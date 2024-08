Hayley Elsaesser está cambiando a Canadá una prenda a la vez

Esta nota fue co-creada con Destination Canada

Hace unos meses, la diseñadora canadiense Hayley Elsaesser publicó en Instagram un post en respuesta a las declaraciones de Karl Lagerfeld contra el #MeToo. En su post, Elsaesser critica a Lagerfeld y a la moda como una industria que reafirma ideales y prácticas peligrosas: no sólo trata a las modelos como objetos y no se preocupa por quienes, de hecho, producen la ropa, sino que excluye a la mayoría del público con un mensaje aspiracional: “Como si yo tuviera que ser más delgada y más normal”.

Elsaesser es conocida por celebrar la diferencia, física e ideológica, pero sobre todo creativa. Se nota no sólo en las prendas que diseña, que cada vez son más vestidas por quienes prefieren llamar la atención, sino también porque está preocupada por buscar en dónde se encuentran la moda y la inclusión, para ser honesta a una sociedad tan diversa como la de Toronto, donde vive, se inspira y trabaja.

Platicamos con ella para preguntarle cómo la moda puede representar el espíritu de una ciudad y cómo ha logrado destacar en una industria tan compleja, desde fuera de las capitales tradicionales de la moda.

Hayley Elsaesser. Foto cortesía de Hayley Elsaesser

VICE: ¿Cómo comenzó tu proyecto personal de moda?

Hayley Elsaesser: Estudié diseño de moda y tecnología en Brisbane, Australia. Comencé con mi marca en 2013, después de ser elegida como una de los once estudiantes graduados de las universidades de mi país para participar en el Fashion Week de Melbourne. En aquel momento no pretendía desarrollar una marca pero recibí tan buenas reseñas de la prensa y tanto apoyo después del show que decidí que podía intentarlo. Me presenté en el Fashion Week de Sydney antes de mudarme a Canadá, donde ya había participado, en múltiples ocasiones, en el Toronto Fashion Week.

En 2105 abrimos nuestra tienda de referencia en el centro de Toronto y no hemos parado desde entonces. En 2017 produjimos nuestro propio show en los Milk Studios de Nueva York; aquello fue un gran logro. También he sido muy afortunada porque algunas celebridades han vestido mi ropa y he trabajado con socios como Nike, Microsoft y L’Oreal.

¿En qué proyectos estás trabajando ahora?

Tengo un par de proyectos secretos en los que estoy trabajando y de los que realmente no puedo hablar por el momento, aunque sí puedo decir que 2019 será un gran año para nosotros. Acabamos de lanzar nuestra colección Cosmic Dread FW18, y tenemos grandes planes para nuestra colección Clam Drunk SS19, que está inspirada en las semejanzas entre la industria de la moda y la gastronomía, ambas impulsadas por lo desechable y la obsolescencia programada.

Estamos también transformando cómo promocionamos nuestras colecciones, para poder enfocarnos más bien en lo inmediato y en transmitir historias. Ese va a ser el objetivo para el próximo año.

Pasarela Otoño 2018. Foto cortesía de Hayley Elsaesser

¿Cómo se relaciona la creación de tu universo colorido con Toronto?

Los canadienses son realmente muy discretos en sus elecciones de moda. Una gran parte del año es muy monótona y fría, así que la gente viste colores oscuros y telas cálidas. Nuestra tienda apuesta por un contraste con el resto de las tiendas de ropa del distrito de compras y esto, definitivamente, descoloca a mucha gente.

Mi estética es mucho más luminosa y colorida que la moda tradicional canadiense. Dicho esto, Toronto es una de las ciudades más diversas del mundo; hay una enorme cantidad de culturas y grupos que tienen su hogar aquí, además de que la ciudad es muy abierta e inclusiva. Es maravilloso caminar por las calles y contemplar todo tipo de negocios y restaurantes atendiendo a todo tipo de personas. Lo encuentro muy inspirador.

¿Dónde encuentras la inspiración en la ciudad? ¿Cuáles son los barrios en los que experimentas las propuestas de diseño más arriesgadas?

Toronto se compone de una variedad tan diferente de barrios, con tanta gente de influencias diversas que realmente me parece adorable. Atravesando unas pocas calles en cualquier dirección te encuentras en barrios totalmente diferentes, con personas que desarrollan sus propios estilos de vida.

Esto supone una gran inspiración para mis diseños, que celebran la diversidad de nuestro mundo, y específicamente la diversidad de Toronto. Cuando tengo muestras en otros lugares me gusta emplear diferentes tipos de modelos para representar la ciudad en donde vivo, así como pretendo que cualquiera se sienta visibilizado y parte de mi propio Toronto.

Toronto. Foto por Juan Márquez.

¿Dónde sitúas a la ciudad de Toronto dentro del mercado global de moda?

Creo que el arte canadiense, y la cultura popular en general, enfrenta el desafío en su proximidad con Estados Unidos. En cuanto a la moda, estamos muy cerca de Nueva York y a un viaje en avión, razonablemente rápido, de Londres o París, así que muchos de los más importantes editores y compradores de moda se saltan el Fashion Week de Toronto para asistir a muestras internacionales con más renombre y que, normalmente, suceden al mismo tiempo.

Ocurre lo mismo con nuestra música, el cine y la televisión. En Canadá tenemos enormes celebridades, pero todas tuvieron que irse a Estados Unidos para conseguir el éxito que querían, lo cual es una pena, porque por más que forme parte de la naturaleza de la bestia, Estados Unidos es un mercado masivo con más de diez veces la población de Canadá y controla completamente la cultura popular occidental y el poder de compra.

Esto es a la vez una bendición y una maldición para una marca como la nuestra, porque hacemos algo tan diferente en comparación a otros diseñadores canadienses que es fácil hacerse notar, pero también hay un límite de popularidad en Toronto, e incluso en Canadá. Diría que la mayoría de los canadienses, con dificultad podrían nombrar a un diseñador de moda canadiense, por no decir específicamente a uno de Toronto.

Pasarela Otoño 2018. Foto cortesía de Hayley Elsaesser

¿Cómo describirías la ciudad a alguien que no la haya visitado aún?

En términos del paisaje físico, Toronto es una ciudad tan cosmopolita como cualquier otra. Lo que nos sitúa en otro lugar es la gente. Hay muchas ciudades, pero no puedes comparar la mezcla de personas en Toronto, que no sólo quieren ser ellas mismas, sino que también aspiran a desarrollar aquello que las hace únicas.

Aquí se permite que todas las culturas tengan una voz. Y eso es algo de lo que pueden presumir pocas ciudades de Norteamérica. Hay mucho que descubrir, además de las típicas atracciones turísticas, especialmente si te sumerges en un barrio e interactúas con las personas a un nivel más profundo.

