Hakima Flissi rompe las barreras entre el mainstream y el underground desde Bilbao

En mayo de 2018 Hakima Flissi ganó la 27º edición del concurso Maketa Lehiaketa de Gaztea. El premio, además de 5.000 euros, era tocar en el BBK Live. “La verdad es que el escenario era muy grande así que me movía mucho porque no sabía muy bien qué hacer, estaba un poco nerviosa. Pero bueno, creo a la gente le gustó”, dice Hakima al otro lado del teléfono.

Está en Bilbao, donde nació, donde vive y desde donde produce parte de su música. Para la otra parte viaja a Barcelona, donde tiene su base MED COAST Records, el colectivo al que pertenece. Hakima tiene 21 años, su madre es vasca y su padre argelino y encarna, como muchos artistas de su generación, esa ausencia de prejuicios a la hora de crear o difundir sus temas, ese afán por derribar no ya etiquetas sino barreras: las existentes entre un estilo y otro, entre el mainstream y el underground, entre lo que puede sonar en un festival alternativo y lo que tiene cabida en el prime time.

Videos by VICE

Por eso, meses antes de tocar en el BBK y el BIME, Hakima decidió presentarse a Factor X. Según la pieza que publicó posteriormente Telecinco fue “la única que consiguió mirarle a los ojos a Risto”. Hablamos con ella sobre su proyecto y la evolución de la industria.

VICE: ¿Qué hay, Hakima? Si tuvieras que explicarle a un extraterrestre que acaba de caer en la tierra quién es Hakima Flissi, ¿qué le dirías?

Hakima Flissi: Le diría, supongo, que es una chica muy sencilla, amorosa, con sentido del humor, creativa, sensible y divertida. Creo que es lo único que se me podría ocurrir. Si te refieres a musicalmente, supongo que le diría que es una chavala que aún sigue buscando su estilo musical. Me gusta el jazz, el soul, los sonidos urbanos también… Pero hace solo un año que me he puesto en esta ruta y aún estoy en la búsqueda. Me gustaría encontrar un estilo propio, hacer música que suene “lo más Hakima posible”.

¿Desde cuándo haces música?

Antes subía vídeos a YouTube con bases que encontraba por ahí y a veces pensaba en dedicarme a ello más en serio, pero fue hace dos años, durante un viaje a Inglaterra cuando lo decidí. Allí conocí a un montón de gente que estaba en la industria y me motivé mucho más, así que cuando volví recé para que todo cuadrara y pudiera empezar a sacar música. Parece que fue así: en 2017 empecé a trabajar con unos chicos que estaban en un estudio, a subir más temas a YouTube… A partir de ahí aprendí que todos somos arte, todos brillamos cuando viene a ser la expresión y sobre todo que yo era una cantarina por dentro queriendo salir al mundo exterior.

Participaste en Factor X, el año pasado ganaste el concurso Maketa Lehiaketa, que te llevó al BBK, has actuado también en el BIME… ¿Crees que tu generación está rompiendo un poco las barreras entre el mainstream y el underground?

Primero estuve en Factor X y después gané el Makeya Lehiaketa, sí. Es un poco lo que ha impulsado que la gente tenga un poco de intriga sobre mí. Y sí, no sé si es mi generación en concreto pero sí que creo que entre el mainstream y el underground se están rompiendo barreras, que ya no son dos maneras de hacer música o dos estilos que no puedan confluir. Los artistas mainstream que están saliendo ahora están en cierta manera allanando el camino y veo a los chavales más animados. Creo que la gente está normalizando que cada cual tenga su estilo, que no todo lo que suene en la radio, por ejemplo, tenga que ser igual.

Sin embargo, los medios nos empeñamos en poneros etiquetas constantemente. Etiquetas con las que, en muchos casos, ni vosotros mismos os identificáis. ¿A qué dirías que suena lo que haces tú?

Música urbana y por lo que me han dicho o han dicho de mí, neo soul. Y sí que empecé un poco por ahí pero ahora quiero cambiar, quiero hacer canciones en castellano y cambiar un poco también el enfoque aunque me encante cantar en inglés. Es curioso porque cuando canto en inglés sí que tiro un poco más al neo soul, pero cuando canto en castellano me salen cosas un poco más underground, más urbanas.

Txus Veneno

¿Te condiciona el idioma en el que compones el tema para el resultado final, para el estilo en el que se enmarca?

Sí, creo que sí. El inglés es más sencillo, si quiero cantar una canción de amor, por ejemplo, el castellano me suena demasiado pegajoso, el mensaje se complica, se enreda, o quizá no pero es mi sensación. En inglés, sin embargo, los sentimientos están más marcados, más simplificados, el mensaje queda más claro y eso influye en el rollo, en el estilo de la canción. Mira las letras de Drake o Bob Marley. El castellano, para mí, o a mí me sale usarlo de ese modo, es para temas más profundos.

A veces da la sensación, y seguramente parte de la culpa sea nuestra, de los medios, de que prácticamente solo se hace música en Madrid y Barcelona. De que si quieres hacer música tienes que irte a una u otra ciudad. ¿Cómo es producir en Bilbao?

Pues cada vez se están moviendo más cosas, aunque creo que en concreto Bilbao tiene que despertar un poco. Me da la sensación, por ejemplo, de que se hacen más cosas en Donosti que aquí, pero aun así se está moviendo cosas. Pero no sabría decirte muy bien qué tiene de diferente producir música en Bilbao, yo la hago en mi cuarto. Además, viajo bastante a Barcelona.

Porque allí está MED COAST Records, el colectivo al que perteneces, ¿no?

Sí. Es un colectivo de allí que nace para compartir proyectos musicales bajo un mismo sello, para sacar adelante proyectos. Arturo, uno de sus fundadores fue quien contactó conmigo y me impulsó también a tirar para adelante con la música y ya somos cinco artistas. Me da pena porque yo soy la única que está un poco apartada, que no vivo allí, pero bueno, voy una semana al mes a Barcelona.



Tu primer EP se llama El eco del recuerdo y la portada eres tú misma de niña. ¿Por qué esa elección?

Estoy en una etapa de “cuidado personal”, por así decirlo, porque he empezado a recordar cosas de mi infancia, a volver a ser quien era años atrás por decirlo de alguna manera y reforzándome en ese aspecto. Las dos canciones van muy en esa línea, así que me parecía que tenía sentido hablar de ello también en el título y decir lo mismo con una imagen.

Acabas de sacar el vídeo de “You Say” y va un poco en la línea de eso, de transición a la vida adulta, ¿no? De afrontar las críticas, las contrariedades…

Sí, “You Say” para mí era una canción con la que quería transmitir esa sensación de “Lo que tú digas”, quería hacer el contraste entre lo que realmente me gusta, lo que puede que tenga que soportar, los estímulos exteriores, que te estén tirando por allí, que te echen la bronca, llegar y que todo sean hostias contra la pared… Y era como el contraste entre ese mundo exterior y el interior, entre esas hostias y el seguir para adelante. Está producido por Veneno, unos chicos que trabajan aquí en Bilbao.

Sigue a Ana Iris Simón en @anairissimon.

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.