Has dormido bien pero antes del festival te vas a hacer unas birras con los colegas en un bar de delante del Fòrum

Ya sabes cómo funciona esto. Joder, es que ya te conoces. Te pides una caña en La Rambla (ese bar mítico donde va todo Dios antes de entrar al festival) y luego otra, otra y otra y se te hacen las doce de la noche. No puedes evitarlo, cuando vas a entrar al Primavera se te acerca un colega que acaba de salir del metro y quiere tomarse una antes de entrar al festival y te quedas con él, y así todo el rato, eres un animal social, no puedes evitarlo. Con la tontería te pasas el sábado entero en ese bar y te pierdes todos los conciertos. Es una cuestión de prioridades, si prefieres beberte una caña antes de entrar a ver conciertos es que quizás prefieres beber a ver conciertos y los festivales y la música en general realmente no son para ti. Eres como esas personas que van a un concierto en una pequeña sala de Barcelona y en vez de apoyar al pequeño bar y a las bandas que tocan comprando birra en la barra se van a la calle a tomar unas latas baratas. Esa actitud. En fin, que todos estamos sin un duro pero que a veces hay que hacer gestos y esfuerzos para los demás.