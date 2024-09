Hanukkah es más divertido con estas recetas divertidas

¿Te encendiste este fin de semana? Estamos hablando de tu menorah, obviamente. Después de todo, ¿quién podría olvidar que el 6 fue la primera noche de Hanukkah? Si estás acostumbrado a celebrarlo, donde sea que estés, saca el Manischewitz y cava entre tus cajones del escritorio por tu dreidel, porque tenemos todo lo necesario para celebrar las ocho noches de la Fiesta de las Luces.

Para empezar, ¿qué sería de un día de fiesta judía sin una gran pila de latkes para untar en crema agria? Tenemos tres tipos para ti: en primer lugar, una receta básica que te hará batir salmón ahumado y crème fraiche cada noche de la semana. En segundo lugar, unos espectaculares latkes de alcachofa de Jerusalén, y por último nuestros latkes relajantes (con ingrediente secreto) para comer a media noche antes de ir a la cama.

¿Qué sería de los latkes sin salsa de manzana? Quedarían bastante secos, por supuesto. Por eso te decimos cómo hacer una versión casera e increíblemente fácil.

For this short ribs recipe from Zahav’s Michael Solomonov, you’re going to want to start soon, because this savory Luego, las costillas cortas, con las que querrás empezar pronto, porque la carne se cura durante un par de días antes de asarse lentamente durante seis horas. Al final queda tan perfecta que podría considerarse un milagro de Hanukkah.

Sigamos. Hablemos de bebidas. Acá hay dos cócteles temáticos de Hanukkah: un Manhattan de Hanukkah y The Eight Night Stand. El primero es un riff del clásico con un toque de creamsicle y el segundo es un cóctel tiki picante y refrescante con base de whisky para ayudarte a sobrevivir el frío de las noches.

Si alguna vez has tenido la compulsión inusual de comerte las velas en tu menorah, pero te preocupa el sabor seguramente aburrido de la cera, querrás conocer estas velas comestibles del mentalista estadounidense Marc Salem. Ésta receta es perfecta para entretener a los niños, que siempre se vuelven locos por fabricar velas que se comerán después con permiso de sus padres. Y además de todo, son lindas.

Ya sabemos: es un día festivo, y todos hemos sido buenos mensch todo el año, así que estamos listos para los dulces. ¿Hay algo mejor que un montón de sufganiyot (donas judías) espolvoreadas de azúcar? Claro, requieren un poco de tiempo y atención para hacer en casa, ¡pero estás de vacaciones!, ¡hazlas! Los otros 357 días del año puedes comer las donas envueltas en plástico que compras en el súper; pero esta semana, haz las increíbles sufganiyot con tres diferentes rellenos: crema pastelera de chocolate, crema de vainilla y mermelada de fresa.

Continúa la carga de carbohidratos con los fideos kugel, un platillo tradicional de Ashkenazi —engordante síntesis de fideos de huevo al horno con requesón, crema agria, canela, pasas, y un poco de azúcar—. Si prefieres una guía visual, aquí puedes observar a Barbra Streisand (bueno, «Barbra Streisand») mostrándonos cómo hacerlos.

Por último, sabemos que quieres el oro. Date el oro. Todo de oro. Aquí puedes aprender a hacer gelt comestible de chocolate. Brilla y reluce, claro, pero luego puedes dejar que se derrita en tu boca. Haz bastante, querrás comer más después. Tal vez cuando esos latkes relajantes hagan efecto.

Mazel tov!