¿El fotógrafo norteamericano Tyler Shields se inspira en otros o los copia?

Foto de la izquierda: Tyler Shields, 2010. Foto de la: Terry Richardson, 2005.



Tyler Shields es un tipo muy exitoso. Conocido como «el fotógrafo favorito de Hollywood,» en un perfil que hizo la revista GQ en 2012 decían que «mientras los famosos productores de Hollywood antes pedían un lienzo de Banksy para exhibir sobre sus chimeneas como trofeo, ahora lo que quieren es una de las gloriosamente descabelladas fotografías de Shields.» Según un reporte para Guy Hepner, una galería que vende las obras de Shields, sus fotografías se venden entre 5.000 y 15.000 dólares. El mismo Shields dice que su trabajo cuesta hasta 175.000 dólares. Ha retratado a un montón de celebridades, incluyendo a Lindsay Lohan, Aaron Paul, y Demi Lovato, y su trabajo ha sido exhibido en galerías de todo el mundo.

Este nivel de éxito es sorprendente dado que si alguien echa una mirada a su portafolio, incluso sabiendo poco de la historia de la fotografía, es evidente que un gran número de sus imágenes son extremadamente parecidas a las de otros fotógrafos. Y no cualquier tipo de fotógrafos tampoco. Muchas de sus fotografías tienen gran similitud con el trabajo de algunos de los fotógrafos más famosos. Su portafolio es como la película Julie & Julia pero con The Photography Book.

Videos by VICE

Foto de la izquiera: Tyler Shields, 2011. Foto de la derecha: Guy Bourdin, 1979.



Y no se trata sólo de imágenes individuales. Las series que Tyler tomó de modelos cayendo del cielo salieron años después de que el fotógrafo Ryan McGinley hiciera de esto uno de los sellos de su trabajo visual; sus series de fotografía americana estilo retro tomadas con cielos azules y despejados en el fondo aparecieron por lo menos cinco años después de que esa se convirtiera en la huella estilística de Alex Prager; sus fotos de labios son increíblemente parecidas a las hechas por Rankin y Marilyn Minter.

Claro, esto podría describirse como «inspiración creativa», al mejor estilo de Richard Prince o Quentin Tarantino, pero hasta donde yo sé, Shields nunca ha reconocido que su fotografía sea influenciada por el trabajo de otros. De hecho, en una entrevista que le hicieron hace un par de años, cuando le preguntaron sobre lo que lo inspira, Shields respondió: «Sólo me gusta mostrarle a la gente mi forma de ver el mundo. Para mí es importante explorar las cosas que veo y crear inspiración de lo que me rodea. No observo a otros artistas, sólo el mundo». En otra entrevista, le preguntaron si Terry Richardson es una inspiración, y respondió «Para ser honesto, no miro el trabajo de otras personas; sólo se quién es Terry porque me han preguntado si me gusta su trabajo».

Foto de la izquierda: Tyler Shields, 2015. Foto de la derecha, Henry Leutwyler 2012.



Henry Leutwyler, quien tomó la foto de los pies de una bailarina que aparece arriba a la derecha denunció públicamente a Shields en Instagram por copiar su trabajo. «Había visto su imagen antes, pero sólo reaccioné cuando compañías como Hasselblad y Nowness empezaron a promocionarla», me dijo Leutwyler. «Sentí la necesidad de defender mi trabajo y lo hice». Shields no le respondió nada.

Leutwyler parecía especialmente molesto porque Shields publicó una historia junto con la foto en la que afirmaba que la idea se le había ocurrido hace mucho tiempo. En su página de Instagram, Shields escribió:

«Intenté hacer esta foto en el 2009 y no me gustó el resultado así que la archivé. En 2011 lo intenté de nuevo y tampoco me gustó así que dejé esa idea un tiempo, esperando que regresara otra vez. Cada vez que me cruzaba con una bailarina le pedía que me dejara ver sus pies. Luego en 2014 mientras trabajaba en otras fotografías de ballet, finalmente conocí a alguien que creí podía presentarme a la persona indicada para ejecutarlo exactamente como quería. Una de las cosas que noté cuando finalmente lo conseguí después de 6 años de estar intentando, fue que tomarla con una Hasselblad lo hizo increíblemente mejor y la espera de 6 años había valido la pena».

Leutwyler me dijo que toda esa historia le parecía «falsa».

«Dijo que le ha tomado años crear esta imagen, pero una imagen como esta es documental, no planeada, y no debería ser planeada «, dijo Leutwyler. «La fotografía que yo tomé tuvo lugar mientras trabajaba en los camerinos para un libro sobre el Ballet de Nueva York. Son los pies de una bailarina real y así es como se ven después de una presentación. Fue una foto bastante espontánea al final».

Foto de la izquierda: Tyler Shields, 2014. Foto de la derecha: Sally Mann, 1989.



Como Picasso (posiblemente) dijo una vez, «Los buenos artistas copian; los grandes artistas roban». ¿Entonces Tyler Shields es un gran artista? Se lo pregunté a Paddy Johnson, crítica de arte y fundadora de Art F City, que además enseña sobre arte en instituciones como Yale, Rutgers, y Parsons.

Johnson me dijo que, en su opinión, que Shields copiara el trabajo de otros no era el mayor problema de sus fotografías. «El problema con el trabajo de Tyler Shields no es tanto que esté copiando el trabajo de tantos artistas— aunque este no debería ser el modelo a seguir para un artista—pero que sus apropiaciones reemplazan la visión única del original con el truco barato del shock o la nostalgia», dijo en un email.

«Vea por ejemplo la copia del Sally Mann [imagen de arriba]: usted nunca olvidará el original por la mirada desafiante de la niña mientras sostiene un cigarrillo», escribió Johnson. «No es una adulta, pero está en la etapa en que uno puede empezar a ver en quién se convertirá. Y en esa foto, parece casi que muy temprano. Con la de Shields, no hay autenticidad en la fotografía. Está haciendo un montaje desde el principio hasta el final entonces lo que se ve es una niña fingiendo una pose, con dos mujeres que miran provocativamente a la cámara desde el fondo. ¿Tienen un papel protagónico o sólo adornos en la foto? De cualquier forma, Shields toma lo que comenzó como una fotografía tremendamente cautivadora y lo convierte en una tarjeta postal».

«No puedo imaginar una interpretación más tonta y ofensiva de la pieza original», agregó Johnson.

Para ser claro, no tengo ninguna prueba directa de que Shields esté robando sus ideas del trabajo de otros. Pero he juntado algunos ejemplos aquí abajo para que juzgue usted mismo. Tal vez es como ese episodio de 30 Rock en el que Liz piensa que se inventó a una persona ficticia que servirá de chivo expiatorio para los problemas de su departamento, pero resulta ser el nombre de una persona real que había leído por ahí sin darse cuenta. De pronto Shields vea este artículo y diga «Agh. Mierda.»

Le escribí a Shields al respecto, pero no respondió.

Foto de la izquierda: Tyler Shields, 2014. Foto de la derecha: Helmut Newton, 1982.

Foto de la izquierda: Tyler Shields, 2014. Foto de la derecha: Diane Arbus, 1966.

Foto de la izquierda: Tyler Shields, 2015. Foto de la derecha: Irving Penn, 1986.

Fotos de la izquierda: Tyler Shields, 2009. Fotos de la derecha: Stills from Moby’s «We Are All Made of Stars» video, 2002.

Foto de la izquierda : Tyler Shields, 2014. Foto de la derecha: Annie Liebovitz, 1984.

Foto de la izquierda: Tyler Shields, 2015. Foto de la derecha: Helmut Newton, 1975.

Foto de la izquierda: Tyler Shields, 2015. Foto de la derecha: Helmut Newton, 1967 (La foto de Newton parece estar inspirada en North by Northwest de Hitchcock).

Foto de la izquierda: Tyler Shields, 2015. Foto de la izquierda: Yeah Yeah Yeahs single cover, 2009.

Foto de la izquierda: Tyler Shields, 2013. Foto de la derecha: Ryan McGinley, 2007.

Foto de la izquierda: Tyler Shields, 2013. Foto de la derecha: Ryan McGinley, 2007.



Foto de la izquierda: Tyler Shields 2011. Foto de la derecha: Roberta Bayley, 1976

Foto de la izquierda: Tyler Shields, 2012. Foto de la derecha: Nick Veasey, 2008



Foto de la izquierda: Tyler Shields, 2012. Foto de la derecha: Nick Veasey, 2010.

Foto de la izquierda: Tyler Shields, 2015. Foto de la derecha: Larry Clark, 1968.

Foto de la izquierda: Tyler Shields, 2015. Foto de la derecha: Terry Richardson, 1998.

Follow Jamie Lee Curtis Taete on Twitter.