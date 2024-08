‘Es compatible querer pasta, sexo y drogas y hacer reflexionar a la gente’: hablamos con Hard GZ

A los 14 años, Pedro Ruibal, Hard GZ, montó su primer estudio de sonido y empezó a rapear. Con 17 empezó a vivir —”aunque de manera muy precaria”, apunta— de la música y con 24 ha girado por toda España y América Latina, donde ha participado también en proyectos de cooperación internacional.

Lejos de las majors e incluso de los focos mediáticos, Hard GZ funciona a través de La Utopía del Norte, el colectivo desde donde firma todos los proyectos artísticos, sociales y empresariales que emprende. Ya son más de 100 personas y tienen desde una discográfica hasta un bar pasando por una empresa de paquetería. Hablamos con él sobre qué significa la autogestión, sobre la música como campo de batalla y su reciente desdoblamiento en Lil Galiza.

VICE: ¿Cómo le explicarías a un extraterrestre quién es Hard GZ?

Hard GZ: Uno que rapea, como el Foyone.

Por lo que tengo entendido, vives de la música desde los 17. ¿Cómo es poder comer de ello desde tan joven mientras convives con los curros, seguramente precarios, que tenían tus amigos?

Empecé a vivir de ello con 17 pero de una forma muy precaria también. Pero sí, al poco tiempo ganaba más dinero que mis amigos. De todas formas siempre nos cubrimos, así que durante esa época no había grandes diferencias.



¿Cómo eras entonces?

Muy inocente e inmaduro, creía que triunfar era una cosa muy diferente a lo que creo que es ahora.

¿Qué significa para ti Galicia? La llevas en tu aka

Galicia es el sitio donde nací y me crié. Forma parte de mí, como las piernas.

¿Qué es La Utopía del Norte, qué hacéis y cuántos sois en este momento?

La Utopía del Norte es el nombre con el que firmamos todos los proyectos artísticos, sociales o empresariales en los que participamos. Tenemos desde un sello hasta un bar pasando por una empresa de paquetería. Somos más de 100 personas ya.

¿Qué es para ti la autogestión y por qué decidiste desarrollar tu proyecto al margen de las major e incluso de los medios, de los circuitos convencionales?

La autogestión es querer implicarte en tu propio trabajo. Si quieres que te den las cosas hechas me parece muy bien, pero a mi me gusta meter mano en todo. Y si alguien tiene que meter mano, porque lógicamente una persona no puede ocuparse de todo, creo que solo tienen ese derecho mi familia o gente de mi confianza.

En muchas de tus canciones hay crítica social, hablas de tu ideología, de en lo que crees… ¿es la música un campo de batalla para ti?

La música es un medio por el que expresar emociones y pensamientos, es una herramienta brutal para todo, tanto para luchar como para manipular.

Hace no mucho me decía Kaixo que iba a volver el mensaje. ¿Crees que se está poniendo en valor que la música urbana hable de algo más que de pasta, tías y drogas?

Creo que es totalmente compatible querer pasta, sexo y drogas y a la vez soltar frases que hagan a la gente reflexionar. Si solo escoges una cosa para mí te estás perdiendo algo. Si todo forma parte de tu vida, ¿por qué no hablar de ello?

Has contribuido e incluso liderado proyectos sociales. ¿Por qué destinas parte de tu esfuerzo y de tu dinero a ello?

Tengo los medios y también gano dinero contando las miserias de los demás. Lo mínimo es contribuir a que mejore un poco la vida de otros.

Hace no mucho tuviste un poco de polémica porque hiciste lo que alguna gente consideró un “tema de trap”, “Dinero”. Incluso te cambiaste el aka en ese tema, a Lil Galiza. ¿Había alguna intención detrás de ello o lo sacaste porque simplemente te apeteció?

Escribí “Tai” como respuesta a esa pregunta.

¿Cómo definirías tu música, lo que haces, y cómo te definirías a ti mismo dentro de la industria musical española?

Circunstancial, dependiendo de cómo me encuentre sale un tipo de contenido u otro. Si me defino me limito.

¿Cómo te gustaría ser recordado?

Como una persona transparente, que defendía lo que creía justo aunque fuese en contra de sus propios intereses.

En “Espantapajaros”, la primera frase es “Sé que provoco morbo máximo”, en referencia a “Vivir para contarlo”, de Kase-O. ¿Crees que una parte de la escena urbana ha pecado de no reconocer a los que años atrás abrieron camino?

Nadie le debe pleitesía a nadie. Yo crecí con Kase-O, pero eso no quiere decir que todo el mundo lo hiciese ni que tengan que reconocerle nada. Yo se lo reconozco porque significa mucho para mí a nivel personal, pero no creo que tenga que pedir permiso a nadie. También esa generación fue bastante sectaria como para que ahora pidan reconocimiento a los grupos emergentes, sobre todo los que tienen un sonido más moderno.

¿Qué escuchas de lo que se está haciendo ahora en España?

Dellaosa, Pimp Flaco, Dellafuente, Prok, Naty Peluso, Kain, Just I live, Ayax, Anier, Niño Snake, Rebelión do inframundo, C. Tangana, Kinder Malo, Khaled, Yung Beef… La verdad que un poco de todo. Si el tema me gusta me da un poco igual, no tengo prejuicios.

