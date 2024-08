Haruki Murakami donará su colección de 10.000 vinilos a una universidad

Haruki Murakami, el reconocido autor japonés de 69 años, quien hace unos meses decidió debutar como DJ en un programa radial de su isla natal, acaba de hacer una donación bastante peculiar a su alma mater, la Universidad Waseda en Tokio.

Se trata de su colección de música que –si bien podría ser un mito– comprende un poco más de 10.000 vinilos, además de varias copias de sus libros traducidos, cartas que intercambió con otros autores y libros de notas que guiaron varios de sus best sellers. Según le contó Murakami al periódico The Japan Times en una entrevista reciente, no tiene hijos y “sería un desperdicio que todo eso se perdiera en la casa”.

Un gesto más del autor asiático, escritor de novelas como Tokio Blues, Kafka en La Orilla y 1Q84, que siempre ha tratado de retribuir el conocimiento que le dio su universidad. Recordemos que cuando aún estudiaba allí, creó un café de jazz para los estudiantes que disfrutaban de las sesiones de improvisación mientras leían.

