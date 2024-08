Has dormido bien y vas directamente al festival al salir del curro

Bueno, has dormido pocas horas pero no pasa nada, la “energía festivalera” puede con todo y has ido a currar y todo ha ido bien. De todas formas “los viernes del Primavera en el curro realmente no se trabaja”. Te has pasado la mañana mirando Facebook e Instagram, mirando fotos y reseñas de los conciertos de ayer. Cada vez tienes más ganas de volver.

Sales pronto del trabajo con la intención de ir al Auditorio y ver a Midori Takada, puede ser un buen momento para echarse una siesta. Seguro que más tarde lo agradecerás.

Pero de camino al festival te encuentras a unas colegas que te proponen hacer una “ruta femenina” en el sábado del Primavera Sound, esto consiste en ver solo a tipas sobre los escenarios. Tienes un debate moral ahí. ¿Siesta o activismo?