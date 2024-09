El artista que empaca parejas en bolsas al vacío

Desde 2009, Haruhiko Kawaguchi («Photographer Hal«) se ha hecho una carrera a punta de pedirle a parejas de desconocidos que vayan a su casa y se metan en una bolsa. No mucha gente podría hacer algo así y salirse con la suya, pero el nativo de Tokio es especial; sus seriesFlesh Love y Zatsuran son reconocidas globalmente por sus representaciones claustrofóbicas del amor.

«Cuando abrazas a tu amante», me dice, «a veces lo que quieres es poder fundirte con él. Para poder cumplir ese deseo, he estado fotografiando parejas en espacios pequeños y estrechos. Rápidamente llegué al punto de fotografiarlos en bolsas empacadas al vacío. Entre más y más intenso se volvió mi trabajo, me di cuenta de que la comunicación es indispensable».

VICE: ¿Por qué utilizas el nombre profesional de ‘Photographer Hal’?

Haruhiko Kawaguchi: Cuando estoy tomando una foto, es muy importante para mí cómo se ve el sujeto. Lo tomo como si fuera una máquina y soy consciente de A Space Odyssey como un símbolo mecánico. Yo soy HAL, no como una máquina asesina, sino más bien como un computador, una simple máquina.

¿Dónde encuentras personas que estén dispuestas a meterse en una bolsa de plástico y al vacío?

Discotecas, bares, donde sea, a cualquier hora. Siempre me llevo una muestra de Flesh Love para mostrárselas a las parejas a las que les pido que modelen.

¿Apareces de la nada, como cualquier otro perfecto desconocido?

Todo el mundo se sorprende. Sus reacciones hacia mi trabajo son extremas. Algunas parejas acceden a modelar muy fácilmente. A veces no funciona. No importa qué tanto los trate de persuadir, a algunas parejas simplemente no les interesa.

Pero, ¿cómo convences a un extraño de que te deje hacer algo así? Por si no lo sabes, tu trabajo se ve bien peligroso.

Les aseguro que significa mucho para mí poder fotografiarlos de manera segura y de buena fe.

Pero les estás pidiendo que de pronto se asfixien en el piso de tu cocina.

Solo persuado a las parejas de forma muy sincera. Cuando estoy fotografiando, siempre tengo a un asistente preparado para abrir la bolsa si hay cualquier tipo de emergencia. Y también tengo un rociador de oxígeno y un gel para que la gente se calme si se empieza a sentir enferma.

¿Qué tanto tiempo pueden durar las personas adentro de estas bolsas?

En Zatsuran, duran 40 minutos. En Flesh Love, diez minutos. En total, por ahí 400 parejas han participado y cada toma dura aproximadamente dos horas.

¿Alguna vez ha salido herido alguien?

Nunca. En muchos casos, el único problema es que un modelo no quepa en la bolsa porque está gordito. Las bolsas son muy específicas para ciertas poses. Antes de la foto, todo el mundo parece asustado. Pero cuando la sesión se termina, se ven emocionados y disfrutando de la experiencia. Creo que es similar a cuando se montan en una montaña rusa.

¿Les pagas?

Les doy una copia de la foto.

¿Alguna vez has recibido críticas por lo que haces?

Hay pros y contras. Sin embargo, tomar el riesgo siempre va a tener su desafío.

¿Por qué hay algunas parejas desnudas y por qué hay otras que están disfrazadas?

Tengo que respetar como prefieran ser ellos mismos. Ellos traen sus propios disfraces a la locación. Que estén desnudos solo es una de las opciones.

¿Cómo funcionan las sesiones de fotos, exactamente?

Después de que la pareja se mete a la bolsa, yo le saco el aire con una aspiradora hasta que no quede nada. Esto me da unos diez segundos para tomar la foto. En este tiempo que es extremadamente limitado, no puedo disparar más de dos veces. Yo mismo he estado ahí metido (ver la última foto del artículo) y el terror que sentí fue abrumador.

Suena horrible.

Como la sesión continúa durante varias tomas, la presión del sellado al vacío se vuelve más grande. Pero al mismo tiempo, los dos cuerpos empiezan a comunicarse, y ya sea a través del desnivel de sus extremidades o la flexión de sus articulaciones, empiezan a dibujar la forma que quieren expresar. Lo dos amantes se acercan cada vez más hasta que se transforman en un solo ser. Mirando los empaques al vacío llenos de amor podemos imaginarnos un mundo más pacífico. Para mí, la bolsa al vacío solo es el medio para llegar a un fin. La parte más importante es conectarse con alguien.

No puedo decidir si todo esto se trata más sobre intimidad o sobre confianza.

Como tú dices, las parejas parecen unirse, parecen «pegarse» hasta que llegan al límite. Yo estoy buscando la posibilidad de que se puedan pegar todavía más. Poder trascender esa unión.

Texto por Toby McCasker. Síguelo en Twitter.