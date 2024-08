¿Hay espacio para hacerse millonario con la timba financiera?

Artículo publicado por VICE Argentina

En sus oficinas no hay enanos correteando por los pasillos. No se ven mujeres exhuberantes ni ninguno exhibe camisas europeas ni tiradores al estilo del Jordan Belfort, interpretado por Leo Di Caprio en el “El Lobo Wall Street”. Por el contrario, el bajo perfil y la modestia parecieran ser las armas secretas de los agentes de la bolsa local en Buenos Aires, los traders del mercado porteño que parecieran esquivar el título de dueños de la City, en un país en donde la desconfianza financiera brota por sus poros.

Videos by VICE

Los corredores millenials, como Elián Álvarez, se sienten cómodos con la definición de trader. No sólo porque saben que les da un aire más exclusivo, sino porque tal vez entienden que esto es simplemente la combinación del estudio de las variables del universo de las inversiones a través del análisis técnico y fundamental con el fin de sacar algún tipo de rédito económico. Sin embargo, los más experimentados, como Santiago Llul, le escapan eso porque saben que la asociación es directa a tipos como “Bernie” Maddoff, uno de los mayores estafadores de la historia financiera mundial y que fue condenado a 150 años de prisión en 2009.



Relacionados: ¿Cogemos menos cuando no hay dinero?

Las principales diferencias entre los hombres de la bolsa de acá y allá comienzan por los 201 años de antigüedad de los gringos por sobre los 164 de los criollos, continúan con menos del 1 por ciento de la población invirtiendo en acciones y operaciones, y siguen con que tan sólo son 99 las empresas enlistadas que cotizan en el mercado local contra las 2300 que operan en Wall Street. “Esto es muy chico, lo querían hacer algo de élite y ese es un problema grave”, confiesan los traders mientras que, algunos por lo bajo, aceptan que sus colegas yuppies —en los ochentas y noventas— supieron contribuir a los motes de garcas y timberos.



La timba y la especulación. El perfil de bon vivants. Los lujos y la exacerbación de los hábitos del capitalismo salvaje. Los personajes del mercado que se animan a la nota explican en forma constante que los análisis disminuyen cualquier tipo de azar e incluso, uno de ellos, se anima en un estricto off a calificar así los banqueros: “En la última devaluación, que fue del 100 por ciento, los principales ganadores fueron los bancos que recibieron los dólares de los ahorristas para ponerlos en plazos fijos y les devolvieron como ganancia el 3,6 por ciento anual”.



Es que los chicos de la City juran, una y otra vez, que ya no son lo que eran y explican su transparencia poniendo como ejemplo que, a diferencia de los lobos yanquees, acá todos los inversores locales deben poseer una cuenta comitente y todos los movimientos —desde los más pequeños a los más importantes— son notificados al cierre de cada día. “Tu agente no te va a cagar un peso, somos vanguardia en este tipo de controles”, afirma inflando el pecho un muchacho con experiencia en este universo mientras pareciera soltarlo solapadamente como una súplica para que los jóvenes de hoy tengan una participación más activa en la bolsa y lograr, algo así como, que el mercado pase kiosco a shopping.



Relacionados: Taxi boys: placer, dinero y política

Entonces, si las herramientas tecnológicas transparentaron el sistema bursátil, los agentes niegan ser timberos y reclaman una mayor participación de la sociedad, ¿Está en la inversión de acciones el futuro de los argentinos? ¿Está en la falta de cultura económica el principal obstáculo para la capitalización del país? ¿Será esta la generación que modifique para siempre los paradigmas financieros del país?



El trader millenial



Elián Álvarez tiene 28 años, tiene rostro y aspecto cuasi adolescente pero se muestra adulto en cada una de sus declaraciones; tal vez, sea por eso que no sorprende cuando cuenta que a sus 16 operó por primera vez en la bolsa. Aclarará que, por haber sido en aquel entonces menor de edad, lo tuvo que hacer desde la cuenta de su padre y que —por suerte, por el bien de la familia— salió todo bien.

Elián

VICE: Cuándo arrancaste esto, ¿sabías que te metías en un ambiente “heavy”?



Elián Álvarez : No creo que este sea un ambiente “heavy”, creo que hay muchas susceptibilidades alrededor de todo esto. Hablar de plata, de inversiones, y que la gente no esté familiarizada con algunos términos, complica todo. Hay muchos niveles de confusión en la sociedad; muchos creen que esto es sólo timba y hay varios factores que lo dejan a esto bastante alejado de ese mundo. ¿Hay una cuota de azar? Si, pero no es lo frecuente. Hay mucha gente que analiza, que conoce al detalle las sociedades en las que invierte y las herramientas con las que opera y ahí no hay timba. La falta de cultura financiera ayuda a que mucha gente crea que esto es parecido al casino.

¿Cuáles creés que son las principales diferencias entre los traders de ahora y los de antes?



EA: Tengo un grupo de amigos grande que se dedica al mundo de las finanzas. Noto que hay muchos cambios respecto a los traders de otras épocas y que todo viene de la mano de la tecnología. Hay conceptos nuevos como Robo-Advisor (una suerte de gestor bursátil automatizado) y carteras que se arman de acuerdo al tipo de perfil que sos y opera en base a los objetivos que vos le trazes. Hoy, hablar con muchas personas mayores de esos temas es como hablar de ciencia ficción; la tecnología llegó para quedarse y democratizar las inversiones. El reto de hoy es poder adaptarnos a esto.

Los chicos de La City ya no son lo que eran



Rápido de reflejos y respuestas, le escapa al mote de trader. No le gusta, dice que “esos son jugadores de póker” y al mismo tiempo se define como un consejero bursátil. Santiago Llul, vice presidente de Futuro Bursátil, tiene la oficina llena de toros (como la estatua icónica que está Wall Street) y en, tán sólo una hora, nos demuestra con la compra de las pocas acciones de un banco que si esto se tratara de jugar al casino hubiéramos perdido 3000 pesos al final del día.



VICE: ¿Por qué no te gusta definirte como un trader?



Santiago: Mi visión es cambiar todo lo que se venía armando. que esto sea más plural y democrático. El trader, en general, es un personaje corto-plazista. Compra y vende, se comporta como el borracho del bar, como un apostador. Son tipos que prefieren un pájaro en mano antes que cien volando. Yo soy un inversor. Un ahorrista en Bonos y acciones. Obvio, hay traders que tienen fundamentos pero prefiero terminar el dia y decirte que soy un analista del mercado.

Santiago

¿Por qué los players del mercado le reclaman mayor participación a la sociedad en la bolsa?



Santiago Llul: Porque fue esa cultura del largo plazo lo que llevó a Estados Unidos y a China a tener los niveles de vida que tienen. En este país aumenta la luz y puteas, pero si hubieras invertido en las energéticas, tal vez hubieras apaleado ese aumento. Pensá, si aumenta la tarifa, aumentan las ganancias de la compañía, ¿Cómo no vas a invertir en energía en este momento? El mercado es muy psicologico. Cuando CFK dejó el gobierno los enemigos eran el campo, los bancos y Clarín, cuando subió Macri todos esos sectores subieron y no había que ser un erudito para darse cuenta de eso: por eso, acá no hay fantasía hay desinformación: si esto es tan sólo para una élite, le conviene a unos pocos para hacer algunos negocios.

Relacionados: Hablamos con jóvenes argentinos sobre su economía y la capacidad de ahorro

Trading para sobrevivir a la crisis

Viaja en el Sarmiento todos los días desde Haedo para ir a su trabajo en la Capital. Sebastián Monti no sueña con ser millonario ni con convertirse en un trader reconocido; su única meta es poder ganarle a la inflación y tratar de poder pagar la casa que sacó con un préstamo UVA y que hoy, si bien no lo complica financieramente, aumentó bastante la cuota.

Sebastián Monti

VICE: ¿Cómo arrancaste en este mundo?



SL: El curso lo que hace es introducirte al universo de las inversiones. No sabía lo que era una acción, ni tampoco seguirla; sólo sabía que subía y bajaba pero no entendía los como ni los porqué. Entonces, ahí, aprendí las nociones básicas sobre trading con términos simples; al principio, tenía un miedo terrible porque no sabía con que me iba a encontrar pero con las herramientas que me dieron entendí que había ansiedades que podía controlar y que me iban a permitir manejarme con mayor tranquilidad.

¿Cuál era tu meta?



SL: Quería mover los ahorros que tenía y tratar de ganarle a la inflación. Ninguno de los que participamos quiso dejar todo y dedicarse al trading; lo que queríamos era aprender a invertir y a tratar de no perder lo poco (o mucho) que podemos guardar a fin de mes; tampoco queríamos poner la plata en un plazo fijo, queríamos intentar sacarle algún tipo de rédito real.

Entonces, ¿supiste desde un principio que no ibas a transformarte en millonario?



SL: Mirá, acá los únicos que realmente le sacan el jugo a la bolsa son los peces gordos, porque la clase media sólo se puede dedicar a ganarle a la inflación. El que te vende que te podés hacer rico y que vas a conseguir libertad financiera, te miente. Todo esto tiene un desgaste emocional muy fuerte y tenés que tener algo muy en claro, si alguien ganó demasiado, otro tuvo que haber perdido. Y mucho.