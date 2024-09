Hablé con Whoopi Goldberg acerca de su nueva línea de alimentos con marihuana

Siguiendo otras entradas que he escrito para MUNCHIES, como Melissa Etheridge y su vino con marihuana, y la ganadora del premio James Beard la chef pastelera Mindy Segal y sus dulces con cannabis, ahora es Whoopi Goldberg la celebridad de más alto perfil que se sumerge por entero en el mundo de los comestibles con marihuana. Pero antes de pasar a mi entrevista con la Señora Goldberg, o describir mis experiencias comiendo, sumergiéndome y frotando la nueva línea de productos de marihuana medicinal Whoopi & Maya —todos ellos siendo comercializados específicamente para mujeres que tienen malestares menstruales— necesito aclarar tres cosas en nombre de la completa transparencia.

Gracias a mi trabajo como periodista de marihuana desde hace tiempo, soy amigo personal de varias personas que están empleadas en la pequeña compañía (cuya copropietaria es Goldberg), la cual planea tener sus productos disponibles en clínicas de todo California para inicios de abril.

Trabajé como productor en un episodio de las series de MUNCHIES, Bong Appetit, que presentó a Maya Elisabeth—fundadora de Om Edibles ganadora de la Copa Cannabis y cofundadora de Whoopi & Maya.

Nunca he menstruado en mi vida (porque soy un chico).

Así que tal vez no soy el reportero más objetivo o mejor equipado anatómicamente para esta tarea, pero dada la oportunidad de entrevistar a la actriz ganadora del premio EGOT detrás de la nueva aventura innovadora, seguido por una prueba exclusiva de sus productos, ¿cómo podía negarme? Después de todo, cualquiera que sea el nivel de ventas, todos estos productos proporcionarán alivio a los malestares de todo tipo y para todos los géneros. Además traje a mi esposa junto conmigo.

Empezamos, por sugerencia de Whoopi Goldberg (ver abajo), con un baño con infusiones de cannabis, y luego procedimos a probar el resto de la línea de productos. Mi esposa y yo encontramos el baño como una experiencia relajante y liberadora, y mi media naranja me aseguró después que beber una taza de chocolate caliente rico en cannabidiol mientras estás sumergida en agua caliente con marihuana es, de hecho, lo que las mujeres quieren, y no sólo durante el periodo menstrual. Si bien el Cannabidiol es un compuesto no psicoactivo de la planta de marihuana, sus propiedades calmantes, antiinflamatorias y antiespasmódicas lo vuelven una excelente opción para quienes buscan atenuar los calambres y el dolor menstrual sin ponerte tonto. Además, el cacao de alta calidad en la bebida, sabe delicioso y ofrece sus propiedades medicinales. (Para quienes buscan ponerse tontos, intenten echarle unas cuantas gotas de tintura Tetrahidrocannabinol versión Whoopi & Maya). La solución tópica contra el dolor en roll-on, en cambio, está diseñada para aplicarse directamente en el área afectada de la mujer; también sirve para un cuello rígido.

Todos los productos están fabricados y empaquetados para estar orgullosos en la estantería junto a los productos holísticos más elegantes encontrados en Whole Foods (al menos algún día), solo que adicionados con el cannabis de calidad artesanal suministrado por el equipo de cultivo de marihuana medicinal de Maya.

«Creemos que los ingredientes usados para hacer nuestros productos son la base de su calidad y efectividad,» Maya me dijo. «Así que estamos orgullosos de usar flores de cannabis cultivadas de manera ecológica, de espectro completo y con sol natural.» Maya dice que el baño no es sólo una manera relajante de tranquilizarse, permite a la medicina alcanzar las partes privadas de la mujer directamente. «Tu colon es como una esponja que atrae los cannabinoides directamente a tu sistema endocannabinoide,» explicó. «Las mujeres tienen receptores CB1 y CB2 por todo su aparato reproductivo, así que cuando el agua va hacia dentro, los cannabinoides pueden hacer contacto directamente con esos receptores cannabinoides y proporcionar el deseado alivio.»

De acuerdo con Maya, la marihuana no es sólo físicamente terapéutica, también es ideal para levantar el ánimo. Y la marihuana no es la única planta medicinal en la fórmula, ya que Maya combina cada producto con hierbas complementarias y súper alimentos como ámbar, neroli, lavanda de mejorana, jengibre, corteza de sauce, hierba de San Juan, baya de saúco, hierba madre, flor de la pasión, hoja de frambuesa roja y sauquillo, «que se ha usado durante miles de años para aliviar los calambres menstruales.»

De cualquier manera, dada mi influencia personal en este caso, creo que es mejor decir que la reputación de Maya como creadora de alto rango de productos con cannabis es merecida y muy poco igualada, dice una evaluación hecha entusiastamente por mi compañera de pruebas, quien resulta que también es editora sobre alimentos con marihuana en la revista High Times.

Lo más importante, la idea de que el cannabis puede tratar de manera segura y efectiva los malestares menstruales naturalmente tiene mucho sentido debido a todo lo que sabemos acerca de cómo afectan los cannabinoides al cuerpo humano. Incluso tengo una amiga que sólo fuma cuando está menstruando. Así que la pregunta no es: ¿La marihuana alivia los malestares menstruales?, sino más bien: ¿Por qué nadie más ha saltado a este mercado inexplorado antes que Whoopi Goldberg? Hablé con ella por teléfono para descubrirlo.

MUNCHIES: ¿Por qué decidiste empezar tu propia compañía en vez de firmar como una celebridad promotora? Whoopi Goldberg: Porque no soy una celebridad promotora, estoy interesada realmente en ayudar a crear productos que funcionen. Tengo una hija y tres nietas y, hace mucho tiempo, yo también sufrí de horribles calambres. Hablando con diferentes personas acerca de los aspectos medicinales de la marihuana, sin embargo, les diría que fumar un porro (antes de que dejara de fumar) solía ayudar de manera dramática, pero nunca encontré productos de marihuana diseñados específicamente para tratar malestares menstruales. Y la respuesta de ellos siempre fue: «Bueno, es que es un mercado muy reducido.» Pero, ¿cómo la mitad de la población puede ser un mercado reducido? En fin, después de tener esa conversación varias veces, un amigo me contactó con una mujer maravillosa llamada Maya Elisabeth. Le expliqué lo que había escuchado y dijo: «Nunca escucharás eso de mí. ¿Qué clase de medicina quieres hacer? Y así empezó «Whoopi y Maya.» Desde el principio, le dije muy firmemente que si nuestros nombres están en algo, las dos tenemos que respaldarlo. No estoy alquilando mi nombre. Haremos esta mierda. Es una excelente cultivadora y ha estado creando productos de marihuana medicinal a través de su compañía, Om Edibles, durante años. Así que es fabuloso.

¿Cómo recomiendas personalmente a las mujeres usar estos productos? Puedes empezar por relajarte en un renovador baño de cannabis. Luego puedes intentar beber un poco de chocolate, que ofrecemos con THC o CBD, los dos principales componentes medicinales encontrados en la hierba –uno que es psicoactivo, y otro que no lo es, así que puedes averiguar qué funciona mejor para ti–. Y además ofrecemos pomada tópica de cannabis tropical para dolor localizado y una tintura herbal, un recurso usado desde los días de la Reina Victoria, a quien se le recetó algo similar para aliviar sus calambres. Ahora, ¿esto va a funcionar para el 100 por ciento de las mujeres? Nada lo hace, pero va a funcionar para muchas de ellas si están dispuestas a probar algo nuevo.

¿Sientes que la industria de cannabis ha sido dominada por los hombres hasta ahora? Y si es así, ¿piensas que la legalización podría cambiar eso? No sé lo que hará la legalización. Pero siento que podría ser una industria dominada por los hombres justo ahora, solo porque he hablado con tantas personas acerca de esta idea que usaron la misma palabra: «reducido.» Lo que realmente espero es que muchas mujeres encuentren alivio con el cannabis, incluyendo familias que mudan a sus hijos a lugares donde es legal para que consigan lo que necesitan para sentirse mejor.

Dijiste que solías usar marihuana para tratar el dolor menstrual. ¿Cuándo y cómo te diste cuenta que sirve para eso? Ya sabes, si tienes calambres y te fumas un porro y ya no tienes calambres, es como «¡Ah!» No puedo darte una fecha como el 6 de enero de 1964, pero puedo decirte que que no me quedó absolutamente claro lo bien que funciona la marihuana como medicina hasta que ya no pude fumarla.

Además del uso medicinal, ¿dirías que el cannabis ha sido una parte de tu proceso creativo como artista? No señalaría algo y diría que lo cree por la marihuana, pero probablemente ha sido de ayuda como para muchos otros. Eso no es mi razón para usarla hoy en día, de cualquier manera. No estoy convocando a nadie a drogarse. Estoy convocando a tener una mejor calidad de vida. He envejecido y quiero ayudar a la gente a sentirse mejor –esa es mi marca–.

La marihuana es legal en un mayor número de estados medicinal y recreativamente, pero es ilegal a nivel federal. ¿Te preocupa que después de estas elecciones pueda haber un retroceso contra la legalización, o hemos alcanzado un punto de inflexión? Siento que hemos alcanzado una especie de punto de inflexión. Sabemos lo que cada estado ha hecho mejor fiscalmente después de la legalización, así que no veo cómo pueda ser retrasada. Pero con todo lo que se dice acerca de construir muros, echar a la gente y hacer toda clase de cosas, ¿quién puede decirlo? Lo que sí sabemos es que no hay manera de descartar los beneficios medicinales de la marihuana. Ahora hay demasiadas pruebas de ello.

¡Gracias por hablar conmigo!