago mucha investigación. Me toca investigar sobre bandas, me toca investigar sobre cosas que me interesan. Esa parte, de estarme nutriendo de la esencia de la banda o del proyecto, de estar recopilando datos, de estar recabando entrevistas con ellos, es de mis partes favoritas del proceso. Después de eso pues ya es como la fase dos que es empezar a aterrizar todo eso, materializar todas esas cosas abstractas en imágenes, bocetos, en recortes, cualquier cosa que pueda detonar otra cosa y de ahí pues empezar a descartar lo que no me sirve. Empiezo a mezclar, a remixear, a cambiar lo que tengo. Es muy curioso, trabajo mucho con las tarjetas de las estrategias oblicuas de Brian Eno, ¿las conoces?

Conozco a Brian Eno, pero no ese rollo de las tarjetas.

Bueno, pues es un proyecto que desarrolló en los 70 con Peter Schmidt, en donde hicieron una especie de baraja que trae frases, son ciento y tantas tarjetas, no me acuerdo, pero hay una aplicación que te las saca al azar. Trae frases como “pónlo al revés”, o “piénsalo como si fuera la cosa que más odiaras”. No te dice qué, no te dice cómo. Son cosas sencillas que dices “ah, ok, esto me ayuda a ver fuera de la caja”. Y bueno, ya finalmente empiezo a quitar todo lo que no me sirve, empiezo a pulir. Es la parte más tardada pero también la más bonita, porque ahí es donde las cosas empiezan a adquirir forma. Ya después de eso pues solo es echarle su bendición y esperar que tanto al cliente como a la gente le guste.

Acá va la clásica pregunta al artista: ¿de dónde nace la inspiración? ¿dónde puedes encontrarla?

La inspiración está absolutamente en cualquier lado. Me saca mucho de onda cuando me escriben o preguntan también en talleres eso, los morritos me dicen “es que ya me quedé sin inspiración” y yo me quedo de “¡¿cómo?!”, o sea yo salgo a la calle y veo hasta el piso y me encuentro algo que me puede inspirar. Hace rato venía caminando en la calle, estaba cruzando una jardinera y vi una planta que ya se estaba como pudriendo y se deshizo sobre el pasto y se veía rarísimo, parecía como un fantasma, le tomé foto porque yo sé que después eso lo voy a usar en algo. Entonces, digo, igual tienes Netflix, tienes ‘n’ cantidad de cosas para streamear contenido, películas, libros, o sea, no te puedes quedar sin inspiración. Tan solo abres Instagram y buscas en el hashtag ilustración y tienes ahí un museo global con trabajo de todas partes del mundo que definitivamente te va a poner a trabajar el cerebro. Entre eso, entre las cosas que afectan a mi país, a mi ciudad, a mi comunidad, las cosas que pasan en mi día día, que si me pelée con mi chava, que si me contente con mi chava, que si hablé con mi hermana y demás, me van saliendo cosas.

Por ejemplo, hablando específicamente del proyecto de Checkerboard Day, los slip-on que intervine estaba yo pensando en qué hacer y, como el tema era libre, de repente me entró una nostalgia bien grande por mi hermana que vive en Estados Unidos. En la temporada en que normalmente la voy a visitar, que es por septiembre, toda la ciudad de Chicago se llena de chicharras, que son estos insectos que vibran súper fuerte y se escuchan en toda la ciudad todo el tiempo. A mi me encantan, pero mucha gente se harta. El ciclo de vida de las chicharras es muy curioso, por que salen, se aparean, se reproducen, dejan sus huevos y se mueren, y eso en muchas partes del mundo es un sinónimo de la renovación. Entonces siento que yo las asocio mucho con este ciclo creativo y dije “pues extraño a mi hermana, me gustan las chicharras y tengo un lienzo blanco para explotar”. Hice entonces una chicharra grandotota que está en el par y listo.

Y pues sí, la inspiración está en todos lados, todo el tiempo, nada más tienes que aprender a reconocer esos guiños que te da la vida para decir ahí hay algo, ahí hay potencial de una idea. A lo mejor en el momento no lo estés viendo, pero va a mutar y la vas a entender de otra forma y de ahí te puedes agarrar para crear algo.

Justo ese parece ser el chiste, entrenarse para encontrar maneras de inspiración, habría que fomentarlo.

Sí, totalmente, estaría increíble, que todo mundo tuviera chance de volarse la cabeza de vez en cuando en lo que sea. Si tú a una persona le das un par de tenis en blanco, probablemente no va a saber qué hacer, pero porque está acostumbrado a no saber qué hacer. El problema es que seguro tiene la cabeza llena de ideas pero no sabe cómo materializarlas o cómo aterrizarlas, por eso es bien importante fomentar la creatividad.

Desde tu experiencia, ¿cuál es la mejor manera de salir de un bache creativo?

Hace un par de años descubrí la cura para el bloqueo creativo, está cabrón. El secreto para el bloqueo creativo es trabajar en más cosas, si tengo un proyecto y estoy concentrado todo el tiempo en ese proyecto sin saber cómo avanzar y no tengo nada más que hacer me voy a quedar ahí estacionado. En cambio si lo paso a la bandeja de “aguántame tantito” y me pongo a trabajar en otra cosa, solito se va a ir desbloqueando lo otro, porque sigues manteniendo la maquinaria cerebral en movimiento. Si de repente te bloqueas en este otro proyecto te pones a hacer otra cosa y solito sale, o sea los engranajes los vas forzando a que se sigan moviendo y en realidad no es que lo hayas dejado de trabajar, simplemente lo echaste a la parte trasera de tu cerebro donde se sigue cocinando. Por curioso que parezca, el secreto para romper los bloqueos creativos es echarle más trabajo a la cabeza, al menos para mí.

¿Cómo es, en tu caso, crear a partir de algo más, de la música? Tomar esa referencia inicial y transportarla a tu visión.

El otro día estaba viendo una entrevista con Drew Struzan, que es un ilustrador y pintor de pósters muy famoso porque es quien ha hecho todos los pósters de Star Wars, Indiana Jones y demás, y él dijo que también hace tiempo se dio cuenta que su trabajo no era ser ilustrador, no era ser pintor, su trabajo era ser traductor, traductor de imágenes, o en mi caso, música en imágenes. No es un trabajo fácil, pero pues obviamente después de tantos años uno va encontrando las formas de expresarse y decir las cosas con una voz propia para que la gente diga “claro, a eso suena esa banda, a eso suena esa canción.”

¿Cómo se mide el valor de una obra, desde tu perspectiva?

En mi caso, pues yo no soy un artista de galería, o sea mi trabajo tiene un enfoque más comercial y no por eso vale menos, más bien yo entiendo que a mí me encanta que mi trabajo esté en playeras, esté en patinetas, esté en portadas de discos. Por ahí de repente hago cosas que si son piezas únicas, que no resuelven una necesidad gráfica sino que son expresiones de las cosas que me pasan a mí. Por ejemplo, luego me escriben correos y me piden una cotización, se las doy y me dicen “¿por qué tan caro?” o me dicen “¿cuántas horas te tardaste?”. Hay proyectos que he resuelto en un día, hay proyectos que he resuelto en un mes, pero también hay proyectos que he resuelto en 45 minutos, y el tema no es ese. Es como no me acuerdo qué pintor decía que una vez llegó una señora en un restaurante y le pidió que le garabateara algo ahí, le preguntó que cuánto costaba el garabato y le dio una cifra así super elevada, entonces le respondió que por qué si solo le tomó 10 minutos y dijo “no, me tomó treinta y tantos años”. Y estoy totalmente de acuerdo, que lo haya resuelto en cuatro horas, o en 45 minutos, o en cuatro días en realidad no es las horas que estuve sentado ahí, sino todo el tiempo que llevo dibujando, todo el tiempo que llevo fomentando y trabajando mi creatividad para poder llegar a esos resultados en un tiempo determinado, mi corpus de trabajo.

Dada esta coyuntura, ¿sientes que hay espacios suficientes para el fomento creativo y artístico de la gente pero también para la comercialización de este tipo de trabajos?

No, nunca van a ser suficientes, menos en México y en Latinoamérica y en otras partes donde no nos va tan bien como en Europa o Estados Unidos. Creo que nos iría mejor como sociedad si hubiera más, y si desde morrito te enseñaran que puedes vivir de esto, y que es un trabajo igual de digno que cualquier otro. De entrada, pues muchas veces los sistemas educativos no están diseñados para que el individuo florezca a nivel creativo ¿no? Y pues sí, sueno ya a señor, pero es importante nutrir eso desde la infancia, es la etapa más importante, es donde se le tienen que inculcar las mejores cosas de la vida a los morritos. No hay suficientes espacios, entonces qué chido que hay organizaciones que se dedican justamente a enaltecer esos valores.

Ahora bien, sobre la otra parte de la pregunta, sobre comercialización, pues no, por lo mismo, a pesar de que no me puedo quejar porque tengo una vida bastante decorosa, creo que está muy conectado con tu pregunta anterior, porque si desde niño te enseñaran a valorar las propuestas artísticas obviamente la gente que se dedica al diseño, a la música, al cine, a la foto, a la escritura, etc. podría tener acceso a mejores sueldos y pagos.

En tu caso, además, has encontrado maneras de hacer redituable tu trabajo casi desde un modelo y un esfuerzo muy autogestivo, DIY, con espacios y plataformas propias o muy cercanas a ti. Y así suele suceder en la mayoría de los casos.

Pues es que es muy curioso porque todo el movimiento do it yourself empezó precisamente como una respuesta a que no había forma de capitalizar estos impulsos creativos. Si querías que las cosas pasaran, las tenias que hacer tú. Es un movimiento contestatario, en completa rebeldía contra los sistemas capitalistas. Obviamente es súper importante que sigan existiendo, pero no basarlo necesariamente en eso, tendría que haber inversión privada, debería haber también problemas públicos para que cualquier ciudadano en cualquier circunstancia pudiera desarrollarse si tiene una idea o si tiene ganas de expresarse creativamente en algún ramo. No creo que debería venir todo de parte del gobierno, ni todo de los ciudadanos, tendríamos que llegar a un balance, de apoyo público y privado.

¿Podríamos decir que actualmente la creatividad es nuestro recurso más preciado? No sólo en términos de arte y estética, pero también en cuanto a nuestra necesidad de encontrar soluciones y nuevas formas de hacer las cosas.

Sí creo que es un recurso muy preciado, no sé si el más, porque al mismo tiempo que hay gente cuyo fuerte es resolver problemas, está también la parte técnica, la parte menos abstracta, más científica, por así decirlo, que es igual de importante ¿no? Yo las cosas de ciencia que estudio es porque me interesan y porque me gusta leer al respecto pero no soy ingeniero en absolutamente nada, solo soy ingeniero de mi propio destino, jajaja. Creo que ambos ramos deberían estar a la par.

Si de ti dependiera y tuvieras todos los recursos para hacerlo, ¿de qué manera fomentarías la creatividad en nuevas generaciones?

Si de mi dependiera, lo que definitivamente haría sería modificar políticas públicas, desde planes de estudio a nivel básico, para que todos desde chiquitos atendamos lo que nos llama la atención, dirigirlos de tal manera que lo que realmente quieran hacer en la vida les sea más fácil. Si quieren música, pues cursos que te lleven hacia allá, si lo que quieres es ciencia, pues órale. Lo ideal sería que pudiera ser igual de accesible para todas las personas, las mismas oportunidades. No tendría por qué serle mucho más fácil al niño que nació en las Lomas que a alguien que nació en Ecatepec.

¿Cómo es tu relación con Vans y desde qué ángulos está generando maneras de apoyar e impulsar la creatividad?

Vans como marca me gusta mucho, precisamente porque siento que comulgo con muchas de sus ideas. De entrada, me encanta que Vans no se concibe a sí misma como una marca de tenis, tiene cuatro pilares bien definidos: deporte, street culture, música y arte. Que desde la manera en que está planteado son las cosas que a mí me interesan más. Yo hago arte inspirado en la música, esa es mi actividad número uno. Entonces de repente me dicen, “¿oye, sabes qué? Vans va a lanzar una campaña que busca fomentar la creatividad, que busca celebrar estas expresiones creativas y lo va a hacer de la mano de una institución como Imagination.org”. No sólo eso, te dicen “de México tú eres el único que va a poder ser embajador y que está participando”. Si eso no es apoyar mi creatividad, entonces no sé que sea. Se me hace bien chido que la marca se haya fijado en mí, digo, tampoco es algo que se dio de la noche a la mañana, es una relación que llevamos cultivando desde un par de años con diferentes proyectos y se me hace super bonito que me digan, “oye, pues creo que todo esto que hemos hecho, todo este amor que tu sientes por la marca y este amor que la marca siente por ti, el día de hoy lo podemos expresar nombrándote embajador en México de esta campaña a nivel global”.

Además, cuando me dijeron que lo que se va a hacer con él dinero recaudado es impulsar la creación de estas cosas que ellos llaman chapters alrededor del mundo para que más morros puedan tener acceso a programas donde se les inculque el amor y el fomento a la creatividad, pues a fuerza tienes que decir que sí.

Y a lo mejor esta es tu manera de poner un granito más en la balanza.

Ajá, ahorita quizás no tengo los recursos para lograr lo que platicábamos, para ir a plantarme afuera de la SEP y pedir cambios. Estoy trabajando desde mi trinchera gracias a la iniciativa de Vans y está bonito darse cuenta.

Conéctate con Vice en Instagram.