TMZ informa que Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, ha muerto presuntamente por suicidio a los 41 años. El informe dice que su cuerpo fue descubierto en su casa de Palos Verdes en Los Angeles a las 9: 00 a.m. de este jueves 20 de julio por la policía. Según los informes, Bennington se habría ahorcado.

Hasta el momento la banda no se ha pronunciado en sus redes sobre el hecho y su última publicación fue sobre el lanzamiento del video ‘Talkin to my self’ hace apenas unas horas.

Noticia en desarrollo.