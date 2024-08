Ha$lopablito está de vuelta con “Nos llevó el putas”, un manifiesto post-elecciones

Colombia. Domingo 17 de junio de 2018, 4:50 p.m. resultados de la segunda vuelta electoral: Iván Duque es el nuevo Presidente del país.



La noticia, aunque presagiada, se sintió como un disparo a quemarropa al espíritu de quienes tenían la ilusión de cambio en el país y para eso debían escoger entre dos opciones, la primera, darle continuidad a un gobierno de derecha que ha comandado al país los últimos 16 años y la segunda, darle un giro a la política tradicional colombiana.

Ganó la primera.

Y ante eso, fueron varios los mensajes que se hicieron sentir para proponer una resistencia activa y pacífica, con una oposición que juntó en las urnas a más de 8 millones de colombianos.

Uno de los opositores al gobierno que salió ganador, figura del underground y célebre visionario del trap anti-uribista, Ha$lopablito junto con sus Changua Boyz Crew, se hicieron sentir con lo que llamaron “Un manifiesto de rapidéz”, un tema al que bautizaron “Nos llevó el putas” y que define el sentimiento de desidia, frustración y dolor frente al resultado.

Con su estilito aleto/chirrete, Ha$lopablito nos regala en este tema frases como “ Nos jodimos todos, ya no hay segunda/ mismo gobierno desde la colonia y lo secundan/no vamos tras el cambio Colombia sordo, muda/ le entregados el país a un dictador/ necesitamos cambiar algo todos”, o “No puedo creer lo que estoy viendo en este momento en televisión/Como hay plebiscitos humanos que prefieren desinformación/no te voy a atacar o discriminar por ser uribista/pero no entiendo hermano cómo es posible que apoyes a esa rata/ régimen del terror seguro ellos no se bajan/ Dios no lo quiera a sus opositores rajan” o esta otra “ Dicen que los corruptos van a atacar/ tu eres uno de ellos, no me creas marica/ mejor hagamos una lechona contigo que queda rica/ cuántas muertes tiene encima tu comandante/ cuánta gente no sufrió por culpa de ese magnate/ perdió la juventud por unos cuantos cuchos/ de esta no nos sacan ni el Padre Chucho”.

Escucha completo este himno rebelde, contestatario y sobretodo, anti-uribista de corazón.