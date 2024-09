Hamburguesa vegetariana de Burgerlords

Porciones: 8

Total: 1 hora 30 minutos

Ingredientes

340 grs de hongos, cualquier variedad

10 cucharadas de aceite de oliva

sal al gusto

1 berenjena pequeña

1 tallo de apio

1/4 taza de arroz integral

226 grs de garbanzos

2 cucharadas de harina todo uso

1 cucharada de caldo de verduras

1 cucharadita de comino molido

1/2 taza de nueces de la India tostados y salteados, finamente picados

3 cebollas amarillas medianas, finamente rebanadas

8 bollos de papa

salsa mil islas, para servir

8 rebanadas de queso americano, para servir

2 jitomates, finamente rebanados, para servir

lechuga, para servir

Direcciones

1. Calienta 2 cucharadas (30 ml) de aceite en una sartén grande. Agrega las cebollas y cuece, revolviendo, hasta que caramelicen, de 20 a 25 minutos aproximadamente.

2. Calienta el horno a 230 °C. En una charola para hornear, coloca los hongos con 2 cucharadas de aceite y sal, y hornea más o menos por 40 minutos, retirando cualquier líquido que se forme durante el proceso.

3. Unta la berenjena con 1 cucharada de aceite y sal. Hornea, volteando las veces que sea necesario, hasta que esté dorada, alrededor de 20 minutos. Retira las semillas y la piel.

4. En una sartén mediana, calienta 2 cucharadas de aceite a fuego medio alto. Saltea el apio hasta que esté ligeramente dorado, durante 5 minutos aproximadamente. Sazona con sal.

5. Enjuaga el arroz bajo el chorro del agua hasta que esté claro. Hierve agua en una olla pequeña y cuece el arroz hasta que esté tierno, durante 20 minutos. Escurre y transfiere a un recipiente para mezclar grande.

6. En un procesador de alimentos, muele los hongos y los garbanzos hasta lograr una consistencia espesa y añade al recipiente del arroz.

7. Coloca el apio en el procesador y hazlo puré hasta que esté suave, luego agrégalo al recipiente.

8. Añade la berenjena, la harina y el caldo de vegetales al procesador de alimentos y muele hasta que adquieran una consistencia espesa, luego vierte en el recipiente.

9. Agrega las nueces de la India y el comino al recipiente y mezcla muy bien. Sazona con sal y divide en 8 discos.

10. Calienta el resto del aceite en una sartén grande a fuego medio alto. Cuece las hamburguesas, volteando una vez, hasta que estén doradas por ambos lados, de 5 a 7 minutos. Para servir, coloca las hamburguesas entre los bollos y agrega las cebollas caramelizadas, la salsa mil islas, el queso, los jitomates y la lechuga.

